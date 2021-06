Tuomioistuin määräsi Astra Zenecan toimittamaan sakon uhalla EU:lle 50 miljoonaa koronarokoteannosta määräaikaan mennessä.

Lääkeyhtiö Astra Zeneca rikkoi EU:n kanssa tekemäänsä sopimusta, kun se keväällä toimitti unionille lupaamaansa pienempiä määriä koronavirusrokotteita, katsoo belgialainen tuomioistuin. Se määräsi perjantaina Astra Zenecan toimittamaan sakon uhalla EU:lle 50 miljoonaa koronarokoteannosta syyskuun 27. päivään mennessä.

Toimituksille on asetettu tarkka aikataulu, ja ensimmäiset 15 miljoonaa rokoteannosta on toimitettava heinäkuun 26. päivään mennessä. Mikäli toimitusaikoja ei noudateta, Astra Zenecan on maksettava 10 euron sakko jokaista toimittamatonta rokoteannosta kohden.

Euroopan komission ja Astra Zenecan välinen oikeusriita alkoi keväällä, kun Astra Zenecan rokotetoimitukset EU-maille jäivät olennaisesti lupauksia vähäisemmiksi. Muun muassa Reuters kertoo, että yhtiön mukaan syy tähän oli se, ettei se voinut toimittaa rokotteita tehtaaltaan Britanniasta, koska nämä rokotteet olivat ensisijaisesti Britannian käyttöön.

Euroopan komission tulkinnan mukaan tuomioistuimen perjantainen ratkaisu tarkoittaa nyt sitä, että Astra Zenecan on toimitettava unionille myös Britannian tuotantolaitoksessa valmistettuja rokotteita, mikäli yhtiö ei muuten pysty toimittamaan rokoteannoksia sovitussa aikataulussa.

Sekä Astra Zeneca että Euroopan komissio katsoivat tuomioistuimen päätöksen asettuneen puolelleen.

”Olemme tyytyväisiä tuomioistuimen päätökseen. Astra Zeneca on noudattanut täysin Euroopan komission kanssa tekemäänsä sopimusta”, yhtiön lakiasiainjohtaja Jeffrey Pott sanoi tiedotteessa.

Myös Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi komission olevan tyytyväinen päätökseen.

”Päätös vahvistaa komission kannan siitä, että Astra Zeneca ei noudattanut sopimuksessa tehtyjä sitoumuksia.”

EU:n mukaan lääkeyhtiön oli määrä toimittaa kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana 120 miljoonaa rokoteannosta, joista se pystyi toimittamaan vain 30 miljoonaa. Brysselin tuomioistuimen perjantaina julkaistun päätöksen perusteella Astra Zenecan tulisi olla toimittanut unionille 80 miljoonaa rokoteannosta syyskuun 27. päivään mennessä. Astra Zeneca totesi omassa tiedotteessaan, että vaaditut rokotetoimitukset ovat jo hyvässä vauhdissa ja että yhtiö toimittaa rokotteet etuajassa.