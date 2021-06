Norsujen marssi alkoi jo yli vuosi sitten.

Neljäntoista aasiannorsun lauma vaeltaa Lounais-Kiinassa yhä kohti pohjoista. Välillä norsut pysähtyvät nukkumaan ja ruokailemaan. Yllä oleva video näyttää norsujen lauman yhteisen lepohetken Yimenin piirikunnassa Yunnanin maakunnassa 13. kesäkuuta.

Lauma on kulkenut norsujen suojelualueelta Xishuangbannasta läheltä Myanmarin rajaa noin 500 kilometriä pohjoiseen. Aluksi laumaan kuului 15 norsua, mutta yksi niistä on jättäytynyt erilleen ja on nyt yli 17 kilometrin päässä muista.

Täsmällistä syytä suojelualueelta lähtöön ei tiedetä, mutta yksi mahdollinen syy on ravintokasvien hupeneminen alueella, kertoo uutistoimisto Reuters.

Eläinten kulkua seurataan tiiviisti nykyteknologian avustuksella, käytössä on esimerkiksi lämpökameroita ja minikoptereita.

Viranomaiset ovat pyrkineet pitämään norsut poissa tiheimmin asutuilta alueilta.