Aung San Suu Kyitä uhkaa ainakin viidentoista vuoden vankeustuomio.

Myanmarissa alkaa maanantaina oikeudenkäynti maan entistä johtajaa Aung San Suu Kyitä vastaan neljä kuukautta sen jälkeen, kun sotilaat kaappasivat vallan, uutistoimistot Reuters ja AFP kertovat.

Suu Kyitä syytetään esimerkiksi laittomien radiopuhelimien käytöstä ja koronavirus­rajoitusten rikkomisesta viime vuoden vaaleissa, jotka hänen Kansallinen demokratialiikkeensä NLD voitti murskaluvuin.

75-vuotiasta Suu Kyitä vastaan nostettiin viime viikolla myös korruptiosyytteitä. Hänen väitetään saaneen lahjuksia noin puolen miljoonan euron edestä, minkä lisäksi hän olisi saanut yli yksitoista kiloa kultaa.

Suu Kyitä uhkaa ainakin 15 vuoden vankeus, jos hänet todetaan syylliseksi väitettyihin rikoksiin. Suu Kyin asianajajat ovat kutsuneet syytteitä järjettömiksi.

Vallankaappaus helmikuun 1. päivänä lopetti noin kymmenvuotisen demokratiakokeilun Myanmarissa. Sen jälkeen on nähty lähes päivittäisiä mielenosoituksia, joiden tukahduttamisen yhteydessä on surmattu satoja ihmisiä. Tuhansia on heitetty vankilaan.

Suu Kyi oli ennen kansainvälisesti ihailtu demokratia-aktivisti ja poliittinen vanki, joka sai aikanaan Nobelin rauhanpalkinnon. Valtaannousunsa jälkeen hän seurasi kuitenkin sivusta rohingya-muslimien järjestelmällistä vainoa, jota on luonnehdittu kansanmurhaksi.