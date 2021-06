Kim Jong-unin lausunnot kielivät merkittävistä talous­vaikeuksista sulkeutuneessa maassa. YK:n humanitaarisen avun viraston mukaan noin 10,4 miljoonaa pohjois­korealaista on ruoka-avun tarpeessa.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on myöntänyt poikkeuksellisen suoraan, että hänen maansa ruokatilanne on ”kireä”, uutistoimistot kertovat.

Kim sanoi Pohjois-Korean työväenpuolueen keskuskomitean täysistunnossa tiistaina, että elintarvike­tuotantoa ovat vaikeuttaneet viime vuoden aikana koetut hirmumyrskyt sekä koronavirus­pandemia, virallinen uutistoimisto KCNA kertoi.

Puheet tuovat mieleen 1990-luvun nälänhädän kroonisesta ruokapulasta kärsivässä Pohjois-Koreassa. Tuolloin sadattuhannet ihmiset kuolivat nälkään.

Kim totesi Pohjois-Korean taloustilanteen kohentuneen tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja kasvaneen jopa 25 prosenttia, mutta samalla hän kertoi eriteltyjä huolia maataloudesta.

”Ruokatilanne on nyt muuttumassa kireäksi, koska maatalous­sektori ei ole onnistunut täyttämään viljantuotannon suunnitelmiaan viime vuoden taifuunin takia”, Kim sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Viime vuoden elokuussa taifuuni Bavi aiheutti laajaa tuhoa Pohjois-Koreassa. Kim totesi kuitenkin tuolloin, että vaikutukset olisivat olleet vähäisiä.

Taifuunin aikana Pohjois-Korean virallinen tv-asema lähetti poikkeuksellisesti suorana kuvia myrskyn vaikutusalueelta. Yleensä maassa pyritään salaamaan tavallisen kansan koettelemukset ja antamaan vaikutelma suuresta menestystarinasta.

Pohjoiskorealaisia lapsia Anpyonissa heinäkuussa 1997.

Huhtikuussa Kim varoitti toisessa puheessaan, että maa on kohtaamassa ”pahimman tilanteensa koskaan”. Tämä seurasi tammikuussa pidettyä puhetta, jossa Kim kertoi maansa viisivuotis­suunnitelman epäonnistuneen ”lähes joka sektorilla”.

Lausunnot ovat yhteenlaskettuina merkkejä Pohjois-Korean taloudellisen tilanteen merkittävästä heikkenemisestä. Ydinase- ja ohjusohjelmaa rakentava maa on kärsinyt kansainvälisistä pakotteista ja koronasta, jonka vaikutuksia ei kuitenkaan tunneta tarkemmin.

Pohjois-Korea ei ole kertonut yhdestäkään koronaviruksen aiheuttamasta tartunnasta tai kuolemasta. Silti Kimin tiistaisessakin puheessa tehtiin viittauksia pandemiaan.

Eristäytynyt maa on eristäytynyt koronavirus­kriisin aikana entisestään ja sen elintärkeä kauppa Kiinan kanssa on lähes pysähdyksissä, uutistoimisto AFP kertoo. Myös kansainvälisen avun toimittaminen Pohjois-Koreaan on vaikeutunut.

YK:n humanitaarisen avun viraston OCHA:n mukaan noin 10,4 miljoonaa pohjoiskorealaista on ruoka-avun tarpeessa, AFP kertoo. Maassa asuu noin 25 miljoonaa ihmistä.

Maatalousjärjestö FAO:n maanantaisen katsauksen mukaan Pohjois-Korean ruokatuotannon vaje tänä vuonna on noin 860 000 tonnia, mikä vastaa 2,3 kuukauden ruuankulutusta kansalaista kohti.

YK:n tammikuussa julkaiseman raportin mukaan yli 45 prosenttia pohjoiskorealaisista on aliravittuja. Luku on korkein koko laajemman Aasian alueella. Esimerkiksi sotaa käyvässä Afganistanissa vastaava osuus oli raportin mukaan noin 40 prosenttia.