Vain noin kolmannes äänioikeutetuista äänesti. Paikallisvaalien ennakoidaan heijastelevan äänestäjien mielialoja alle vuoden päästä käytävässä presidentinvaalissa.

Presidentti Emmanuel Macronin puolue La Republique en Marche on häviämässä Ranskan paikallisvaalit.

Äärioikeistolaisen Marine Le Penin johtama Rassemblement National on saanut enemmän ääniä, mutta johtopaikalle on kirinyt konservatiivipuolue Les Républicains. Le Pen ei itse ole ehdolla, mutta johtaa näkyvästi puolueensa kampanjointia.

Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo Ipsos-tutkimusyhtiön ennusteesta, jonka mukaan Les Républicains olisi saamassa 27 prosenttia äänistä, Rassemblement National 19 prosenttia ja vihreät, sosialistit sekä Macronin La République kukin 11 prosenttia.

Ranskan kaksivaiheisissa paikallisvaaleissa valitaan paikalliset edustajat samaan tapaan kuin Suomessa kunnallisvaaleissa. Ranskassa edustajia valitaan kuitenkin useampaan paikalliselimeen ja vaalit käydään kahdessa osassa. Nyt käytiin osa yksi.

Paikallisvaalit herättävät nyt erityisten suurta mielenkiintoa, sillä presidentinvaaliin on aikaa alle vuosi. Paikallisvaalien tulosten ennakoidaan heijastelevan äänestäjien mielialoja myös presidentinvaalien kannalta.

Äänestysaktiivisuus on jäämässä historiallisen alhaiseksi. Ranskalaisen Le Monde -lehden ennusteen mukaan äänestämättä on jättänyt 66–68 prosenttia äänioikeutetuista. Kääntäen: äänestysprosentti on jäämässä 32 ja 34 prosentin välille. Vuonna 2010 äänestämättä jätti 53,7 prosenttia, mikä oli aiempi ennätys.

Le Parisién -lehden mukaan jopa 87 prosenttia 18–24-vuotiaista äänioikeutetuista jätti tänä vuonna äänestämättä.

Osaltaan tähän voi vaikuttaa se, että koronavirustilanteen takia vaalien järjestämistä lykättiin kolmella kuukaudella. Vaalien seuraava äänestyskierros järjestetään tulevana sunnuntaina.