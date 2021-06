Ympäristöjärjestö Greenpeace arvostelee julkilausuman päätöksiä vanhojen ja toteutumattomien lupauksien toistamisesta.

Rikkaiden maiden G7-kokouksessa on päätetty uusista yhteisistä sitoumuksista ilmastonmuutoksen ja lajikadon hillitsemiseksi.

Yhdysvallat, Saksa, Ranska, Britannia, Italia, EU ja Japani allekirjoittavat sunnuntaina julkilausuman, jonka sisällöstä on jo kerrottu julkisuuteen.

Julkilausumassa luvataan pysäyttää biodiversiteettikato vuoteen 2030 mennessä.

Lisäksi tavoitteena on suojella tai säilyttää ainakin 30 prosenttia maailmanlaajuisesta maa- ja meripinta-alasta kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä.

Maat aikovat myös leikata päästöjään puoleen vuoden 2010 tasosta. Myös tämän pitäisi tapahtua vuoteen 2030 mennessä.

Ilmastonmuutostyölle aiotaan lahjoittaa aiempaa enemmän rahaa. Tarkoituksena on saada kasaan yhteensä 100 miljardia dollaria vuodessa. Summalla tuetaan kehittyviä maita kestävässä kasvussa ja ilmastonmuutoksen vaikutusten hallitsemisessa.

Lisäksi suunnitelmiin sisältyy erityisesti Yhdysvaltojen ajama hanke, jolla pyritään puuttumaan Kiinan vaikutusvallan kasvuun ja edistämään samalla ilmastotoimia kehittyvissä maissa.

Britannian pääministerin Boris Johnsonin kanslian julkaiseman tiedotteen mukaan hankkeen tavoitteena on ”mahdollistaa kehittyvien maiden pääsy suurempaan, parempaan ja nopeampaan rahoitukseen samalla, kun kiihdytetään maailmanlaajuista siirtymää uusiutuviin energiamuotoihin ja kestävään teknologiaan”.

Rahoitusta voi saada esimerkiksi rautateiden ja tuulivoimaloiden rakentamiseen.

Hanke on G7-maiden vastaisku Kiinan uudelle silkkitielle, jossa Kiina on rahoittanut erilaisia infrastruktuurin rakennusprojekteja muun muassa Afrikassa. Länsimaissa silkkitien on pelätty kasvattavan Kiinan vaikutusvaltaa kehittyvissä maissa.

Mielenosoittajat järjestivät ympäristöasioista muistuttavan tempauksen Falmouthissa lähellä G7-huippukokouksen pitopaikkaa lauantaina.

Toukokuun loppupuolella uutisoitiin, että G7-maat lupaavat lopettaa uuden hiilivoiman rahoittamisen kuluvan vuoden loppuun mennessä. Tämä lupaus on kirjattu myös julkilausumaan.

Maat eivät muun muassa jatkossa tue hiilivoimaloiden rakentamista esimerkiksi osana kehitysapua tai vientiluottojen kautta. Rahoituksen loppuminen koskee hiilivoimaloita, joissa ei ole käytössä päästöjä talteen ottavaa teknologiaa.

Lisäksi Kanada, Saksa, Britannia ja Yhdysvallat aikovat tukea kahdella miljardilla dollarilla ilmastonmuutokseen liittyvää investointirahoitusta, jolla kannustetaan kehittyviä maita siirtymään hiilivoimasta uusiutuviin energialähteisiin. Asiasta kertoi Valkoinen talo tiedotteessaan.

Allekirjoittajamaista erityisesti Japani on aiemmin rahoittanut merkittävästi hiilivoiman rakentamista kehittyviin maihin.

Tuoreet päätökset ovat kuitenkin saaneet jo kritiikkiä ympäristönsuojelijoilta. Britannian Greenpeacen mukaan Johnson on vain uudelleenlämmittänyt vanhat lupaukset.

Esimerkiksi 100 miljardin dollarin vuosilahjoituksesta kehittyville maille ilmastonmuutoksen vaikutusten hallitsemista varten sovittiin vuonna 2009 YK:ssa. Tavoitteena oli päästää 100 miljardiin dollariin vuoteen 2020 mennessä.

Tavoitetta ei saavutettu. Osasyynä on pidetty koronapandemiaa.

Britannian Greenpeacen johtaja John Sauven sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan, että rikkailla mailla on huono maine lupausten pitämisessä.

”Vaikka sitoumukset lisätuesta kehittyville maille ovat ehdottoman tarpeellisia, emme pidä mitään itsestään selvänä ennen kuin rahat ovat oikeasti pöydässä”, Sauven sanoi.

Elokapina-liikkeen ympäristötekoja vaativa juliste ripustettiin rantamuuriin Cornwallin St Ivesissä sunnuntaina.

G7-maiden johtajat saivat nähtäväkseen sunnuntain kokouksessa tunnetun luontodokumentaristin Sir David Attemborough’n videoidun puheen.

Attenborough sanoo puheessaan, että tällä vuosikymmenellä tehtävät päätökset erityisesti taloudellisesti kehittyneissä maissa ovat ”tärkeimpiä ihmiskunnan historiassa”.