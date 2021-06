Itäisessä Euroopassa odotetaan lämpötiloja, jotka ovat selvästi keskimääräistä korkeampia. Kevät oli Euroopassa poikkeuksellisen viileä.

Koira vilvoitteli suihkulähteessä Berliinissä torstaina.

Suomalaiset eivät ole yksin helteensä kanssa tänään tai tulevina päivinä, näyttävät sääennusteet eri puolilla Eurooppaa. Saksan pääkaupunkiin Berliiniin odotetaan viikonvaihteen tienoille jopa 37–38 asteen lämpötiloja, kuten Saksan ilmatieteenlaitos ennakoi.

Euroopan sääennustekartta näytti perjantaina hämmentävänkin yhtenäiseltä: Moskova 28 astetta, Ateena (30), Pariisi (29) ja Tukholma (30). Helsinkiin vastaavanlaisia lukemia odotetaan viikonloppuna ja perjantainakin hivottiin hellerajaa eli 25 asteen lämpötilaa.

Monin paikoin Eurooppaa korkeat lämpötilat otettaneen ainakin alkukesästä ilolla vastaan, sillä mennyt kevät oli Euroopassa kylmin kahdeksaan vuoteen, kuten YK:n alainen Maailman ilmatieteen järjestö WMO tiedotti viime viikolla.

Lämpötilat Euroopassa olivat WMO:n mukaan maalis-toukokuussa keskimäärin 0,45 celsiusastetta alle vuosien 1991–2020 keskiarvon.

”Se että tämä vuosi alkoi suhteellisen viileänä viime aikoihin verrattuna ei tarkoita, että olisimme panneet paussin ilmastonmuutokselle”, järjestön tiedottaja Clare Nullis totesi.

Tšekin Turnovissa nautittiin kesän lämmöstä torstaina.

Suomessa oltiin keväällä aika tavalla pitkän aikavälin keskiarvossa, tai hieman sen yllä, toteaa Ilmatieteen laitoksen meteorologi Hannu Valta.

Vallan mukaan Suomessa kesäkuu sen sijaan on alkanut poikkeuksellisen lämpimänä. Eri puolin maata kuukauden ensimmäinen puolisko on ollut 3–6 astetta yli normaalilämpötilojen ja paikoin on rikottu mittaushistorian ennätyksiä.

”Kyllä tämä on harvinaisen lämmintä ollut koko maassa”, Valta sanoo.

Vuosi 2020 oli Ilmatieteen laitoksen mukaan Suomen mittaushistorian lämpimin. Sama vuosi oli myös Euroopan mittaushistorian lämpimin, Euroopan unionin Copernicus-ohjelma tiedotti.

Maailmanlaajuisesti viime vuosi oli mittaushistorian lämpimin: globaalisti kirjattiin tasapeli vuoden 2016 tilanteen kanssa.

Tiistain tunnelmia kesähelteisessä Sveitsin Genevessä. Opettaja Anne Sprungli Roseraien koulusta oli luokkansa kanssa matkalla Punaisen Ristin museoon. Ryhmä pysähtyi hetkeksi vilvoittelemaan YK-aukion suihkulähteille.

Viime päivinä muuallakin Euroopassa kuin Suomessa on mitattu lämpötiloja, jotka ovat selkeästi yli normaaliarvojen. Esimerkiksi Berliinissä päivän ylimmät keskilämpötilat ovat kesäkuussa keskimäärin 22 asteessa, mutta nyt siis ollaan selvästi yli 30 asteen lämpötiloissa.

AccuWeather-palvelu kertoi tiistaina, että ukkosmyrskyt ovat viilentäneet ilmaa läntisessä Euroopassa, mutta itäiseen Eurooppaan oli lähipäivinä odotettavissa 5–11 celsiusastetta lämpimämpiä päiviä kuin tavallisesti kesäkuussa tähän aikaan.

Puolan pääkaupungissa Varsovassa oli perjantaina odotettavissa noin viikon suora putki 30 asteen lämpötiloja. Se poikkeaa selvästi siitä, miten Weather Atlas -sivusto kuvailee kaupungin tavanomaista kesäkuuta:

”Kesäkuu, kesän ensimmäinen kuukausi, on miellyttävä Varsovassa. Lämpötilat vaihtelevat keskimäärin 21,9 asteen ylimmistä lämpötiloista 11,3 asteen alimpiin lämpötiloihin.”

Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että koko Eurooppaa koskeva kesäkuun tilanne ja sen mahdollinen poikkeaminen pitkän aikavälin keskiarvoista selviää vasta viiveellä, kun maanosan tilastot kootaan yhteen.

Lontooseen taas odotetaan lähipäiviksi säätä, joka muistuttaa keskimääräistä historiallista stereotypiaa: sateista ja ajoittain koleaa.