Huippu­kokouksia on siirretty, jotta Trump ehtisi väistyä vallasta – Nyt G7-maat haluavat esiintyä korostetun yhtenäisinä, sanoo tutkija

Entisen presidentin Donald Trumpin kaudella G7-kokouksista tunnetuksi tulivat kuvat, joissa pettymystä ei peitellä. Tuoreen huippukokouksen kuvat ovat tarkoituksella aivan toisenlaisia.

Viime vuonna Yhdysvaltojen ja maan silloisen presidentin Donald Trumpin oli tarkoitus isännöidä rikkaiden maiden G7-huippukokousta. Sitten iski koronapandemia, ja muiden maiden johtajat alkoivat perua osallistumisiaan kesäkuun kokoukseen, jonka Trump halusi pitää kasvotusten.

Lopulta kokous peruuntui, mutta syynä ei ollut vain vaarallisen viruksen leviäminen.

Trump oli esittänyt, että Venäjä pitäisi kutsua osallistumaan G7-kokoukseen, vaikka se oli muutamia vuosia aiemmin erotettu silloisesta G8-ryhmästä Krimin miehityksen seurauksena. Muut maat vastustivat ajatusta.

”Kaikki muut mielellään peruivat kokouksen, koska siitä olisi tullut helposti harmia”, sanoo Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Aaltolan mukaan Trumpin aikana muut maat niin G7-ryhmässä kuin muilla kansainvälisillä areenoilla pelasivat odotus- ja viivytyspeliä. Uudistuksia pyrittiin välttämään ja siirtämään, jotta Trump ei pääsisi liikaa vaikuttamaan niihin.

”Siinä oli jännityskertoimia aina, kun Trump tuli Eurooppaan. Nato-huippukokousta pyrittiin välttämään, jotta ei tulisi huonoja päätöksiä ja erottaisi riitaisissa tunnelmissa.”

Kanadan G7-kokouksessa vuonna 2018 järjestettiin aamupalatapaaminen naisten asemasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump herätti huomiota saapumalla paikalle myöhässä. Trumpin vieressä kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n johtaja Christine Lagarde (keskellä) ja Saksan liittokansleri Angela Merkel.

Trumpin lähtökohta kansainvälisissä suhteissa oli se, että liittolaiset ja erilaiset kansainväliset ryhmät ovat rasite, joista on päästävä eroon, Aaltola sanoo.

Kansainvälisessä järjestelmässä korostetaan yhteisiä sääntöjä, joiden pohjalta kaikki maat pelaavat reilusti. Näille säännöille Trump viittasi kintaalla, mikä sai monen valtionjohtajan tuskastumaan.

Joe Bidenin noustua valtaan kansainvälisessä politiikassa on patoumaa, joka näkyy kokoussumana ja runsaana asialistana erilaisia hankkeita, jotka ovat Trumpin aikana viivästyneet.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron G7-kokouksessa Ranskassa elokuussa 2019.

Kokoussumaa on luvassa myös Bidenin ensimmäisellä ulkomaanmatkalla. G7:n jälkeen Biden tapaa kuningatar Elisabetin sunnuntaina, osallistuu maanantaina Nato-kokoukseen, tapaa EU:n johtoa tiistaina ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin keskiviikkona.

Aaltolan mukaan G7 on Bidenin matkan tärkein tapahtuma. Myös järjestyksellä on väliä.

”Biden osoittaa ensin, että Yhdysvalloilla on liittolaisia, mikä tekee maasta suurvallan, ja tapaa sitten vasta Putinin. Siinä on voimanosoitus.”

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ja Saksan liittokansleri Angela Merkel tapasivat kahden kesken lauantaina Britannian isännöimässä G7-kokouksessa.

Myös tunnelmassa on huomattava ero, Aaltola arvioi.

Biden voi kansainvälisellä kentällä sitoa Yhdysvallat erilaisiin sopimuksiin, jotka eivät menisi kongressissa läpi.

”Biden on hyvinkin toimelias verrattuna edeltäjiinsä, kuten Barack Obamaan ja Trumpiin.”

Obama on kertonut, ettei hän ole koskaan pitänyt kansainvälisistä tapaamisista.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Yhdysvaltain presidentti Joe Biden juttelivat 11. kesäkuuta G7-tapaamisessa.

