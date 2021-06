Natsisympatioihin liittyvät kohut ovat ravistelleet myös poliisivoimia.

Saksa vetää kymmeniä sotilaita Liettuasta antisemitismiin ja seksuaaliseen häirintään liittyvän skandaalin takia, uutistoimistot kertovat. Sotilaat ovat palvelleet sotilasliitto Naton tehtävissä.

Der Spiegel -lehti paljasti maanantaina, että joukko sotilaita oli laulanut rasistisia ja antisemitistisiä eli juutalaisvastaisia lauluja. 20. huhtikuuta sotilaat olivat epäillysti laulaneet liettualaisen Ruklan tukikohdassa parakissa ”hyvää syntymäpäivää” Adolf Hitlerille.

Kymmenen päivää myöhemmin Ruklan alueella olevassa hotellissa saman joukkueen sotilaat järjestivät juhlat, jotka Spiegelin mukaan karkasivat käsistä ja paikalle piti kutsua saksalaiset sotilaspoliisit. Yksi sotilas oli yrittänyt tunkea peniksensä nukkuvan sotilaan suuhun toisen sotilaan kuvatessa tilannetta videolle.

Ensi alkuun neljä sotilasta oli tutkinnan kohteena. Puolustusministeri Annegret Kramp-Karrenbauer ilmoitti kuitenkin Twitterissä, että kokonainen joukkue (noin 30 sotilasta) vedetään pois Liettuasta.

Hänen mukaansa sotilaiden käytös on ollut isku vasten koko saksalaisen maanpuolustuksen kasvoja ja syyllisiä rangaistaan ankarasti.

Saksassa on jouduttu puuttumaan asevoimissa havaittuun ääriajatteluun ainakin pariin otteeseen viime vuosina, Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo.

Viime vuonna Kramp-Karrenbauer määräsi osittain lakkautettavaksi lyhenteellä KSK tunnetun eliittikommandojen joukon, kun parikymmentä sen jäsentä joutui äärioikeistoepäilyjen kohteeksi.

Neljä vuotta sitten kaikki Saksan asevoimien parakit tutkittiin, kun kahdesta oli löytynyt Natsi-Saksan aikakaudesta kertovia esineitä.

Myös Saksan poliisivoimissa on nähty erilaisia ääriajatteluun viittaavia taipumuksia. Viime viikolla Frankfurtissa toimiva poliisin erikoisyksikkö hajotettiin ja 18 poliisia pidätettiin virasta, kun kävi ilmi, että poliisit olivat ihailleet sosiaalisen median ryhmässään natsiaikoja.

The New York Times -lehden mukaan pelkästään Hessenin osavaltiossa lähes sata poliisia on epäiltynä natsisympatioista. He ovat vaihdelleet chat-ryhmissä viestejä ja kuvia esimerkiksi Hitleristä ja hakaristeistä sekä esittäneet muukalaisvastaisia ajatuksia.