”Maailman suurimman perheen” isä on kuollut: Intialaista lahko­johtajaa jäävät suremaan 38 vaimoa ja melkein sata lasta

Suurperheen kotikylästä on tullut suosittu turistinähtävyys. Koko perhe asuu saman katon alla nelikerroksisessa talossa Koillis-Intiassa.

Intialainen lahkojohtaja Ziona kuoli sunnuntaina 76-vuotiaana Mizoramin osavaltiossa Intian kaakkoisosassa. Häntä jää suremaan poikkeuksellisen suuri perhe, johon kuuluu 38 vaimoa, 89 lasta ja 36 lastenlasta.

Ziona johti kristittyä polyamorista lahkoa, joka salli miehille moniavioisuuden. Lahkon perusti Zionan isä vuonna 1942.

Lahkojohtajan kuoleman vahvisti ”raskain sydämin” Twitter-tilillään Mizoramin osavaltion pääministeri Zoramthanga. Asiasta kertoivat myöhemmin muun muassa The Hindu -sanomalehti ja Britannian yleisradio BBC.

Ziona kuoli sairaalassa Mizoramin pääkaupungissa Aizawlissa. Intialaismediat ovat kertoneet kuoleman johtuneen diabetekseen ja korkeaan verenpaineeseen liittyvistä komplikaatioista.

Ziona asui perheineen Baktawng Tlangnuamin kylässä, Intian koillisosassa sijaitsevassa Mizoramin osavaltiossa. Osavaltion rajanaapureita ovat etelässä Bangladesh ja idässä Myanmar. Alueen asukkaat ovat suurimmaksi osaksi kristittyjä.

Koko suurperhe asuu tiettävästi saman katon alla nelikerroksisessa kotitalossaan, jossa on yli sata huonetta. Suuri perhe on noussut vuosien varrella otsikoihin ja houkutellut Mizoramiin uteliaita matkailijoita.

Osavaltiosta ja perheen kotikylästä on tullut suosittuja turistinähtävyyksiä, kertoi pääministeri Zoramthanga Twitterissä.

Vaikka Zionan perheen koko on poikkeuksellinen, on vaikea vahvistaa, onko kyse todella maailman suurimmasta perheestä. BBC muistuttaa, että maailmalla on myös muita perheitä, jotka ovat väittäneet tittelin kuuluvan heille.

Täsmällistä tietoa ei ole tarjolla edes Zionan omien perheenjäsenten lukumäärästä. Vaikka muun muassa osavaltion pääministeri vahvisti, että perheeseen kuuluu 38 vaimoa, 89 lasta ja 36 lastenlasta, The Hindu on puhunut 39 vaimosta, 94 lapsesta ja 33 lapsenlapsesta sekä yhdestä lapsen­lapsen­lapsesta.