Intiassa ensimmäiseksi todettu niin sanottu deltavariantti on levinnyt 74 maassa, ja siitä pelätään koko maailman hallitsevaa linjaa.

Koronavirustaudin intialainen muunnos on todettu tähän mennessä 74 maassa, ja virus jatkaa leviämistään. Sen pelätään nousevan hallitsevaksi virusmuunnokseksi koko maailmassa. Aiheesta uutisoivat esimerkiksi The Guardian, CNN ja CBS.

Intialainen muunnos tai niin kutsuttu deltavariantti löydettiin ensimmäisenä Intiassa, ja sitä on sittemmin todettu Kiinassa, Yhdysvalloissa, Afrikassa, Skandinaviassa ja Tyynenmeren rantavaltioissa.

Tutkijat ovat raportoineet, että muunnos vaikuttaa olevan herkemmin tarttuva ja aiheuttaa aiempia muunnoksia useammin vakavan koronavirustaudin.

Esimerkiksi Kiinan Guangzhoussa terveysviranomaiset ovat raportoineet, että 12 prosenttia potilaista on tullut vakavasti tai kriittiseksi sairaaksi kolmen tai neljän päivän päästä oireiden puhkeamisesta. Tämä on jopa neljä kertaa enemmän kuin aiemmissa tartuntaryppäissä.

Eilen maanantaina julkaistu skotlantilainen tutkimus totesi myös, että deltamuunnoksen saaneiden riski joutua sairaalahoitoon oli kaksi kertaa suurempi kuin aiemmin brittimuunnoksena tunnettuun alfavarianttiin verrattuna.

Australiassa taas herätti huomiota deltamuunnostapaukset, joita havaittiin Melbournessa tiukista raja- ja karanteenitoimista huolimatta.

Aiemmin Kiinassa ja Britanniassa tehty tutkimus on myös näyttänyt, että deltamuunnos pystyy kiertämään ensimmäisen rokotusannoksen saaneiden immuunisuojaa tehokkaammin kuin aiemmat variantit.

Tiedot ovat synnyttäneet keskusteltua siitä, miten eri valtioiden hallintojen pitäisi reagoida deltamuunnokseen. Eri mailla on ollut sen leviämisen ehkäisyyn erilaisia lähestymistapoja.

Mahdollisesti radikaalein on Kiinan linja, kirjoittaa The Guardian. Kun ensimmäinen deltamuunnostapaus varmistui Liwan kaupunginosassa Guangzhoussa, se otti käyttöön uusia keinoja: tiukkaan sulkuun laitetulle alueelle veivät ruokaa kuljettajattomat ajoneuvot ja sisällä pysymistä valvottiin 60 miehittämättömän lennokin voimin.

Indonesiassa tiedotettiin maanantaina, että uutta koronavirustartuntojen aallon huippua odotetaan heinäkuun alkuun. Deltavariantti on nousemassa joillain alueella hallitsevaksi muunnokseksi ja Jakartan sairaalapaikoista käytössä on jo 75 prosenttia.

Yhdysvalloissa Elintarvike- ja lääkevirasto FDA:n entinen päällikkö Scott Gottlieb kertoi CBS:n haastattelussa deltamuunnostapausten kaksinkertaistuvan noin kahden viikon välein ja kattavan 10 prosenttia tapauksista. Hän arvioi variantin nousemisen maan hallitsevaksi muunnokseksi olevan väistämätöntä.

Britanniassa deltavariantti käsittää jo yli 90 prosenttia uusista koronavirustapauksista. Se pakotti maan lykkäämään paluuta normaalielämään.

Maailman terveysviranomaiset keräävät ja jakavat dataa uuden muunnoksen leviämisestä. Huolena on, että kehittyvissä maissa tapauksia on kerrottua enemmän tapauksia heikkojen seurantajärjestelmien vuoksi.

Kongon pääkaupungissa Kinshasassa sairaalat ovat kuormittuneet koronavirustartuntojen kasvun myötä. Presidentti Félix Tshisekedi sanoi The Guardianin mukaan, että maa on nyt keskellä kolmatta aaltoa, jota deltamuunnos on vauhdittanut.

Zimbabwen hallitus julisti viikonloppuna kahden viikon paikallisen sulun Hurungwen ja Kariban alueilla deltavariantin havaitsemisen jälkeen. Hallituksen mukaan kahden päivän aikana on kirjattu yli 40 tapausta.

