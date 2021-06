Etiopian vaaleista piti tulla demokratian ylistys, mutta muun muassa nälänhädästä kärsivä Tigrayn väestö ei voi äänestää.

Afrikan toiseksi väkirikkaimmassa maassa Etiopiassa pidetään maanantaina pitkään odotetut vaalit.

Rauhan Nobelin työstään voittanut pääministeri Abiy Ahmed on luvannut, että vaalit ovat vapaat ja oikeudenmukaiset, ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin.

Noin 109 miljoonasta etiopialaisesta kuitenkin vain noin 37 miljoonaa on rekisteröitynyt äänestämään, kertoo uutistoimisto Reuters. Osa oppositiopuolueista boikotoi vaaleja vedoten ehdokkaidensa häirintään, ja äänestystä on lykätty noin joka viidennessä vaalipiirissä väkivaltaisten konfliktien ja logistiikkaongelmien vuoksi, kertoo uutistoimisto Reuters. Osa näistä alueista pääsee äänestämään vasta syksyllä.

Vaaleja varjostaa myös pohjoisen Tigrayn alueen sota. YK:n mukaan 350 000 siviiliä kärsii nälänhädästä.

Vaalien alla lauantaina Etiopian ulkoministeriö julkaisi Twitterissä tiedotteen, jossa se kritisoi voimakkaasti Suomen ulkoministeriä Pekka Haavistoa. Haavisto on toiminut EU:n erikoislähettiläänä Etiopiassa ja kertoi maan tilanteesta tiistaina Euroopan parlamentissa.

Etiopian hallitus käy sotaa maan pohjoisosassa sijaitsevan Tigrayn aluejohtoa vastaan. Haaviston mukaan Etiopian johto kertoi suljettujen ovien takana muun muassa aikovansa ”hävittää tigraylaiset sadaksi vuodeksi”.

Haavisto ilmaisi huolensa myös Tigrayn siviilien synkkenevästä tilanteesta ja tulevien vaalien olosuhteista. Tigraylaiset eivät saa niissä äänestää.

Etiopian ulkoministeriön mukaan Haaviston puheet ovat ”vastuuttomia, törkeitä ja epädiplomaattisia” ja väite Tigrayn tuhoamisesta "täyttä sepitettä”. Ministeriö myös syyttää Haavistoa kolonialistisesta suhtautumisesta Etiopiaan.

”Herra Haaviston väitteet, että Etiopian ylin johto olisi ilmaissut halun tuhota Tigrayn, ovat jonkinlainen hallusinaatio tai muistivirhe”, maan ulkoministeriö kirjoittaa.

”Etiopian hallituksen on vaikea tästä lähtien hyväksyä Haavistoa uskottavaksi välittäjäksi suhteessamme EU:n kanssa.”

Haavisto ei halunnut kommentoida tilannetta viikonloppuna.

Etiopialaiset äänestävät maanantaina sekä parlamenttivaaleissa että aluevaaleissa. Vaaleja on siirretty kahdesti, ensin koronavirus­pandemian vuoksi ja toisen kerran, jotta vaaliviranomaiset saisivat lisäaikaa järjestelyihin.

Pääkaupunki Addis Abeban kaduilla nähtiin viimeisenä kampanjapäivänä keskiviikkona värikäs joukko vaalikampanjat huipentaneita kokoontumisia, kuvailee uutistoimisto AFP. Aikaisemmissa vaaleissa tunnelma on ollut varsin toisenlainen.

“Silloin tämä ei olisi ollut mahdollista”, sanoi keskusaukiolla opposition paraatiin osallistunut Ayenew Yehualaw AFP:lle .

Ezema-puolueen kannattajat juhlivat keskiviikkona Addis Abebassa.

Vaalien selvä ennakkosuosikki on pääministeri Abiyn johtama PP-puolue. Puolueessa yhdistyy kolme aiemman hallituskoalition puoluetta ja muita pienempiä puolueita.

Abiy niitti mainetta kansainvälisesti noustessaan valtaan vuonna 2018. Hän kampanjoi Etiopian demokratisoimisella ja onnistui lopettamaan vihamielisyydet naapurimaa Eritrean kanssa. Heti kautensa alussa Abiy salli aiemmin pannassa olleiden oppositiopuolueiden toiminnan ja vapautti kymmeniä tuhansia poliittisia vankeja.

Sittemmin hänen hallituksensa on kuitenkin ajautunut tuhoisaan sotaan Tigrayn alueen kanssa. Tuhansia on kuollut, ja yli kaksi miljoonaa ihmistä on joutunut lähtemään kodeistaan.

Kodeistaan konfliktia paenneet perheet asuvat koulussa Tigrayn pääkaupungissa Mekelessä.

Alueen asukkaille ei ole nimetty lainkaan äänestyspäivää vaaleissa. Ankarasta kansainvälisestä kritiikistä huolimatta Abiyn hallinto on seissyt toimiensa takana.

”Pääministerin ei tarvitse olla lännen, idän, etelän tai pohjoisen lemmikki”, kommentoi Abiyn tiedottaja Billene Seyoum tällä viikolla.

”Riittää, että hän on etiopialaisten puolella.”

Hallituskoalitiota aiemmin johtanut Tigrayn kansan­vapautus­rintama TPLF ei suostunut mukaan Abiyn yhteispuolueeseen. Se myös uhmasi pääministerin lykkäyspäätöstä ja piti omat vaalinsa Tigrayssa jo viime elokuussa.

Tämän lisäksi oppositiossa on paljon pienempiä etnisten ryhmien puolueita. Yhden oppositiopuolueen johtaja on vankilassa syytettynä terrorismista ja toinen osallistuu vaaleihin vankilasta käsin.

Reutersin haastattelema oromoja edustavan puolueen OFC:n johtaja Merera Gudina kertoo kannattaneensa alun perin vaaleja, mutta kääntyneensä boikotin kannalle, kun turvallisuusjoukot sulkivat puolueen toimistot ja pidättivät tuhansia.

”Toivomme vapaista, reiluista ja uskottavista vaaleista on murskattu”, hän kommentoi Reutersille.

Ezema-puolueen Birhanu Nega näki kuitenkin vaalit hieman optimistisemmin.

”Kukaan ei odota sadan prosentin täydellisyyttä, mutta uskomme, että tämä maa tarvitsee uuden alun.”