Sveitsin liittovaltion tuomioistuin totesi liberialaisen entisen kapinallisjohtajan syylliseksi raiskaukseen, tappoihin ja kannibalismiin. Oikeus tuomitsi miehen 20 vuoden vankeuteen. Asiasta uutisoivat muun muassa uutistoimisto Reuters ja Britannian yleisradio BBC.

Alieu Kosiah -niminen tuomittu pidätettiin Sveitsissä jo vuonna 2014. Oikeudenkäyntien aikana hän on ehtinyt istua kuusi vuotta vankilassa. Tuomiota on näin jäljellä 14 vuotta.

The Human Right Watch -ihmisoikeusjärjestön mukaan Kosiah on ensimmäinen liberialainen, joka on tuomittu Liberian ensimmäisen sisällissodan aikana tehdyistä sotarikoksista.

”Tämä on merkkipaalu liberialaisille uhreille ja Sveitsille, joka on ponnistellut, jotta vakavista rikoksista vastuussa olevat joutuvat tilivelvollisiksi teoistaan”, järjestö kirjoittaa.

Liberian ensimmäinen sisällissota käytiin vuosina 1989–1996 ja toinen vuosina 1999–2003. Yhteensä sodissa kuoli noin 250 000 ihmistä.

Myös Pirkanmaan käräjäoikeus käsittelee Liberian sisällissotaan liittyviä vakavia syytteitä. Syytteet koskevat kuitenkin vuosia 1999–2003 eli Liberian toista sisällissotaa.

Suomessa yli kymmenen vuotta asunutta sierra­leonelais­miestä syytetään muun muassa murhista, törkeistä raiskauksista ja törkeästä sodankäyntirikoksesta.

