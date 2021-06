Jaavansarvikuono on maailman uhanalaisimpia nisäkäslajeja.

Indonesian ympäristö- ja metsä­talous­ministeriö on tallentanut kaksi jaavan­sarvi­kuonon poikasta valokuviin. Havainto nuorista sarvikuonoista herättää toivoa erittäin uhanalaisen lajin tulevaisuudesta.

Ympäristöministeriö on arvioinut parivaljakon 3–12 kuukauden ikäiseksi.

Harvinaiset kuvat jaavansarvikuonon poikasista tallentuivat maaliskuun lopulla ministeriön kamera-ansoihin Ujung Kulonin kansallispuistossa. Kesäkuun 13. päivänä ministeriö luovutti kuvat uutistoimisto AFP:lle, joka teki asiasta uutisen.

Aikaisemmin jaavansarvikuonoja esiintyi pitkin Koillis-Intiaa ja Kaakkois-Aasiaa. Maailman harvinaisin sarvikuonolaji on kuitenkin sittemmin ajettu ahtaalle.

Esimerkiksi vuonna 2011 Helsingin Sanomat kertoi, että viimeinen Vietnamissa elänyt jaavansarvikuono oli kuollut salametsästäjien luoteihin. Tuolloin Indonesiassa eli 40–60 jaavansarvikuonoa.

Jaavan saaren länsikärjessä sijaitseva Ujung Kulonin kansallispuisto on nykyisin jaavansarvikuonojen ainoa jäljelle jäänyt luonnollinen elinympäristö. AFP:n mukaan siellä elää noin 73 jaavansarvikuonoa. Luonnonsuojelujärjestö WWF on arvioinut niitä olevan vain noin 60.

Sarvikuono on yksi pisimpään maapallolla eläneistä nisäkkäistä, joita on yhä olemassa. WWF:n mukaan lajin elinalue on ollut muinoin erittäin laaja: se on ulottunut muun muassa Eurooppaan, jossa sarvekkaat eläimet päätyivät luolamaalauksiin.

Sarvikuonot on jaettu viiteen alalajiin. Niistä pensassarvikuono ja sumatransarvikuono ovat jaavansarvikuonon tapaan erittäin uhanalaisia. Intiansarvikuono on puolestaan luokiteltu vaarantuneeksi ja isosarvikuono silmälläpidettäväksi.