Kolmen viikon aikana on pidätetty 15 oppositiopoliitikkoa, joista neljä aikoi haastaa presidentin syksyn vaaleissa.

Nicaraguassa on viimeisten kolmen viikon aikana pidätetty neljä opposition presidenttiehdokasta. Heistä kolmas oli Felix Maradiaga (UNAB).

Nicaraguan autoritaarisen johtajan Daniel Ortegan poliittinen ajojahti kiihtyy. Viikonlopun aikana viranomaiset vangitsivat kuusi oppositiopoliitikkoa. Asiasta uutisoi muun muassa maanpaossa elävien nicaragualaistoimittajien perustama Despacho 505 -verkkomedia.

Pidätettyjä poliitikkoja vastaan on nostettu syyte maanpetoksesta. Heitä syytetään muun muassa ”ulkomaalaisjoukkojen yllyttämisestä sekaantumaan maan sisäisiin asioihin”.

Pidätettyjen joukossa oli presidentti Ortegan entisiä taistelutovereita vallankumouksen ajalta. Ortegan johtama Kansallisen vapautuksen sandinistirintama (FSLN) syrjäytti Anastasio Somozan diktatuurin vuonna 1979.

Esimerkiksi entinen sandinistisissi Hugo Torres muistutti ennen vangitsemistaan kuvaamallaan videolla, että oli vuonna 1974 vaarantanut henkensä pelastaakseen vallankumousjohtaja Ortegan.

”En olisi ikinä osannut ajatella, että tässä iässä taistelisin rauhanomaisesti uutta diktatuuria vastaan”, Torres sanoi.

Viikonlopun pidätykset tulkittiin poliittiseksi kostoksi, sillä kaikki vangitut kuuluivat Unamos-nimiseen sandinistipuolueeseen, joka irtaantui 1990-luvulla Kansallisesta sandinistisesta vapautusrintamasta.

Välirikon syynä oli tiettyjen jäsenten kritiikki Ortegan autoritaarisia otteita ja vallanhimoa kohtaan. Sittemmin otteet ovat vain koventuneet.

Nicaraguaa vuosina 1979–1990 johtanut Ortega nousi uudestaan maan presidentiksi vuonna 2007. Sen jälkeen hän on tukahduttanut soraäänet parhaansa mukaan. Esimerkiksi kriittisiä toimittajia on vangittu, kymmenet ovat lähteneet maanpakoon.

Keväällä 2018 maassa puhkesi suuria presidentin eroa vaatineita protesteja. Valtio hiljensi ne voimalla, ja levottomuuksissa kuoli yli 350 ihmistä.

Viimeisen kolmen viikon aikana Nicaraguassa on nähty uusi pidätysaalto, kun 15 oppositiopoliitikkoa on vangittu. Pidätetyistä neljä on alustavia presidenttiehdokkaita, joiden aikomuksena oli haastaa Ortega marraskuun 7. päivänä järjestettävissä parlamenttivaaleissa.