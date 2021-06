Haavisto uskoo, että Etiopiassa reagoidaan hallitukseen kohdistuvaan kritiikkiin voimakkaasti, koska maassa järjestetään maanantaina vaalit.

Etiopian ulkoministeriö kritisoi viikonloppuna Suomen ulkoministeri Pekka Haavistoa (vihr) hänen puheistaan EU-parlamentille.

Haavisto kertoi Etiopian johdon sanoneen suljettujen ovien takana muun muassa aikovansa ”hävittää tigraylaiset sadaksi vuodeksi”.

Etiopian ulkoministeriön mukaan Haaviston puheet ovat ”vastuuttomia, törkeitä ja epädiplomaattisia” ja väite Tigrayn tuhoamisesta "täyttä sepitettä”.

”Etiopian hallituksen on vaikea tästä lähtien hyväksyä Haavistoa uskottavaksi välittäjäksi suhteessamme EU:n kanssa”, tiedotteessa todettiin.

Haavisto ei halunnut kommentoida asiaa viikonloppuna, mutta avasi tilannetta maanantaina EU-maiden ulkoministeri­kokouksen jälkeisessä tiedotustilaisuudessa.

Haavisto toimii EU:n erityislähettiläänä Etiopiassa. Hän oli erityislähettilään roolissa kertomassa viime viikon tiistaina EU-parlamentille, mitä Etiopiassa on tapahtunut kevään aikana.

Haaviston mukaan kyseessä on jo toinen kerta, kun Etiopian hallitus on julkaissut vastaavaa kritiikkiä häntä kohtaan. Viimeksi Etiopia arvosteli Haavistoa sen jälkeen, kun hän oli vieraillut maassa helmikuussa.

”Aika näyttää, onko tällä vaikutusta tehtävän jatkumiseen”, Haavisto toteaa.

Haavisto kertoo keskustelleensa Etiopian hallituksen kritiikistä EU:n ulkoasioiden korkean edustajan Josep Borrellin kanssa. Borrell on valtuuttanut Haaviston erityislähettilääksi.

”Hän piti tärkeänä, että parlamentille on kerrottu samat asiat kuin ministereille.”

Haavisto on vieraillut Etiopiassa kaksi kertaa, helmikuussa ja huhtikuussa.

Haavisto uskoo, että Etiopia reagoi hänen puheisiinsa voimakkaasti siksi, että maassa pidetään maanantaina vaalit. Myös YK:n ihmisoikeus­valtuutettu selvittää parhaillaan maan ihmisoikeus­loukkauksia, mikä herkistää tilannetta.

Haaviston mukaan hän ei ole kertonut tarkemmin, kuka tigraylaisten hävittämisestä on puhunut eikä hän koe tälle tarvetta, koska ”keskusteluja on käyty paljon”.

”Se [tigraylaisten hävittäminen] kuvasi aika hyvin sitä tunnelmaa, että sota on alkanut marraskuussa ja helmikuussa he arvioivat, että vastarinta voidaan pyyhkäistä pois ja että se on vain viikkojen kysymys. Kun nyt katsotaan sotatannerta, oppositio näyttää lisänneen taisteluvoimaansa ja tilanne on muuttunut vakavaksi. Tilanne ei hiivu pois ilman neuvotteluja, se ei ole realistista.”

Etiopiasta aiotaan keskustella heinäkuussa EU-maiden ulkoministeri­kokouksessa.

Haaviston mukaan yksi suuri huolenaiheista on se, ettei Tigrayn alueelle ole pystytty toimittamaan humanitaarista apua. Paikalliset viljelijät eivät ole päässeet viljelemään, ja sodan jatkuminen voi romahduttaa elintarviketuotannon. YK:n mukaan 350 000 siviiliä kärsii Tigrayssa nälänhädästä.

Myös naapurimaa Eritrean joukot ovat yhä alueella, ja osa ihmisoikeus­loukkauksista on joukkojen aiheuttamia. Eritrean sotilaiden oli määrä vetäytyä alueelta jo aiemmin keväällä, mutta näin ei ole tapahtunut.

Konfliktin osapuolia ovat Etiopian keskushallituksen joukot Eritrean tukemina ja kapinaan nousseen Tigrayn alueen TPLF-puolueen joukot. Etiopian pääministeri Abiy Ahmed komensi joukkonsa hyökkäämään Tigrayn alueelle marraskuussa syrjäyttääkseen aluetta vallassaan pitävän puolueen joukot.

Sodassa on kuollut tuhansia ja yli kaksi miljoonaa ihmistä on joutunut lähtemään kodeistaan.