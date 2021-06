Operatiivisten joukkojen käytössä olevia ydinkärkiä oli tämän vuoden alussa 3 825, kun määrä viime vuonna oli runsaat 3 700.

Vaikka ydinkärkien kokonaismäärä maailmassa on vähentynyt, operatiivisten joukkojen käytössä olevien ydinaseiden määrä on kasvanut, kertoo Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin Siprin vuosiraportti.

Operatiivisten joukkojen käytössä olevia ydinkärkiä oli tämän vuoden alussa 3 825, kun määrä viime vuonna oli runsaat 3 700. Ydinkärjistä noin 2 000 oli sellaisia, jotka olivat heti valmiina käyttöön. Lähes kaikki iskuvalmiudessa olevat ydinkärjet kuuluivat Yhdysvalloille tai Venäjälle.

Yhdysvalloilla ja Venäjällä on käytössään 90 prosenttia maailman ydinaseista. Kumpikin on käynnistänyt laajoja ja kalliita ohjelmia, joiden tavoitteena on nykyisten ydinasejärjestelmien korvaaminen uudenaikaisemmilla.