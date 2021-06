Moni Euroopan maa on höllentänyt Suomen tapaan korona­rajoituksiaan kesäksi, mutta useimpiin maihin pääsee yhä vain tuoreella negatiivisella korona­testituloksella.

Suomi päätti torstaina höllentää koronaviruksen torjuntaan liittyviä maahantulovaatimuksiaan. Helpotukset tulevat voimaan ensi maanantaina eli 21. kesäkuuta.

Jatkossa Suomi sallii työmatkailun EU- ja Schengen-maista. Lisäksi vapaa-ajan matkailu avataan EU- ja Schengen-maista niille, jotka ovat sairastaneet koronan viimeisen puolen vuoden aikana tai saaneet täyden koronarokotussarjan, josta on esittää todistus.

Viimeisimmästä rokoteannoksesta pitää kulua vähintään kaksi viikkoa ennen matkaa.

Lomamatkaa suunnittelevan suomalaisen on kuitenkin otettava huomioon erityisesti kohdemaan säännöt. Viro ja Ruotsi eivät vaadi suomalaisilta negatiivista koronatestitulosta, mutta esimerkiksi Britannia ja Espanja vaativat. Britanniassa on lisäksi voimassa karanteenivaatimus. Oireisena tai kahden viikon sisällä oireilleena ei tule matkustaa lainkaan.

Jos lennot eivät ole suorat, täytyy matkustajan muistaa selvittää myös, mitä vaatimuksia on mailla, joissa vaihdetaan lentoa. Esimerkiksi Hollannilla ja Saksalla on omat vaatimuksensa matkustajille, jotka vain vaihtavat lentoa eivätkä poistu lentokentältä. Myös lentoyhtiöillä voi olla omia vaatimuksia.

Lomamatkan päätyttyä suomalainen saa periaatteessa aina palata Suomeen, oli koronatestit tehtynä tai ei. Paluumatkalla kannattaa silti olla tarkkana: lentoyhtiö voi vaatia koronavirustestin tekemistä ennen paluulentoa, vaikka Suomi ei sitä vaatisi. Myös lennonvaihtomaan vaatimukset ovat voimassa paluumatkalla.

Suomen päässä tulijoille tarjotaan ilmainen koronavirustesti lentokentällä. Testin jälkeen on jäätävä karanteeniin kymmeneksi päiväksi. Karanteenia voi lyhentää tekemällä toisen koronavirustestin yli kolmen vuorokauden kuluttua Suomeen saapumisesta. Karanteeni päättyy, kun toinen negatiivinen testitulos valmistuu.

Ensi viikon tiistaista lähtien rajan ylittämiseen EU-alueella voi alkaa käyttää myös EU:n koronarokotustodistusta eli koronapassia. Sen saa Omakanta-palvelusta. Jäsenmaat päättävät kuitenkin itse, mihin kaikkeen rokotustodistus oikeuttaa, eli säännöt pitää varmistaa kunkin maan kohdalta.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan tavoite on, että myös muut EU:n koronatodistukset eli todistuksen koronatestituloksesta ja todistuksen sairastetusta koronavirustaudista saa Omakannasta 14.7. alkaen.

HS selvitti muutamien suomalaisten suosikkikohteiden suomalaisia koskevia matkustusrajoituksia. Rajoitukset muuttuvat tiuhaan, joten uusimmat rajoitukset kannattaa aina tarkistaa kohdemaan viranomaisilta.

Viro

Suomesta ja Euroopan maista ylipäätään voi matkustaa Viroon ilman rajoituksia, kun lähtömaassa on riittävän alhainen tartuntatilanne: alle 150 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden viimeisen kahden viikon aikana.

Risteilylaivoilla Viroon matkustavat tai muuten päivämatkalle Helsingistä saapuvat turistit saavat oleskella Virossa 24 tuntia rajoituksetta.

Virossa ei ole voimassa maskipakkoa, mutta maskin käyttöä suositellaan väkijoukoissa ja suljetuissa tiloissa. Sisätiloissa tulee myös pyrkiä pitämään kiinni turvaväleistä.

