New York

Kovaäänisistä kaikunut hiphop on vaiennut hetki sitten. Brooklynin museon edustan hiljaisuuden rikkovat vain ohiajavat autot.

Vielä äsken museon edusta kuhisi polkupyörämarssi Freedom Rideen osallistuvia newyorkilaisia, nyt 1960-luvun kansalaisoikeusliikkeeltä nimensä lainannut useamman sadan ihmisen joukko on jo matkalla kohti Coney Islandin rantaa.

Aluetta muutaman muun vapaaehtoisen kanssa siivoilemaan jäänyt Tahani Cooper hymyilee valtavien aurinkolasiensa takaa. Cooperin mustan t-paidan hihaa koristaa pieni puna-musta-vihreäraitainen lippu, jonka yläpuolella lukee Juneteenth.

“Olen ylpeästi musta, joten tällä juhlalla on sydämessäni merkittävä paikka”, Cooper sanoo.

Chicagossa kasvaneen Cooperin suku on Texasista, joten hän on juhlinut päivää niin kauan kuin muistaa.

“Moni täällä sen sijaan ei ollut kuullutkaan siitä”, New Yorkiin 12 vuotta sitten muuttanut Cooper kertoo.

” Se, että senaatin ylähuoneessa yksimielisesti läpimennyt lakiesitys ylipäätään eteni äänestykseen saakka, oli yllätys.

Vaikka Juneteenth julistettiin Texasissa osavaltion viralliseksi vapaapäiväksi jo vuonna 1979, tuli se viime kesäkuun 19. päivänä monelle amerikkalaiselle, mustallekin, tutuksi ensimmäistä kertaa.

George Floydin murhaa seuranneiden mielenosoitusten keskellä Juneteenthia juhlittiin vuosi sitten ensi kertaa ympäri maata.

Taiteilija Chris Carnabucin veistämä George Floidin patsas paljastettiin New Yorkin Brooklynissa lauantaina osana Juneteenth-päivän juhlallisuuksia.

Viimeistään nyt Juneteenthin tuntee todennäköisesti jokainen uutisia seuraava yhdysvaltalainen, sillä tällä viikolla Juneteenthista tuli liittovaltion vapaapäivä. Presidentti Joe Biden allekirjoitti torstaina lakiesityksen, jonka myötä orjuudesta luopumista juhlitaan tästedes kansallisesti.

New Yorkissa erilaisia Junetheenia juhlistavia tapahtumia olisi tarjolla kymmenittäin.

Tahani Cooperin tavoitteena on ehtiä käydä ainakin kahdessa Brooklynin puistossa, Prospect parkissa ja Fort Greene parkissa nauttimassa grilliruuasta, kuuntelemassa musiikkia ja tanssimassa. Cooperille, kuten monelle muullekin, tärkeä osa juhlapäivää on mustan kansallislaulun, Lift Every Voice and Sing, laulaminen.

Huolimatta siitä, että Cooper on juhlinut Juneteenthia aina, on kansallisen lomapäivän statuksella hänelle valtava merkitys.

“Tietenkin. Ihmiset, jotka eivät kenties olleet kuulleet siitä eilen, ovat saattaneet kuulla siitä tänään. Tämä maa voi muuttua ja kehittyä ainoastaan, jos ihmiset haluavat oppia lisää.”

Myös senaatin demokraattijohtaja Chuck Schumer osallistui juhlapäivän marssille New Yorkissa.

Se, että senaatin ylähuoneessa tiistaina yksimielisesti läpimennyt lakiesitys ylipäätään eteni äänestykseen saakka, oli pienoinen yllätys.

Lakiesitystä vuoden verran vastustanut republikaanisenaattori Ron Johnson veti valtion työntekijöiden palkkakuluilla perustelemansa vastalauseen pois yhtäkkiä ja demokraatit kiirehtivät lakiesityksen äänestykseen saman päivän aikana.

Senaatin alahuoneessa lakiesitystä vastaan äänesti keskiviikkona 14 edustajaa. Virallisesti nimeä Juneteenth Kansallinen itsenäisyyspäivä kantava pyhäpäivä on lakiesitystä vastaan äänestäneiden mukaan vaarassa sotkea heinäkuun 4. juhlittavan kansallispäivän merkityksen, jos valkoiset ja mustat amerikkalaiset valitsevat kukin vain toisen juhlapäivän rotunsa mukaan.

