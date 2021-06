Kahta Apple Dailyn johtajaa syytetään kansallisen turvallisuuden heikentämisestä. Useat kansainväliset järjestöt ja valtiot ovat kritisoineet pidätyksiä sekä syytteitä.

Apple Daily -lehden tukijat kerääntyivät oikeustalon eteen Hongkongissa perjantaina. Banderollissaan he vaativat kaikkien poliittisten vankien vapauttamista.

Hongkongissa alkoi lauantaina oikeudenkäynti kahta Apple Daily -sanomalehden johtohahmoa vastaan, uutistoimisto AFP kertoo. Lehden päätoimittajaa Ryan Lawia ja toimitusjohtajaa Cheung Kim-hungia syytetään Kiinan kansallisen turvallisuuden heikentämisestä.

Syytteiden taustalla ovat lehdessä julkaistut jutut, joissa poliisin mukaan vaadittiin kansainvälisiä pakotteita. Tutkimusten aikana yli 500 poliisia suoritti etsintöjä sanomalehden toimitukseen, josta he takavarikoivat muun muassa tietokoneita, kovalevyjä ja toimittajien kirjoitusvihkoja.

Apple Dailyn perustaja on mediamoguli ja demokratia-aktivisti Jimmy Lai, joka suorittaa tällä hetkellä vankeustuomiota laajoihin, demokratiaa vaativiin mielenosoituksiin osallistumisesta.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun viime vuonna voimaan tullutta kansallista turvallisuuslakia käytetään hongkongilaista mediaa vastaan. Lakia kritisoitiin laajasti, sillä sen nähtiin murentavan Hongkongin erillisasemaa ja demokratiaa.

Lawin ja Cheungin lisäksi myös viisi muuta lehden johtotason ihmistä pidätettiin. Heidät vapautettiin perjantaina takuita vastaan.

Lehteä tukevat ihmiset kokoontuivat oikeustalon eteen osoittamaan tukeaan syytetyille. Mukanaan heillä oli muun muassa demokratialiikkeen tunnusvärillä varustettuja keltaisia sateenvarjoja ja lehden T-paitoja, joissa oli teksti ”Ei pelkoa, jatkakaa taistelua”.

Pidätykset ja lehteä vastaan tehdyt etsinnät ovat saaneet vastaukseksi kritiikkiä ja tuomintaa länsivaltioilta, ihmisoikeus- ja sananvapausjärjestöiltä sekä YK:lta.

Oikeudenkäynti on lehden toimittajien mukaan varoituslaukaus demokratiaa puolustavia tahoja vastaan.

”Luulen, että se mitä Apple Dailylle tapahtuu, tulee tapahtumaan myös jokaiselle muulle hongkongilaiselle uutismedialle”, Theresa nimellä esiintynyt toimittaja kertoi.

Toinen lehden toimittaja kertoi lehden työntekijöiden työskentelevän, kuin jokainen päivä olisi heidän viimeisensä.

”Viranomaiset sanoivat alussa, että kansallinen turvallisuuslaki koskisi vain pientä osaa ihmisistä. Mutta tämä, mitä meille tapahtuu, osoittaa sen olevan pötyä”, Chang nimelle esiintynyt toinen toimittaja sanoi.

Kansallisen turvallisuuslain tultua voimaan viime kesäkuussa, yli sata ihmistä on pidätetty.

Hongkongin sijoitus kansainvälisellä sananvapauslistalla on sukeltanut voimakkaasti viime vuosina. Vielä vuonna 2002 alue on sijalla 18, kun tämän vuoden listauksessa se oli 80. Manner-Kiinan sijoitus 177. listalla, jossa on yhteensä 180 maata ja aluetta.