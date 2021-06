Australialais­naisen epäillään tulleen raiskatuksi Airbnb-asunnossa New Yorkissa – Yhtiö maksaa miljoona­korvaukset

Bloombergin mukaan Airbnb käyttää vuosittain kymmeniä miljoonia dollareita sopiakseen käyttäjiin ja vuokraajiin liittyviä ongelmatilanteita.

Vuokrauspalvelu Airbnb maksaa seitsemän miljoonan dollarin korvaukset australialaiselle naiselle, jonka epäillään tulleen raiskatuksi New Yorkin Manhattanilta palvelun kautta vuokraamassaan asunnossa vuonna 2015. Asiasta kertoo Britannian yleisradio BBC pohjaten uutistoimisto Bloombergin tekemään selvitykseen.

Nainen oli uudenvuoden­aattona hakenut asunnon avaimet lähistöllä sijaitsevasta myymälästä ja lähtenyt tämän jälkeen juhlimaan ystäviensä kanssa. Asuntoon oli ennen naisen takaisin palaamista päässyt mies, jonka arvellaan teettäneen avaimesta kopion. Syytteen mukaan mies raiskasi naisen veitsellä uhaten.

Pidätettynä oleva teosta epäilty 24-vuotias mies on kiistänyt häntä vastaan esitetyt syytteet.

Epäillyn teon jälkeen Airbnb:n ”turvallisuusryhmä” otti yhteyttä poliisiin ja tarjosi apuaan. Lisäksi se järjesti uhrille hotellimajoituksen. Airbnb lupautui myös maksamaan asiantuntijapalveluista ja uhrin äidin matkan Australiasta New Yorkiin.

Bloombergin mukaan miljoonakorvauksen vahvistavan sopimuksen mukaan uhri ei voi syyttää Airbnb:tä eikä haastaa sitä tai asunnon haltijaa oikeuteen.

The New York Post -lehdelle Airbnb:n tiedottaja Ben Breit on sanonut, että vastaavissa seksuaalirikoksissa uhrit voivat kuitenkin puhua kokemuksistaan täysin avoimesti.

Bloomberg on tutkinut laajasti Airbnb:n käyttöön liittyviä turvallisuusongelmia. Uutistoimiston mukaan palvelu käyttää vuosittain kymmeniä miljoonia dollareita sopiakseen käyttäjiin ja asuntoja vuokraaviin liittyviä ongelmatilanteita.

Palvelu ei kuitenkaan ole uudistanut asuntojen avaimien säilytykseen tai nouto- ja jättöpisteisiin liittyviä sääntöjään. Asuntojaan vuokraavilta ei vaadita esimerkiksi avainkoodien vaihtamista vuokrausten välillä. Heidän ei myöskään tarvitse kertoa Airbnb:lle, kenellä mahdollisesti on kopio avaimesta.

Sen sijaan palvelu tarjoaa asuntojaan vuokraaville alennuksia esimerkiksi älylukkojen ja melunilmaisimien hankkimiseen.