Ruotsissa on paljastunut laaja koronavirushuijaus. Jopa 100 000 ruotsalaista on voinut saada virheellisen koronavirus­testituloksen. Asiasta kertovat muun muassa ruotsalaiset iltapäivälehdet Aftonbladet ja Expressen.

Ruotsalaislehtien mukaan yksityinen terveysalan yritys Doktor­gruppen on tarjonnut pcr-testausta useissa paikoissa Tukholmassa ja muualla Ruotsissa. Asiakkaille luvattiin tulokset muutamassa tunnissa, ja he maksoivat testeistä noin 1 500 kruunua eli noin 167 euroa.

Ruotsin poliisi epäilee, että asiakkailta otettiin näytteet nenänielusta, mutta niitä ei ikinä lähetty analysoitavaksi laboratorioon. Näytteenotossa käyneille lähetettiin tästä huolimatta tieto negatiivisesta tuloksesta. Yrityksen epäillään lähettäneen asiakkaille vääriä dokumentteja esimerkiksi matkustamista varten.

Käytännössä tapauksessa on ollut kyse väärien todistusten tehtailusta ja niillä rahastamisesta, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveys­turvallisuus­osaston johtaja Mika Salminen HS:lle.

”Ymmärtääkseni siinä ei ollut mitään laboratoriota edes mukana. Selkeästi petos ja siis rikollista toimintaa”, hän sanoo.

THL:n terveys­turvallisuus­osaston johtaja Mika Salmisen mukaan koronatestihuijaus huomattaisiin Suomessa ennen pitkää säätelyn ansiosta.

Salmisella ei ole tiedossa vastaavia tapauksia Suomesta.

”Toki Suomessakin voisi käydä niin, että epärehellinen terveyspalveluyritys tehtailisi väärennettyjä todistuksia. Mutta koska sekä terveys- että laboratorioala on säädelty, asia paljastuisi ennemmin tai myöhemmin”, Salminen sanoo.

”Kuten sanottua, tämähän olisi täysin rikollista toimintaa, josta varmasti tulisi välitön poliisiasia ja lopulta tuomioistuimessa aika kovat rapsut.”

Suomessa julkisten ja yksityisten terveyspalveluiden tuottajia valvovat Valvira ja aluehallinto­viranomaiset. Ilman avin lupaa ei testausta saa aloittaa. Laboratorioiden toiminta voidaan myös tarkastaa, jos herää epäilys laatu- tai muista ongelmista.

”Tarkastuksia on Suomessakin jouduttu tekemään jonkin verran, ja muutaman kohdalla on puututtu lupien puuttumiseen, kun uusi toimija on tullut markkinoille”, Salminen sanoo.

Suomessa laboratoriot eivät voi myydä testejä suoraan kuluttajalle vaan ainoastaan terveydenhuollon toimijalle eli esimerkiksi kunnan tai kuntayhtymän sairaalalle, terveyskeskukselle tai yksityiselle lääkäriasemalle.

”Testaus siis toimii aina jonkin terveyspalveluiden toimijan alaisuudessa, joka on vastuussa sekä laadusta että siitä, että testi tehdään asiallisin lääketieteellisin syin.”

Koronavirusnäytteitä analysoitiin laboratoriossa Helsingissä toukokuussa 2020.

Ruotsin poliisi ja terveysviranomaiset suorittivat aiemmin tällä viikolla tarkastuksia useisiin epäillyn klinikan tiloihin Tukholmassa. Aftonbladet kertoo, että ihmisiä oli yhä jonottamassa klinikoille, kun poliisi saapui paikalle.

Toimijat itse olivat kuitenkin ehtineet jo poistua, ja jäljelle oli jäänyt vain merkkejä testaustoiminnasta tiloissa. Ennen sosiaalisessa mediassa aktiivinen klinikka on asian paljastumisen jälkeen hiljentynyt täysin. Myös yrityksen nettisivut on suljettu.

Poliisi on Aftonbladetin mukaan pystynyt vahvistamaan satoja valetestejä, mutta määrä voi kohota 100 000:een. Yritys mainosti aiemmin nettisivuillaan, että heillä on jo kymmeniä tuhansia tyytyväisiä asiakkaita.

Lähde Ruotsin hallituksessa kommentoi Aftonbladetille olevansa huolissaan siitä, että huijauksen uhrit ovat kenties jääneet ilman hoitoa tai esimerkiksi matkustaneet sairaana, koska ovat saaneet virheellisen tuloksen testistä.

Myös Ruotsin sosiaaliministeri Lena Hallengren kommentoi petosta Aftonbladetille:

”Kaikki petokset ovat inhottavia, mutta pahimpia ovat ne, jotka vaikuttavat elämään ja terveyteen. Niiden, jotka yrittävät huijata ihmisiä väärillä testeillä, pitäisi tietää, että he saavat niskaansa poliisin ja viranomaiset. Nyt oikeuden täytyy toteutua”, ministeri sanoi.

Petoksen pääepäilty on Expressenin mukaan 33-vuotias ruotsalaislääkäri. Epäiltyinä on myös viisi muuta henkilöä. Poliisi ei ole toistaiseksi tavoittanut pääepäiltyä ja kahta muuta epäiltyä, mutta heidät on pidätetty poissaolevana.

Aftonbladetin mukaan epäillyt ovat saaneet huijauksesta suuren rahallisen hyödyn. Heitä syytetään ainakin törkeästä petoksesta ja törkeästä taudin levittämisestä.

”Kaikki kiistävät syyllistyneensä rikokseen”, kommentoi syyttäjä Alexandra Bittner uutistoimisto TT:lle.

Bittner ei kertonut viikonloppuna lisätietoja tapauksesta lehdistölle.

”Haluamme tutkia epäilykset. Voin vahvistaa, että esitutkinta käynnistettiin”, hän kommentoi Aftonbladetille.