” “Monet eivät ymmärrä juhlan merkitystä. Sillä ei ole merkitystä, koska se ei tapahtunut heille.”

Brooklynissa polkupyörämarssia järjestämässä olleen Milly Louisin mielestä väite on naurettava.

“Kun Amerikka jo juhli heinäkuun neljättä, meidän väkemme oli yhä kahleissa ja orjuutettuna. Juneteenth on kaikille mahdollisuus oppia historiasta ja juhlia sitä, miten pitkälle olemme edenneet.”

Sekä Louis’lle että Cooperille Juneteenthin juhlimisessa on ennen kaikkea kyse ilosta, mutta ihan helppoa juhliminen ei silti aina ole.

“Historiallisesti meille ei ole ollut täällä tilaa, mutta nyt raivaamme sitä. Joinain päivinä se on helpompaa, toisina vaikeampaa, mutta eivät esivanhempammekaan luovuttaneet”, Louis toteaa.

Juneteenthia juhlittiin New Yorkin Harlemissa myös katutansseilla.

Juhlapäivän nimi on yhdistelmä sanoista kesäkuu ja yhdeksäntoista – englanniksi june ja nineteenth. Päivän erityinen merkitys Texasissa selittyy sillä, että 19. kesäkuuta vuonna 1865, kaksi kuukautta sisällissodan päättymisen jälkeen, Texasin Galvestoniin saapunut pohjoisvaltioiden eli Unionin kenraali Gordon Granger toi uutisen orjuuden päättymisestä. Yli 250 000 afroamerikkalaista vapautui – vasta kaksi ja puoli vuotta presidentti Abraham Lincolnin antaman vapausjulistuksen jälkeen.

Juneteenthin juhlinnan keskellä aktivistit pyrkivät muistuttamaan Yhdysvaltojen epätasa-arvoisesta todellisuudesta.

Kansalaisoikeusjärjestö NAACP:n johtoportaaseen kuuluva Sherrilyn Ifill esimerkiksi vertasi MSNBC-kanavan haastattelussa vapausjulistuksen pimittämistä äänioikeuden rajoittamiseen ja poliisiväkivaltaan.

Washingtonissa Frank Wheeler viihdytti juhlapäivän viettäjiä tanssiesityksellään.

Texasin Killeenistä New Yorkiin lomalle saapunut Connie Diggs on hänkin juhlinut Juneteenthia pienestä pitäen, niin paraateissa kuin suvun ja ystävien kesken. Pilvettömältä taivaalta porottavalta auringolta lippahatun alle suojautunut Diggs suhtautuu ymmärtäväisesti niihin, joiden mielestä Juneteenthin yhteyteen ei olisi virallisessa yhteydessä pitänyt liittää sanaa itsenäisyyspäivä. Ei vaikka päivää kutsutaan Yhdysvaltojen toiseksi itsenäisyyspäiväksi.

“Monet ihmiset eivät osaa suhtautua Juneteenthiin, koska he eivät ymmärrä sen merkitystä meille”, Diggs sanoo ja jatkaa. “Sillä ei ole merkitystä, koska se ei tapahtunut heille.”

Missisippissä kasvanut Diggs pitää tärkeänä juhlapäivän mukanaan kantamaa muistutusta vapaudesta ja siitä, miten paljon afroamerikkalaiset ovat joutuneet taistelemaan.

Lapsenlapsiensa isoisä Diggs haluaa ymmärtävän, että nykyisten oikeuksien saavuttaminen on ollut taistelun takana eikä taistelu ole tyystin ohi. Diggsille se ei silti suinkaan tarkoita sitä, että Juneteenth olisi vain mustan Amerikan juhla.

“Ei tämä ole me vastaan ne. On yksi yhteinen Amerikka, jossa on toivottavasti yhtäläiset ihmisoikeudet kaikille.”

Texasin Galvestonissa marssittiin juhlapäivän kunniaksi rumpusäestyksen tahdissa.