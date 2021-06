Tilanne on vakavin Moskovassa, kun taas jalkapallon EM-kisojen pelikaupungissa Pietarissa tartuntojen kasvu on virallisten tietojen mukaan pienempää.

Lääkärit hoitivat Moskovassa perjantaina potilaita Krylatskojen jäähallissa, joka on muutettu väliaikaiseksi covid 19 -sairaalaksi.

Moskova

Venäjän koronavirustilanne jatkoi viikonloppuna synkkänä. Maanantaina julkistettujen tuoreiden virallisten tietojen mukaan uusia tartuntoja oli todettu edellisen vuorokauden aikana 13 721.

Määrä oli hiukan edellistä päivää pienempi. Se oli silti yli 40 prosenttia korkeampi kuin viime viikon maanantaina, jolloin todettujen tartuntojen määrä alkoi nousta. Sitä ennen se oli pitkään noin 8 000–9 000 tapausta vuorokaudessa.

Uusi aalto on herättänyt jo huomiota myös ulkomailla, sillä osa käynnissä olevien jalkapallon EM-kisojen otteluista pelataan Pietarissa. Pietarissa pelataan keskiviikkona myös Venäjä-Suomi-ottelu, johon suomalaisilla on noin 4 000 lippua.

Suomalaisilla on yhtä paljon lippuja myös ensi viikolla Pietarissa pelattavaan toiseen otteluun.

Virallisten tilastojen mukaan tilanne on vakavin Moskovassa, jossa on todettu noin puolet kaikista tapauksista. Moskovassa todettujen tartuntojen määrä on yli kaksinkertaistunut viikossa.

Pietarissa kasvu on ollut virallisten tilastojen mukaan selvästi pienempää, maanantaina luku oli 865. Pietarista raportoitiin viikonloppuna kuitenkin taas ambulanssien jonoista covid 19 -potilaisiin keskittyvällä sairaalalla.

Virallisiin päivittäin ilmoitettuihin valtakunnallisiin koronaviruslukuihin on suhtauduttu jo pitkään suurella varauksella. Vallanpitäjät ovat puheissaan silti nojautuneet niihin, joten presidentti Vladimir Putinkin sanoi alkukuusta taas kerran Venäjän pärjänneen pandemian suhteen monia muita paremmin.

Pandemia on kuitenkin koetellut Venäjää ankarasti. Virallisen koronavirustilaston mukaan viruksen aiheuttamaan sairauteen on kuollut runsaat 126 000 ihmistä, mutta niin sanotut ylikuolleisuusluvut sekä tilastolaitos Rosstatin tiedot ovat kertoneet huomattavasti karummasta tilanteesta.

Tautitilanteen paheneminen on kuitenkin selvää, mikä on näkynyt sekä valtiollisten televisiokanavien välittämässä viestissä että paikallisviranomaisten toimissa.

Televisiossa on yritetty kannustaa ihmisiä ottamaan rokote. Oma rokote oli Venäjän johdolle suuri ylpeydenaihe ja sitä on markkinoitu aggressiivisesti maailmalle. Venäläiset ovat suhtautuneet siihen kuitenkin epäluuloisesti, mielipidemittausten mukaan kaksi kolmesta ei halua rokotetta.

Rokotustahti onkin ollut hidas. Ensimmäisen annoksen on saanut vasta runsaat 12 prosenttia venäläisistä. Huhut rokottamisen muuttamisesta pakolliseksi syksyn duumanvaalien jälkeen ovatkin kiihtynyt.

Vallanpitäjät ovat kuitenkin olleet haluttomia tiukkoihin rajoitustoimiin, sillä viime vuoden keväänä julistettu yhteiskunnan sulku oli epäsuosittu.

Moskovassa pormestari Sergei Sobjanin julisti silti viikonloppuna uusia rajoituksia. Maanantain arkipyhän perään loppuviikko määrättiin ”ei-työviikoksi” ja esimerkiksi ravintoloiden ja baarien on suljettava ovensa kello 23.

Myös Pietarissa paikallishallinto määräsi tiukennuksia, joista useimmat astuvat voimaan torstaina eli kotipelin jälkeen. Ne koskevat etupäässä ravintoloita ja elokuvateattereita, mutta ovat suomalaisittain vielä lieviä. Jalkapallon fanialueella kielletään ruuanmyynti, minkä lisäksi faneilla on oltava maskit.