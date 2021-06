Tämän viikon iskut ovat ensimmäisiä sen jälkeen, kun Israelin ja palestiinalaisten välille solmittiin tulitauko kuukausi sitten.

Israelin ilmavoimat on jatkanut ilmaiskuja Gazaan torstain ja perjantain välisenä yönä. Asevoimat kertoo asiasta Twitterissä.

Uutistoimisto AFP:n Gazan kaistalla oleva toimittaja kertoo kuulleensa räjähdyksiä Gazan ja Khan Yunisin kaupungeissa. Medioissa ei vielä aikaisin aamuyöllä ollut tietoja henkilövahingoista.

Asevoimat perustelee iskua vastauksena Gazan kaistalta Israelin puolelle lennätettyihin polttoilmapalloihin. Israelin asevoimat on yksi maailman tehokkaimmista.

Israelin ilmavoimat iski varhain keskiviikkona saarretulle Gazan kaistalle ensi kertaa sen jälkeen, kun Israelin ja palestiinalaisten välille solmittiin tulitauko kuukausi sitten.

Kuukausi sitten tauonneiden sotatoimien aikana kuoli ainakin 260 palestiinalaista ja 13 israelilaista.

Iskut noin kahden miljoonan asukkaan Gazan kaistalle olivat ensimmäisiä sen jälkeen, kun Israelin parlamentti hyväksyi pääministeri Naftali Bennettin johtaman uuden hallituskoalition sunnuntaina.

Tämän viikon aiemmissa iskuissa on Israelin asevoimien mukaan ollut kohteena "terrorististen toimijoiden" käyttämiä tiloja ja tapaamispaikkoja.

Britannian yleisradioyhtiö BBC on julkaissut kuvan, jossa kasvonsa peittäneiden miesten käsissä näkyy tavallisia, värikkäitä ilmapalloja, joihin on kiinnitetty jonkinlaista materiaalia. Media kirjoittaa, että viime vuosina kaistalta on lähetetty Israelia kohti heliumilmapalloja ja leijoja, joihin on kiinnitetty polttoainetta ja räjähteitä.

Qatarilaismedia al-Jazeera kuvailee elokuussa julkaistussa jutussaan, että ilmapallot kiinnitetään yhteen ja niihin sidotaan syttyvää materiaalia. Tuulen ollessa suotuisa pallot lähetetään matkaan.

AFP kertoo, että ilmapallojen tarkoituksena on sytyttää maastopaloja Israelin puolella oleville viljelysmaille.

Israelilaislehti Haaretz kirjoittaa, että kenenkään ei ole kerrottu loukkaantuneen torstaissa palloiskuissa.

Haaretz kirjoittaa, että yöllä Gazaan tehtyjen iskujen jälkeen kaistan läheisyydessä olevilla israelilaispaikkakunnilla soivat raketeista hälyttävät sireenit. Israelin asevoimat ei kuitenkaan lehden mukaan havainnut raketteja. AFP kertoo, että ilmaiskujen jälkeen äärijärjestö Hamasin taistelijat ampuivat konetuliaseilla Israelin alueita kohti.

Yli vuosikymmenen jatkunut saarto vaikuttaa palestiinalaisten jokapäiväiseen elämään Gazassa. Brittiläinen hyväntekeväisyysjärjestö Oxfam kirjoitti muutama vuosi sitten, että esimerkiksi Gazassa miljoonalla palestiinalaisella ei ole riittävästi ruokaa perheilleen.