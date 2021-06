Entinen Britannian parlamentin alahuoneen puhemies John Bercow hyökkäsi rajuin sanoin entistä puoluettaan vastaan sanomalehti The Observerille antamassa haastattelussaan.

Britannian parlamentin alahuoneen entinen puhemies John Bercow ilmoitti The Observer -lehden haastattelussa liittyvänsä työväenpuolue labouriin, kertoo uutistoimisto AFP. Samalla Bercow hyökkäsi maan pääministeriä ja konservatiivipuoluetta vastaan.

Johnsonin johtama konservatiivipuolue on Bercowin mukaan ”taantumuksellinen, populistinen, nationalistinen ja joskus jopa muukalaisvihamielinen.”

Bercow ehti olla konservatiivipuolueen jäsen vuosikymmenten ajan, aina 17-vuotiaasta lähtien. Työväenpuolue on hänen mukaansa ainoa keino saada valtaapitävät konservatiivit ulos hallituksesta.

”Minua motivoivat tasa-arvon tukeminen, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja kansainvälisyys. Johtopäätökseni on, että nykyinen hallitus pitää korvata. Todellisuudessa työväenpuolue on ainoa keino, jolla tämä tavoite voidaan saavuttaa. Ei ole olemassa muuta uskottavaa vaihtoehtoa”, Bercow kertoi The Observerille.

Bercow eläköityi parlamentin alahuoneen puhemiehen tehtävistä vuonna 2019. Puhemiehen roolissaan hän piti tiukkaa kuria alahuoneessa ja sai sosiaalisessa mediassa huomiota ”Order, order!” (Järjestystä, järjestystä) -huudoillaan.

Brexit-väittelyiden käydessä kuumimmillaan Bercowia syytettiin Britannian EU-jäsenyyttä puolustavien kansanedustajien suosimisesta. Hän itse kiistää jyrkästi tällaiset syytökset.

Bercow profiloitui vahvana parlamentin ja parlamentarismin puolustajana.

”On olemassa kattavia ja kumoamattomia todisteita, että hallitus kohtelee parlamenttia epäkunnioittavasti, kertoo sille epätotuuksia ja ohittaa sen toimissaan. Tämä on väärin. Piste.”

Puhemiehen uraa varjostavat Bercowiin kohdistuneet syytökset alaistensa kiusaamisesta. Hän ei suostunut kommentoimaan ”luottamuksellisia” asioita haastattelussa.