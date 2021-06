Perjantaina aamupäivällä julkaistujen tuoreimpien virallisten tietojen mukaan edellisen vuorokauden aikana koko maassa todettiin 17 262 uutta tartuntaa.

Jalankulkijat pitivät perjantaina maskeja Punaisella torilla Moskovassa, jossa koronavirustilanne on pahentunut nopeasti.

Arkangeli

Venäjällä koronavirustilanne jatkoi perjantaina nopeaa pahenemistaan. Pääkaupunki Moskovassa rikottiin virallisen tilaston mukaan uusissa tartunnoissa koko pandemia-ajan päiväkohtainen ennätys.

Perjantaina aamupäivällä julkaistujen tuoreimpien virallisten tietojen mukaan edellisen vuorokauden aikana koko maassa todettiin 17 262 uutta tartuntaa. Niistä 9 056 oli Moskovassa, jossa viranomaisten mukaan ”leviää uusi, aggressiivinen mutaatio”.

Tartuntojen määrä on nousussa myös Pietarissa, missä parhaillaan pelataan jalkapallon EM-kisojen otteluita. Siellä uusia tartuntoja todettiin 970. Pietaristakin on raportoitu sairaalalla jonottavista ambulansseista.

Venäjän pahenevaa tilannetta on seurattu huolestuneena Suomessa, sillä Suomen joukkueella on Pietarissa kaksi peliä. Sekä tämän viikon keskiviikon otteluun että ensi viikon otteluun oli myyty lippu noin neljälletuhannelle suomalaiselle.

Päivittäin julkaistuun viralliseen tilastoon on kuitenkin suhtauduttu jo pitkään suurella varauksella, sillä tilanne on monin paikoin ollut virallisia lukuja selvästi pahempi. Myös kuolemien osalta virallinen luku on huomattavasti tilastokeskuksen lukua pienempi.

Vallanpitäjät ja valtiolliset televisiokanavat ovat kuitenkin nojanneet näihin virallisiin lukuihin. Niinpä presidentti Vladimir Putin kehui alkukuusta Venäjän pärjänneen viruksen suhteen paremmin kuin moni muu maa. Myös terveysministeri Mihail Muraško vakuutteli alkukuusta tilanteen kehittyvän suotuisaan suuntaan.

Venäjällä useimmat rajoitukset poistettiin jo vuosi sitten. Vallanpitäjät ovat olleet haluttomia asettamaan tiukkoja rajoituksia, sillä pandemian alussa viime vuoden keväällä määrätyt sulkutoimet olivat epäsuosittuja.

Tilanne onkin vallanpitäjille kiusallinen, sillä he ovat haluttomia tiukkoihin toimiin ennen syksyn duumanvaaleja. Niitä putsataan opposition ehdokkaista, mutta vallanpitäjät pelkäävät silti protestiäänestämistä ja matalaa äänestysprosenttia.

Venäjällä myös rokotustahti on ollut hidas, vaikka rokotetta on ollut saatavilla jo kuukausien ajan. Venäjän johto panosti oman rokotteen valmistumiseen ensimmäisenä ja teki asiasta geopoliittisen kilpailun.

Venäläiset ovat kuitenkin olleet haluttomia ottamaan rokotetta. Mielipidemittauksissa kaksi kolmesta on ilmoittanut, ettei halua rokotetta. Edes yhden piikin on saanut vasta runsaat 12 prosenttia venäläisistä.

Haluttomuutta on selitetty pitkälti yleisellä epäluulolla vallanpitäjiä ja viranomaisia kohtaan, sillä varsinaisia rokotuksen periaatteellisia vastustajia on mielipidemittauksissa ollut vain kymmenisen prosenttia. Muina syinä on pidetty muun muassa ihmisten liian optimistista käsitystä tilanteesta.

Nyt Moskovassa on alettu asettaa uusia rajoituksia, tosin monet niistä ovat eurooppalaisessa vertailussa vielä lieviä.

Uusia tiukennuksia tulee kuitenkin koko ajan. Perjantaina Moskova ilmoitti, että sairaaloissa rutiinitoimia ja aiemmin sovittuja kiireettömiä operaatioita tehdään vain rokotetuille, ellei rokotuksen puuttumiseen ole lääketieteellistä syytä.

Viranomaiset ovat myös ilmoittaneet jo useilla alueilla, että rokotteesta tulee tietyille ryhmille pakollinen. On kuitenkin epäselvää, onko kyseessä ennemminkin määräykseksi naamioitu yritys saada ihmiset ottamaan rokote.

Samalla väärennettyjen rokotustodistusten kaupasta kerrotaan eri puolilta. Paikoin on pystynyt ostamaan myös merkinnän rokotuksista virallisiin tietokantoihin.