Lue lisää täältä.

Ruotsi

Ruotsi höllensi pohjoismaisia matkustusrajoituksia toukokuun lopussa. Ruotsiin saa matkustaa Suomesta ja kaikista muista Pohjoismaista ilman negatiivista koronatestiä. Muualta kuin Pohjoismaista saapuvat turistit joutuvat tosin yhä Ruotsin sääntöjen mukaan esittämään negatiivisen koronatestituloksen.

Ravintolat saavat anniskella kello 22 asti, ja saman pöydän ääreen voi kokoontua nelihenkinen seurue. Myös huvipuistot avautuivat pitkän tauon jälkeen kesäkuun alussa. Eri tapahtumien osallistujamäärää on kuitenkin rajoitettu, ja esimerkiksi moniin museoihin ja huvipuistoihin on varattava lippu ja vierailuaika etukäteen.

Ruotsissa on yhä voimassa julkista liikennettä koskeva maskisuositus, mutta sitä ei noudateta kovinkaan aktiivisesti.

Tautitilanne Ruotsissa on parantunut viime viikkoina nopeasti. Vielä toukokuussa todettiin jopa 7 000 tartuntaa päivässä, mutta viime päivinä luku on ollut tuhannen tuntumassa. Ensimmäisen rokotteen on saanut yli puolet yli 18-vuotiaista ruotsalaisista.

Vaikka tautitilanne on Ruotsissa parantunut, terveysviranomainen varautuu tapausten lisääntymiseen syksyllä. Keskiviikkona kansanterveysvirasto kertoi pidentävänsä yleisten koronasuositusten voimassaoloa syyskuun loppuun asti. Viranomaisen mukaan siis tulisi yhä välttää tungosta, työskennellä kotoa ja rajoittaa kontaktien määrää.

Lue lisää täältä.

Espanja

Espanja luokittelee Suomen yhä riskimaaksi, jolloin suomalaisilta vaaditaan negatiivinen koronatestitulos lähtöä edeltävien 72 tunnin aikana. Espanja hyväksyy PCR ja LAMP -testit. Testitulosta ei tarvita, jos matkustajalla on todistus kahdesta rokotuksesta tai puolen vuoden sisällä sairastetusta covid-19-taudista. Alle 12-vuotiailta lapsilta todistuksia ei vaadita.

Matkustajan tulee myös täyttää terveystietolomake netissä osoitteessa spth.gob.es. Lentoyhtiö tarkistaa lomakkeesta saadun QR-koodin ennen lentoa.

Paikan päällä matkustajan ei tarvitse jäädä karanteeniin. Espanjassa on voimassa maskipakko kaikilla julkisilla paikoilla, myös ulkona. Maskin voi kuitenkin ottaa pois kasvoilta ravintolassa omassa pöydässä istuessa tai rannalla uimisen ajaksi.

Paluumatkaa varten koronavirustestin voi teettää yksityisklinikoilla noin 100 euron hintaan. Hotellit auttavat ajan varaamisessa.

Lue lisää täältä.

Turisteja saapui Son Sant Joanin lentokentälle Palma de Mallorcalla kesäkuun alussa.

Kreikka

Kreikka vaatii matkailijoilta todistuksen alle kolme vuorokautta (72 tuntia) vanhasta negatiivisesta PCR-testituloksesta. Todistus vaaditaan kaikilta yli kuusivuotiailta, eikä lähtömaan koronatilanteella ole merkitystä.

Toinen vaihtoehto on virallinen rokotustodistus täydestä rokotussuojasta eli kahdesta rokotusannoksesta. Kolmas tapa on esittää virallinen todistus 2–9 kuukautta ennen matkaa sairastetusta covid-19-taudista.

Korona-aikana jokaisen matkailijan on viimeistään 24 tuntia ennen maahantuloa täytettävä netissä PLF-maahantulolomake osoitteessa travel.gov.gr. Sivulla on myös selkeät maahantulo-ohjeet englanniksi.