G7-kokouksesta julkaistut kuvat henkivät muuttunutta tunnelmaa, ja Aaltolan mukaan se on todennäköisesti tarkoituskin. Läntisten johtavien talousmaiden rooli tuodaan kuvissa esiin positiivisessa valossa.

”Ne kuvat kuvastavat poliittisen säätilan poutaantumista. On tarkoituksensakin, ettei sieltä ole tullut negatiivisia kuvia.”

Lauantai-iltana Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Biden tapasivat kahden kesken. Tiedotustilaisuudessa Macron vakuutti, että Yhdysvallat on ”tullut takaisin” ja Biden on ”osa kerhoa”. Biden puolestaan totesi, että EU on ”erittäin vahva ja elinvoimainen”.

Hymyt olivat herkässä kameroiden edessä.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Yhdysvaltain presidentti Joe Biden lauantai-illan tapaamisessa.

Trumpin aikana tunnetuksi tulivat G7-kokouksista otetut kuvat, joissa valtionjohtajat eivät peitelleet pettyneitä tunnelmiaan. Erityisen vaikea oli vuoden 2018 G7-kokous Kanadassa.

Ennen kokousta Trump oli ilmoittanut Yhdysvaltojen vetäytyvän Iranin ydinsopimuksesta. Aiempana vuonna Trump veti maan pois Pariisin ilmastosopimuksesta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kanadan pääministeri Justin Trudeau G7-kokouksessa vuonna 2018, jolloin Kanada isännöi tapaamista.

Yhdysvalloilla ja Kanadalla oli samaan aikaan kauppasopimukseen liittyviä kiistoja. G7-kokouksen jälkeen Trump kutsui Kanadan pääministeriä Justin Trudeuata julkisesti ”epärehelliseksi ja heikoksi”. Trumpin neuvonantaja Peter Navarro puolestaan sanoi, että ”helvetissä on erityinen paikka” Trudeaulle.

Kokousta kutsuttiin G6+1-kokoukseksi, mikä kuvasi Yhdysvaltojen eristäytymistä.

Kokouksesta on myös symboliseksi noussut kuva Saksan liittokansleri Angela Merkelistä ja Trumpista. Kuva on Merkelin kabinetin ottama ja julkaisema. Johtajien välejä on kuvailtu kylmänviileiksi.

G7-kokousten kenties tunnetuin kuva on otettu Kanadan kokouksesta vuonna 2018.

MUTTA ei kokoustaminen ole Bideninkaan kanssa pelkästään auvoista. Yhdysvaltojen ja muiden maiden välillä on yhä paljon ristiriitoja, joita yritetään sovitella.

Yhdysvaltojen liittolaisille maan vetäytyminen nopealla aikataululla Afganistanista tuli yllätyksenä, mitä Yhdysvallat pyrkii nyt paikkaamaan keskustelemalla ilmastonmuutoksesta ja rokotteiden toimittamisesta kehittyviin maihin.

Kokouksessa on muun muassa päätetty uusista yhteisistä sitoumuksista ilmastonmuutoksen ja lajikadon hillitsemiseksi.

Biden kannattaa ilmastotoimia. Päästöjen rajoittamiseen tähtäävällä sääntelyllä voidaan lisäksi rajoittaa Kiinan liikkumatilaa ilman sanktioita, Aaltola huomauttaa.

Bidenille Kiinan vaikutusvallan hillitseminen on yksi ulkopolitiikan kärkiteemoista. Sitä se oli myös Trumpille.

Yhdysvaltojen ulkopolitiikka ei olekaan olennaisesti muuttunut. Biden puhuu pohjimmaltaan paljon samoista asioista kuin Trump, mutta eri tavalla.

Eivätkä kaikki rikkaiden maiden riidat liity Yhdysvaltoihin. Britannian välit Saksaan, Ranskaan ja EU:hun eivät ole vielä kunnossa. G7-kokouksen aikana on keskusteltu Pohjois-Irlannin asemasta brexitin jälkeen.

Yhtenäisen mielikuvan rikkoikin Britannian pääministeri Boris Johnson Sky Newsin haastattelussa lauantaina.

”Olen keskustellut osan ystävistämme kanssa täällä tänään, ja heillä tuntuu olevan vaikeuksia ymmärtää, että Britannia on yksi maa, yksi alue. Heidän täytyy saada se vain taottua päähänsä”, Johnson sivalsi.

