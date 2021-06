Toisiaan epäilevät Nato-liittolaiset saivat aikaan yhteisen Kiina-linjan: Naton yhtenäisyyden signalointi on tärkeää

Sotilasliiton ensimmäinen yhteinen Kiina-linjaus on voitto Yhdysvaltain presidentille Joe Bidenille, kirjoittaa Anna-Liina Kauhanen analyysissään.

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin Euroopan-reissu on puolivälissä. Takana on kaksi merkittävää kokousrupeamaa, ensin G7-maiden huippukokous Englannissa ja nyt myös Naton huippukokous Brysselissä.

Edessä on vielä kaksi huippukokousta. Tiistaina Biden istuu alas Euroopan unionin johtajien kanssa. Sitten hän siirtyy Sveitsiin, jossa tapaa keskiviikkona Venäjän presidentin Vladimir Putinin.

Bidenin ensimmäisen ulkomaanmatkan pääviesti on näkynyt myös uutiskuvissa: Bidenilla, Ranskan presidentillä Emmanuel Macronilla, Saksan liittokanslerilla Angela Merkelillä ja myös Britannian pääministerillä Boris Johnsonilla vaikuttaisi olevan keskenään oikein mukavaa.

Yhdysvaltain presidenteillä on ollut tapana jakaa maailma meihin ja muihin. Bidenille Eurooppa on meitä.

Transatlanttisen suhteen parantaminen on kuitenkin vaikeaa, sillä amerikkalaiset ja eurooppalaiset epäilevät toistensa sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Syitä on muitakin kuin vain Donald Trumpin kauden jättämät traumat Euroopan johtajiin.

Latinoväestön osuus Yhdysvalloissa kasvaa, ja Biden kuuluu viimeiseen sukupolveen niitä amerikkalaisjohtajia, joilla on yhä syvä side Eurooppaan. Eurooppa on jatkossa Yhdysvalloille tuntemattomampi ja siten vähemmän tärkeä. Myös Bidenin katse on jo Kiinassa.

Bidenin hallinnon taas on vaikea uskoa, että Euroopan maat todella panevat oman puolustuksensa kuntoon, vaikka niin lupailevat.

” Vaikka sanoissa ja teoissa on syvenevä ristiriita, yhteistyö myös etenee.

Pandemian jälkeisessä ajassa poliitikot saavat ääniä puolustuspolitiikan sijasta ihan muilla aiheilla. Ja vaikka Merkel vakuutti maanantaina Saksan kasvattavan puolustusmenonsa Naton sitoumusten mukaisesti kahteen prosenttiin bruttokansantuotteesta, Euroopassa uusia uhkia katsellaan vielä huppu silmillä.

Kunnianhimoa tehdä Euroopan unionista vahva ja itsenäinen ulko- ja turvallisuus­politiikan toimija ei ole. Toisaalta Yhdysvalloille ei kelpaa sekään, että Eurooppa vahvistaa puolustusteollisuuttaan. Amerikan asejätit tarvitsevat asiakkaita Euroopasta, jotta niillä olisi varaa kehittää Yhdysvalloille uusia aseita.

Vaikka sanoissa ja teoissa on syvenevä ristiriita, yhteistyö myös etenee. Nato-maiden johtajat antoivat maanantaina vauhtia Naton strategisen konseptin uudistamiselle ja päättivät kasvattaa Naton omaa budjettia.

Nato siirtää itsensä 2030-luvulle ja kybersodankäynnin aikaan.

Suhde Kiinaan on ollut Natolle vaikea. Amerikkalaisten mielestä esimerkiksi Saksa ei ota Kiinan uhkaa tosissaan vaan varmistelee Kiinan-politiikallaan lähinnä auto­teollisuutensa etuja.

Silti Kiinan uhasta tulee nyt osa Naton uutta, ensi vuonna valmistuvaa strategista konseptia. Nato-maiden johtajat määrittelivät maanantaina Kiinan ”systeemiseksi haasteeksi”.

Julkilausuman sanavalinnat ovat pyöreitä, mutta viesti on selvä: Kiinan kasvava vaikutus maailmanpolitiikassa on turvallisuusuhka, johon liittouma vastaa yhdessä.

” Euroopan turvallisuudelle kasautuu nyt uhkia hurjaa vauhtia.

Nato jatkoi siitä, mihin G7-maiden ryhmä päätyi viikonvaihteessa. G7-maat arvostelivat Kiinaa sen ihmisoikeusrikkomuksista Xinjiangissa sekä Hongkongin itsehallinnon loukkaamisesta.

Naton yhtenäisyyden signalointi on tärkeää, ja Kiina-linjaus on voitto Bidenille.

Vaikka kukaan ei halua uutta kylmää sotaa, Euroopan turvallisuudelle kasautuu nyt uhkia hurjaa vauhtia. Niihin Eurooppa ei pysty vastaamaan ilman Yhdysvaltoja.

Vaikka Euroopan Nato-maiden suurin huoli on Venäjä, länttä voivat haastaa sotilaallisesti samaan aikaan sekä Venäjä että Kiina. Jännitteet EU:n naapurissa Ukrainassa ja Valko-Venäjällä sekä Kiinan naapurustossa Taiwanissa kertovat, ettei huoli kaksoiskriisistä ole aiheeton.

Baltian maat vaativat Yhdysvaltoja lisäämään joukkojaan Itä-Euroopassa. Parhaillaan Venäjä ja Valko-Venäjä härnäävät Liettuaa samanlaisella hybridioperaatiolla kuin Venäjä painosti Suomea syksyllä 2015. Valko-Venäjän johtaja Aljaksandr Lukašenka uhkaa päästää rajan yli Liettuaan turva­paikan­hakijoita, joita rajalle saa siirreltyä suorilla lennoilla Istanbulista Minskiin.

Liettualla ei ole Venäjään tai Valko-Venäjään sellaista keskusteluyhteyttä, että se voisi sopia rajan pitävän. Mutta onko Suomellakaan? Nyt tuli ikävä muistutus siitä, että painostuskeino on yhä pelikirjassa.

Biden tapaa keskiviikkona Genevessä Putinin. Bidenille tapaamisessa on kyse yrityksestä putsata pöytää Venäjän aiheuttamista ongelmista. Ongelmia on nyt aivan liikaa.

Sodan kiihtyminen Ukrainassa oli hilkulla, ja venäläishakkerien kyberiskut Yhdysvaltoihin pitäisi saada loppumaan. Runsas kuukausi sitten hakkerit lamauttivat Yhdysvaltain tärkeimmän öljyputken toiminnan. Biden ottaa esille myös oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin tilanteen.

” Yhdysvallat ja Nato tarvitsevat dialogia Venäjän kanssa.

Putin muistuttanee Yhdysvaltoja sen omista heikkouksista, kuten tammikuisesta kongressin valtausyrityksestä.

Bidenia ja Putinia yhdistää tavoite saada vakautta maiden suhteeseen. Odotukset ovat silti laimeat. Olisi kuitenkin tärkeää, että kaksi maailman suurinta ydinasemahtia saisi sovittua aserajoitus­neuvottelujen jatkumisesta.

Vaikka Putinin Venäjästä voi tulla vielä täysi poliisivaltio, Yhdysvallat ja Nato tarvitsevat dialogia Venäjän kanssa. Venäjä on laajentanut reviiriään niin, että maa on avainpelaaja esimerkiksi Lähi-idässä.

Diplomatia on henkitoreissaan, mutta kaikkein vaarallisinta olisi, jos Yhdysvalloilla ja Venäjällä ei olisi edes huonoja välejä.