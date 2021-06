Niinistön mukaan "Kiinan varjo leijaili” Geneven huippukokouksen yllä ja vaikuttaa Yhdysvaltain ja Venäjän tekemisiin ja suhteisiin. ”Tulee mieleen sananparsi ’ei kahta ilman kolmatta'.”

Presidentti Sauli Niinistön mukaan Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin keskiviikkoinen huippukokous Sveitsin Genevessä toi selkeyttä kansainvälisiin asetelmiin ja loi mahdollisuuksia ottaa myönteisiä askeleita eteenpäin.

”Se palveli hyvin tarkoitustaan eli pohjan luomista kahdenvälisille keskusteluille, joissa tullaan tietämään, mistä ollaan eri mieltä ja ollaanko mistään samaa mieltä”, Niinistö luonnehtii HS:n haastattelussa.

Niinistön mukaan tärkein anti Bidenin ja Putinin erillisten tiedotustilaisuuksien perusteella oli asevalvonnasta käyty keskustelu.

”Biden tarkoin kuvasi, että keskustelu oli yksityiskohtaista asevalvonnan kohdalla. Hän antoi selvästi ymmärtää, että keskusteluja on tarkoitus jatkaa. Se on ainakin jonkinlainen askel eteenpäin tässä tilanteessa, jossa ollaan valahdettu kokonaan sopimuksettomaan tilaan.”

Niinistön mieltä lämmitti se, että suurvaltojen johtajat julkaisivat yhteisen lausuman, jossa alleviivattiin ydinsodan järjettömyyttä. Näin palautettiin mieleen kylmän sodan loppuvaiheilla muovautunut konsensus.

”Tänään vakuutamme jälleen, ettei ydinsotaa voi voittaa, eikä sitä pidä koskaan sotia”, Biden ja Putin totesivat yhteislausunnossaan huippukokouksen päätteeksi.

Täsmälleen samansanaisen vakuutuksen antoivat Yhdysvaltain presidentti Ronald Reagan ja neuvostojohtaja Mihail Gorbatšov marraskuussa 1985 pidetyn Geneven huippukokouksen jälkeen.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kohtasivat Genevessä keskiviikkona.

Niinistö isännöi kolme vuotta sitten Helsingissä Donald Trumpin ja Putinin huippukokousta, joka päättyi yhdysvaltalaisten arvioiden mukaan katastrofiin, kun sen päätteeksi pidetyssä yhteisessä tiedotustilaisuudessa Trump mielisteli Putinia. Tämä jätti Yhdysvaltain päättäjiin ja diplomaattipiireihin suoranaisen ”Helsingin trauman”.

Niinistön mukaan Putinin ja Trumpin suhde oli ristiriitainen, sillä ulkoisesti presidentit tulivat hyvin toimeen, mutta silti Yhdysvaltain ja Venäjän suhteissa koettiin takaiskuja yksi toisensa jälkeen, kuten kyberrintamalla, pakotteissa ja erilaisten kansainvälisten sopimusten kariutumisessa.

"Taitaa jäädä ikuiseksi salaisuudeksi, mikä oli Trumpin ja Putinin välinen suhde", Niinistö sanoo.

Julkisuudessa on spekuloitu vuosien ajan sillä, että Putinilla ja Venäjän tiedusteluelimillä olisi ollut jotakin vahingollista tietoa, jolla Trump saatiin säyseäksi. Jotkut amerikkalaisasiantuntijat ovat arvelleet, että Trumpin myötäilevä käytös Helsingin huippukokouksessa 2018 meni niin pitkälle, että se oli Putinillekin kiusallista: hänen katsotaan ”voittaneen liikaa” nöyryyttäessään Yhdysvaltain presidenttiä kameroiden edessä.

Presidentit Donald Trump, Sauli Niinistö ja Vladimir Putin presidentinlinnassa Helsingissä heinäkuussa 2018.

Geneven kokouksen jälkeen ei ole esitetty arvioita, että Putin olisi onnistunut kyykyttämään Bidenia. Silti Putin esiintyi kokouksen jälkeen tyytyväisen oloisena.

”Kyllä hän varmaan itsevarman vaikutelman siinä antoi. Hänen vastauksensa ja vastaustyylinsä, tai sanoisiko taktiikkansa, oli ennen kuultua. Hän pysytteli siinä omassa kaavassaan, miten hän näihin vastailee”, sanoi Niinistö, joka on tavannut Putinin useita kertoja.

Helsingin huippukokoukseen verrattuna Niinistö sanoo, että Genevessä nähtiin viitteitä ajan hengen ja maailmanjärjestyksen muutoksesta. Hänen mielestään Biden ja Putin ilmaisivat molemmat sen, että Kiinasta on tullut maiden ajatteluun ja vuorovaikutukseen vaikuttava tekijä.

