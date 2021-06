Kaksi jemeniläis­vankia voidaan siirtää Guantánamosta – Bidenin tavoitteena on sulkea paha­maineinen vankila ennen virka­kautensa loppua

Vuoden 2002 alussa avatussa Guantánamon vankilassa on vielä 40 vankia, joita ei ole tuomittu oikeudenkäynneissä.

Kaksi terrorismista epäiltyä jemeniläismiestä voidaan vapauttaa Kuubassa sijaitsevasta Guantánamo Bayn vankilasta, jonne Yhdysvallat on vienyt vuosien mittaan noin 780 ihmistä, uutistoimisto Reuters ja amerikkalaisviestimet kertovat.

Yhdysvaltain mukaan kaksi terroristijärjestö al-Qaidan tukijoina pidettyä miestä voidaan luovuttaa joihinkin muihin maihin, jotka eivät vielä ole tiedossa tai joita ei ole nimetty.

Vuoden 2002 alussa avatussa Guantánamon vankilassa on vielä 40 vankia, joita ei ole tuomittu oikeudenkäynneissä. Vankila avattiin Yhdysvaltoihin tehtyjen syksyn 2001 terrori-iskujen jälkeen. Sitä on kutsuttu ”oikeudelliseksi mustaksi aukoksi”.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden yrittää sulkea vankilan, josta on tullut raskas painolasti ihmisoikeuksista muuta maailmaa läksyttävälle Yhdysvalloille.

Bidenin ajalliseksi tavoitteeksi on sanottu hänen virkakautensa loppumista eli vuoden 2025 alkua.

Bidenin ulkoministeri Antony Blinken totesi aiemmin kesäkuussa, että hallitus pyrkii luomaan erityisedustajan tehtävän, johon kuuluisi vankisuman purkaminen ja koko vankilan sulkeminen.

Näkymä Guantánamo Bayn vankileirillä Kuubassa huhtikuussa 2007. Vartijaa ja kuvan takaosassa näkyvää vankia ei saanut valokuvata tunnistettavasti.

Entisellä demokraattipresidentillä Barack Obamalla oli erityisedustaja vastaavassa tehtävässä, mutta republikaanipresidentti Donald Trump lakkautti viran.

The New York Times -lehden ylläpitämän listauksen mukaan kahtatoista vankia syytetään sotarikoksista Guantánamon sotilaskomission oikeudessa, kun 17 vangin kohdalla vasta odotellaan oikeuden kuulemisia. Yhdentoista vangin osalta on tehty päätös siirrosta johonkin muuhun maahan, mutta prosessi etenee hitaasti.

Obama lupasi heti valtaannousunsa jälkeen tammikuussa 2009 sulkea vankilan pikaisesti.

Hanke kuitenkin törmäsi kongressin vastustukseen. Nyt Biden pyrkii samaan, 12 vuotta myöhemmin.

Suurena ongelmana vankilan sulkemiselle on ollut kongressin lainsäädäntö, jonka mukaan terrorismista epäiltyjä ei voida viedä Yhdysvaltain maaperälle.

Guantánamossa on yli 20 vankia, joita Yhdysvallat pitää liian vaarallisena vapautettaviksi. Heidän joukossaan on muun muassa Khalid Sheikh Mohammed eli KSM. Häntä pidetään syyskuun 11. päivän terrori-iskujen pääsuunnittelijana.

Bidenin edeltäjä Trump antoi määräyksen, jonka nojalla Guantánamo pidettäisiin auki jatkossakin ja sinne voitaisiin toimittaa lisää epäiltyjä ihmisiä.

Bidenin virkakaudella on tehty päätös kuuden vangin siirtämisestä johonkin maahan. Ketään heistä ei ole vielä siirretty.