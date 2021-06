Rabbin vihkiminen tehtävään on Saksan puolustusministerin mukaan myös vastalause antisemitismille. Hänet vihitään virkaan maanantaina.

Saksan asevoimien ensimmäinen rabbi natsiaikojen jälkeen on nimeltään Zsolt Balla. Hänet vihitään virkaan maanantaina.

Saksan asevoimat eli Bundeswehr palkkaa juutalaisille jäsenilleen oman rabbin ensimmäistä kertaa sen jälkeen kun natsijohtaja Adolf Hitler kielsi heiltä asevoimissa palvelemisen ja työskentelyn 1930-luvulla.

Zsolt Balla, 42, syntyi Unkarin Budapestissa vuonna 1979. Tällä hetkellä Balla on Saksin osavaltion rabbi. Balla vannoo virkavalansa maanantaina Leipzigissa.

Sotilasrabbin palkkaaminen on historiallinen merkkipaalu Bundeswehrille. Asevoimat ovat joutuneet karsimaan kovalla kädellä äärioikeistolaisia riveistään: viime vuonna Bundeswehrin erikoisjoukkojen KSK:sta lakkautettiin kokonainen yksikkö sen jälkeen kun kävi ilmi, että se varastoi räjähteitä.

Viime viikolla Frankfurtin myös poliisi joutui hajottamaan erikoisjoukkojensa yksikön kun oli käynyt ilmi, että sen jäsenet viihtyivät äärioikeistolaisissa keskusteluryhmissä.

Historiallisesta nimityksestä kertovat useat mediat, esimerkiksi Die Zeit, Times of Israel ja yhdysvaltainen uutiskanava CNN.

Juutalaiset sotilaat taistelivat Saksan asevoimissa viimeksi Ensimmäisessä maailmansodassa, jolloin heitä oli CNN:n mukaan noin 100 000.

Hitlerin tultua valtaan vuonna 1933 juutalaiset häädettiin julkisista viroista kokonaan. Ennen sitä asevoimien rabbit olivat melko tavallisia, kertoo Deutche Welle.

”Juutalaisen sielunhoidon tarjoaminen tulee nähdä myös panoksena yhteiskunnassa kasvavaa antisemitismiä, ekstremismiä ja populismia vastaan”, Saksan puolustusministeri Annegret Kramp-Karrenbauer kommentoi ensimmäisen rabbin nimitystä puolustusministeriön tiedotteessa.

Bundeswehr ei pidä kirjaa jäsentensä kirkkokunnista, mutta arvioiden mukaan asevoimissa on noin 300 juutalaista, 3 000 muslimia ja 90 000 kristittyä. Yhteensä noin puolet asevoimien koko vahvuudesta on valinnut kertoa uskonnostaan, joten todellisia lukuja ei tiedetä.

Myös muslimeille ja ortodoksikristityille suunnitellaan tarjottavaksi omia uskonnollisia palveluja. Luterilaisen kirkon pappispalveluita Bundeswehrissa on jo.

Ensimmäisen maailmansodan aikainen sotapostikortti vuodelta 1915 tai 1916 esittää sotilaallisia sielunhoitajia. Keskimmäisenä on tiettävästi kenttärabbi David Singer, rinnallaan protestanttinen ja katolinen kenttäpastori.

Ensimmäinen rabbi Zsolt Balla on ortodoksijuutalainen. Hän kasvoi sotilasperheessä, jossa ei-juutalainen isä työskenteli Unkarin asevoimissa ja kohosi everstiluutnantin arvoon.

Oma juutalaistausta valkeni Ballalle kun tämä oli 9-vuotias ja hänen juutalainen äitinsä kertoi selvinneensä holokaustista omien vanhempiensa kanssa.

Balla kertoi CNN:lle, että juutalaisten juuriensa löytäminen oli samankaltainen kokemus kuin olisi löytänyt ullakolta vanhan päiväkirjan, joka kuului jollekin omista esivanhemmista.

”Oli kiehtovaa oppia, että se tarina onkin oikeasti oma tarina”, Balla sanoi.

Samalla Saksan on aika mennä eteenpäin. Hänen mukaansa yleinen käsitys on että Saksa on muiden Euroopan maiden ohella tehnyt parhaansa kohdatakseen historiansa.

”Minusta tämä ansaitsee tulla tunnustetuksi”, CNN:n haastattelema Balla sanoi.