Rajalla matkailija saatetaan ohjata terveystarkastukseen, josta ei voi kieltäytyä. Terveystarkastuksia tai testejä saatetaan edellyttää myös Kreikassa.

Kreikassa on maskipakko myös ulkona. Ravintoloiden terasseilla maskia ei tarvitse pitää. Matkailualan työntekijät testataan vähintään kaksi kertaa viikossa, kunnes ovat saaneet täyden rokotesuojan.

PCR-testejä kotimatkaa varten tekeviä klinikoita on Ateenan keskustassa. Ehkäpä helpoimmin klinikan löytää kysymällä hotellista. Testin hinta on noin 50 euroa, ja tulokset tulevat nopeasti.

Lue lisää täältä.

Britannia

Jokaisella Yhdistyneen kuningaskunnan maalla – Englannilla, Skotlannilla, Walesilla ja Pohjois-Irlannilla – on omat koronarajoitussääntönsä. Periaatteessa lomamatkailuun ei kannusteta, ja brittihallituksen ohje on, että Suomeen ei matkusteta.

Englannissa Suomi kuuluu värikoodiltaan oransseihin maihin, eli maahantulo edellyttää negatiivista testiä ennen matkaa. Suomen on uumoiltu pääsevän vihreälle listalle, mikä helpottaisi matkustamista olennaisesti. Näin ei kuitenkaan vielä ole käynyt.

Englannissa hyväksytään PCR-, LAMP ja antigeenitestit. Jos testitulosta ei ole, voi saada 500 punnan sakot. Testi pitää olla, vaikka olisi saanut kaikki rokotukset.

Kun on saapunut Englantiin, pitää olla karanteenissa (kotona, hotellissa tai muussa majoituksessa) kymmenen päivää. Karanteenin aikana pitää ottaa uusi covid-testi toisena päivänä ja sitten uudelleen kahdeksantena tai sen jälkeen. Testit pitää varata ja maksaa etukäteen.

Maskipakko on yhä laaja: kaupoissa, julkisissa kulkuvälineissä ja julkisissa sisätiloissa yleensäkin.

Lue lisää täältä.

Turisteja saapui Malaga-Costa del Solin lentokentälle Espanjassa kesäkuun alussa.

Saksa

Saksa ei luokittele Suomea riskimaaksi, eikä Suomesta saapuvilta edellytetä karanteenia.

Saksa on luopunut myös sisärajatarkastuksista EU- ja Schengen-maista matkustaville, eli suomalaismatkailija ei tarvitse erillistä maahantulosyytä päästäkseen Saksaan.

Lähtömaasta riippumatta Saksa edellyttää kaikilta lentomatkustajilta todistuksen joko negatiivisesta koronatestistä, täydestä koronarokotussarjasta tai viimeisen puolen vuoden aikana sairastetusta koronasta. PCR-testi on tehtävä alle 72 tuntia ennen matkaa. Viimeisestä tarvittavasta koronarokoitteesta on puolestaan kuluttava vähintään kaksi viikkoa.

Todistuksen kieleksi käyvät englanti, saksa, espanja, ranska tai italia.

Yleinen vaatimus testi- ja rokotustodistuksista koskee ainoastaan lentomatkustajia. Automatkailijoiden on kuitenkin huomioitava muita maita koskevat rajoitukset.

Mikäli autoilija on viimeisten kymmenen päivän aikana viettänyt yli 24 tuntia Saksan riskimaaksi luokittelemalla alueella, maahantuloon sovelletaan kulloinkin kyseessä olevan riskiluokituksen mukaisia sääntöjä.

Meriteitse matkustavan on huomioitava, että laivayhtiöillä on oikeus vaatia haluamiaan todistuksia.

Saksaan matkustavan on hyvä tarkastaa myös Saksan sisäiset rajoitukset osavaltioiden verkkosivuilta. Saksa päättää maan sisäisistä rajoituksista, kuten hotellien aukiolosta osavaltioittain.

Matkan päättyessä on muistettava, että Suomi laskee Saksan yhä riskimaaksi.

