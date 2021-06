Vapaus­taistelijana tunnettu Sambian ex-johtaja Kenneth Kaunda kuoli 97 vuoden iässä – Maahan julistettiin kolmen viikon suruaika, jolloin huvittelu on kielletty

KK-lyhenteellä tunnettu Kaunda tuki monien maiden vapautusliikkeitä. Hän ehti pitkän elämänsä aikana olla yksinvaltias ja sentimentaalisia rakkauslauluja esittävä aids-taistelun vastainen hahmo.

Sambian entinen pitkäaikainen johtaja Kenneth Kaunda kuoli torstaina 97 vuoden iässä pääkaupungissa Lusakassa, uutistoimistot kertovat. Hänen kerrotaan kuolleen keuhkokuumeeseen.

Kaunda oli viimeisiä elossa olleita afrikkalaisjohtajia, jotka olivat kaatamassa siirtomaavaltoja maanosassaan, kuten Britannian yleisradioyhtiö BBC muistelee.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Sambiaan on julistettu kolmen viikon suruaika. Liput on laskettu puolitankoon ja kaikki huvittelu on kielletty ”ikonin ja globaalin valtionpäämiehen” kunnioittamiseksi”, hallitus julisti.

Lusaka Times -lehti kertoo, että Sambian naapurimaassa Botswanassakin julistettiin viikon suruaika Kaundan kuoleman johdosta. Myös Britannian pääministeri Boris Johnson ja ulkoministeri Dominic Raab totesivat Twitterissä surevansa Kaundan poismenoa.

Kaunda oli aktiivisesti mukana Pohjois-Rhodesian itsenäisyysliikkeessä, joka johti nykyisin Sambiana tunnetun maan itsenäistymiseen Britannian siirtomaavallasta 1964. Kaundasta tuli maansa ensimmäinen presidentti.

Hän oli myös Mosambikin ja nykyisen Zimbabwen vapautusliikkeiden innokas tukija. Hänet tunnettiin myös Etelä-Afrikan rotuerottelujärjestelmän apartheidin suurena vastustajana.

Monen muun vapaustaistelijan tavoin Kaunda hallitsi valtaannousunsa jälkeen yksinvaltaisin ottein: ja sai ihmiset turhautumaan, mellakoimaan ja vaatimaan demokratiaa. 1990-luvun alussa Kaunda taipui monipuoluevaaleihin, joiden seurauksena hän menetti valtansa rauhanomaisesti.

Kenneth Kaunda osallistui Zimbabwen entisen johtajan Robert Mugaben hautajaisiin Zimbabwen pääkaupungissa Hararessa syyskuussa 2019.

Kaunda syntyi vuonna 1924, kuten Etelä-Rhodesian eli nykyisen Zimbabwen vapaustaistelua johtanut Robert Mugabe. Pari vuotta sitten kuollut Mugabe valitsi eri tien kuin Kaunda: hän hallitsi maataan diktaattorina ilman aikeitakaan luopua vallasta, ajoi Zimbabwen vararikkoon ja siirtyi syrjään vasta vallankaappauksen seurauksena vuonna 2017.

KK-lyhenteellä tunnetusta Kenneth Kaundasta tuli valtakautensa jälkeen rakastettu hahmo, joka tunnettiin esimerkiksi hiv-epidemian vastaisesta työstään. Yksi hänen pojistaan kuoli hi-viruksen aiheuttamaan aids-tautiin.

Kaunda tunnettiin myös sentimentaalisena hahmona, joka tanssi, soitteli kitaraa ja lauloi rakkauslauluja edesmenneelle vaimolleen Bettylle. Pariskunnalla oli yhdeksän lasta.

Vuonna 2019 sosiaalisessa mediassa levisi video, jossa nähtiin kävelykeppinsä kanssa tanssiva Kaunda, tuolloin 95 vuoden iässä. Ikämiehen tanssia voi katsella oheisesta Youtube-videosta.