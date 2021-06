Öljykenttä olisi toteutuessaan yksi viime vuosien suurimmista.

Kanadalaisyhtiön suunnitelma perustaa uusi öljykenttä Botswanan ja Namibian alueelle Afrikkaan huolettaa asiantuntijoita ja ympäristöjärjestöjä. Asiasta kertovat muun muassa The Guardian ja National Geographic.

Reconafrica-yhtiö tekee koeporauksia keskellä yhtä mantereen viimeisistä suurista erämaista Kavangon alueella. Yhtiö on ostanut öljynetsintä­oikeudet noin 34 000 neliökilometrin kokoiselle alueelle, jolla elää noin 130 000 afrikannorsua.

”On käsittämätöntä, että Reconafrican fossiilisten polttoaineiden metsästys saa jatkua”, sanoi norsujen ja sarvikuonojen suojelujärjestö Global March for Rhinos and Elephantsin edustaja Rosemary Alles The Guardianille.

Afrikassa on jäljellä alle 450 000 norsua, joista merkittävä osa on kotiutunut öljykentälle kaavaillulle alueelle.

”Reconafrican suunnitelmat asettavat ne vaaraan”, Alles sanoo.

ReconAfrica ja Namibian hallitus ovat vakuuttaneet, etteivät koeporaukset osu suojelluille tai muuten herkille alueille. Ympäristöjärjestöjen mukaan puolestaan on selvää, että operaation aiheuttama rakentaminen ja ihmisliikenne ajavat norsut asuinsijoiltaan ja asettavat niiden juomaveden vaaraan.

Öljykenttä olisi toteutuessaan yksi viime vuosien suurimmista. Reconafrican arvion mukaan öljykenttä tuottaisi noin 60–120 miljardia barrelia öljyä ja toisi miljardeja dollareita paikalliseen talouteen.

Muun muassa YK on ilmoittanut, että tällaisista uusista fossiilihankkeista on luovuttava heti, jos maailman maat aikovat pitää kiinni ilmastotavoitteistaan.

Alueen norsuilla on ollut muutenkin vaikeaa. Viimeisen vuoden aikana niitä on kuollut sadoittain, eikä syy ole selvillä. Tutkijat ovat epäilleet myrkyllisen levän lisääntyvän norsujen juomalammikoissa ilmaston lämmetessä.

”Tässä on suurta ironiaa. Sadat norsut kuolevat ilmastonmuutoksen aiheuttamaan leväbuumiin, ja muutaman kilometrin päässä yhtiö haluaa alkaa porata saadakseen lisää öljyä”, Alles kommentoi.