”Tulee mieleen sananparsi ’ei kahta ilman kolmatta’. Minusta tietyllä tavalla Kiinan varjo leijaili jotenkin siinä mahdollisesti kummankin mielessä. Se kävi esimerkiksi Bidenin puheesta selvästi ilmi, kun hän halusi kuvata Venäjän ja Kiinan suhdetta esimerkiksi pitkällä rajalinjalla”, Niinistö sanoo.

Biden huomauttikin Putinia Venäjän mahtavasta rajanaapurista Kiinasta, joka pyrkii Bidenin mukaan ”pirun lailla” maailman suurimmaksi talous- ja sotilasmahdiksi. Bidenin mielestä se on asia, joka Putinin on muistettava, kun hän miettii Venäjän asemoitumista Yhdysvaltain suuntaan.

”Luulen, että viimeinen asia, mitä hän haluaa on kylmä sota… olet [Putin] tilanteessa, jossa taloutesi räpiköi ja sinun on oltava aggressiivisempi sen suhteen, että se lähtisi kasvuun. Enpä usko, että hän haluaa kylmää sotaa Yhdysvaltain kanssa”, Biden sanoi.

Putinin tiedotustilaisuudessa Niinistö kiinnitti erityistä huomiota siihen, miten ”pitkään ja perusteellisesti” Putin korosti merioikeuden säännöksiä – kuten vapaata liikkuvuutta ja aluevesioikeuksia – arktisilla alueilla. Tätä Niinistö piti viestinä lännen ja erityisesti Kiinan suuntaan.

”Sitä täytyy hieman lukea… Kiinahan on paljon puhunut ja osoittanut kiinnostusta Beringinsalmen reittiin. Minä luen tämän nyt vähän tällä tavalla”, Niinistö toteaa.

Niinistö viittaa tällä kommentillaan Kiinan suuren strategiseen ajatteluun, jossa arktisille alueille syntyisi Koillisväylän kautta ”jäinen silkkitie”, jota pitkin tavara, energia ja luonnonvarat liikkuisivat Euroopan ja Kiinan välillä lyhyempää ja nopeampaa reittiä.

Genevessä Biden antoi Putinille tiukan varoituksen, mitä tulee Yhdysvaltoihin äskettäin kohdistuneisiin kyberhyökkäyksiin. Hän totesi, että maalla on erinomaiset valmiudet vastata hyökkäyksiin ja hän antoi Putinille kuusitoistakohtaisen listan kohteista, joihin hyökkäämistä ei hyväksytä.

Presidentti Niinistön mukaan Bidenin kommenttia ei välttämättä tule lukea suoranaiseksi uhkaukseksi. Mutta se kertoo siitä, miten kyberturvallisuudesta on tullut merkittävä osa laajempaa turvallisuuspolitiikkaa.

”Se on vähän samantyyppistä kuin sotilaallisella puolella on tähän asti opittu ajattelemaan, että jos te teette jotakin, niin meillä on arsenaalia. Se on balanssin hakemista, siinä mielessä hyvinkin ymmärrettävää. Myös Euroopassa käydään jonkin verran keskustelua siitä, pitääkö kyberrintamalla olla kykyä vastaiskuihin.”

Huippukokouksen konkreettista antia oli sopimus siitä, että Yhdysvallat ja Venäjä palauttavat suurlähettiläät asemapaikoilleen. Niinistön mukaan ”totta kai sillä on merkitystä diplomaattisille suhteille, että joku niitä harjoittaa”, vaikka hän ei pitänyt asiaa kokouksen tärkeimpänä antina.

Joe Biden totesi tiedotustilaisuudessaan, että hän oli luennoinut Putinille demokratian ja ihmisoikeuksien tärkeydestä ja pitänyt esillä vangitun venäläisen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin tapausta. Biden sanoi, että Yhdysvaltain kansallisessa dna:ssa on ajatus vapauksien ja ihmisoikeuksien edistämisestä.

Näin Biden yritti palauttaa Yhdysvaltoja paikalle, jolla se joskus takavuosina oli. Trumpia ihmisoikeudet ja demokratian edistäminen eivät suuremmin kiinnostaneet.

Presidentti Niinistö sanoo, että on vaikea arvioida, onko tällaisilla Bidenin puheilla vaikutusta Venäjän tekemisiin.

”Ulospäin näkyviin muutoksiin en usko. Tai siis että Bidenin puheet vaikuttaisivat sillä tavalla, että se näkyisi Venäjältä ulospäin”, Niinistö toteaa.