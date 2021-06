Verkoston mukaan Euroopan unionin maahanmuutto­politiikka on aiheuttanut alle 30 vuodessa lähes 45 000 ihmisen kuoleman.

Avoin kansalaisjärjestöjen verkosto Abolish Frontex vaatii Euroopan unionia lakkauttamaan Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin. Verkosto syyttää Frontexia tuhansien siirtolaisten kuolemista viime vuosina.

Viime viikolla verkosto lähetti Euroopan unionin neuvostolle, komissiolle ja parlamentille avoimen kirjeen. Kirjeen mukaan yli 740 Välimeren ylityksen yrittänyttä on menehtynyt pelkästään kuluvana vuonna.

”Nämä elämät menetettiin, koska Euroopan unioni suhtautuu pakkomielteisesti rajojen vahvistamiseen ihmisten suojelemisen sijaan”, kirjeessä lukee.

”Ja millä hinnalla? Euroopan eristäytymispolitiikka on tappanut yli 40 555 ihmistä vuodesta 1993 lähtien. Ihmisiä on jätetty kuolemaan Välimereen, Atlantin valtamereen ja aavikoille. Heitä on ammuttu rajoille ja hylätty tappamaan itsensä säilöönotto­keskuksiin. Karkottamisen jälkeen heitä on kidutettu ja tapettu. EU:lla on verta käsissään.”

Abolish Frontex on oman esittelynsä mukaan antirasistinen ja dekolonialistinen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon ja vapauden liike. Verkostoon kuuluu kymmeniä ihmisoikeusjärjestöjä ja aktivistiryhmiä.

Verkosto kertoo sivuillaan, ettei sen tavoitteena ole uudistaa Frontexia, vaan lakkauttaa se kokonaan.

Luvut menehtyneistä siirtolaisista perustuvat United-listaan, jonka kokoamisessa ovat auttaneet paikalliset tutkijat, tutkivat toimittajat ja 550 sidosjärjestöä 48 maassa. Listan on julkaissut eurooppalainen United-verkosto, joka vastustaa nationalismia, rasismia ja fasismia.

Listan mukaan Euroopan eristäytymispolitiikka on vuosina 1993–2021 aiheuttanut vähintään 44 764 kuolemaa. Merkittävä osa menehtyneistä on hukkuneita, mutta kuolinsyiden kirjo on laaja. Joukossa on esimerkiksi itsemurhan tehneitä, nälkiintyneitä, rekkojen sisälle tukehtuneita ja viranomaisten voimankäytön uhreja.

Berliinin muurin murtumisen jälkeen Euroopan unioni on pystyttänyt rajoilleen yli tuhat kilometriä aitoja ja muureja. Samalla vuonna 2004 perustetun Frontexin vaikutusvalta on kasvanut viime vuosina merkittävästi.

Kun vielä vuonna 2015 EU tuki Frontexia 137 miljoonalla eurolla, vuonna 2018 summa oli noussut 281 miljoonaan euroon. Sittemmin rahoituksen kasvu on vain kiihtynyt, ja virastolle on myönnetty miljardien eurojen budjetti vuosille 2021–2027.

Euroopan unionin verkkosivujen mukaan Frontex tukee rajavalvonnan yhdenmukaistumista eri puolilla unionia ja edistää rajaviranomaisten välistä yhteistyötä kaikissa EU-maissa. Lisäksi se antaa teknistä tukea ja asiantuntija-apua.

Frontexin toiminta on kuitenkin joutunut syyniin.

Tutkivien toimittajien ryhmä Bellingcat julkaisi viime syksynä artikkelin, jonka perusteella Frontex olisi syyllistynyt Välimerellä laittomiin operaatioihin siirtolaisten Eurooppaan pääsyn estämiseksi.

Myös Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) on ottanut Frontexin syyniinsä ja avannut tutkinnan väitetystä häirinnästä, väärinkäytöksistä ja siirtolaisten laittomista palautuksista. Politico-lehden mukaan häirintätapaukset ovat viime vuonna johtaneet myös viraston korkeatasoisten viranomaisten irtisanoutumiseen.

Kritiikki ei rajoitu Frontexin toiminnan eettisyyteen. Euroopan tilintarkastus­tuomioistuimen (ETT) mukaan viraston toiminta ei ole tuottanut tarpeeksi tulosta, vaikka sen rahoitusta on lisätty.

Tuoreessa raportissaan ETT linjaa, että ”Frontexin jäsenmaille ja Schengen-alueelle tarjoama tuki ei ole tarpeeksi tehokasta taistelussa laitonta maahanmuuttoa ja rajat ylittävää rikollisuutta vastaan”.