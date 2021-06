Niinistö ehdotti Xi Jingpingille ”Helsingin hengen” tuomista nykypäivään – ”Tehtävä on varsin vaikea”, arvioi tutkija

Niinistö on nostanut vuoden 1975 Etyk-kokouksesta lähtöisin olevan hengen esille eri maiden johtajien kanssa hyvissä ajoin ennen 50-vuotisjuhlaa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kävi maanantaina 21. kesäkuuta puhelinkeskustelun Kiinan presidentti Xi Jinpingin kanssa.

Niinistö otti puhelussa esille Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokouksesta vuonna 1975 alkunsa saaneen Helsingin hengen. Presidentin kerrottiin esitelleen ajatusta hengen nostamisesta globaalille tasolle vuoteen 2025 mennessä.

”Yleisesti on kyse siitä, että Etyk-kokouksen 50-vuotispäivä lähenee, ja presidentti haluaa luoda siitä aloitetta”, toteaa Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Matti Pesu.

Matti Pesu.

Pesu näkee, että koska Etykistä syntyneen Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin tilanne on hankala, presidentti puhuu sen sijaan yleisemmin Helsingin hengestä.

Esille halutaan nostaa Suomen roolia kansainvälisen dialogin ja erityisesti suurvaltadialogin tukena.

Pesu huomauttaa, että Niinistö on nostanut Helsingin hengen puheeksi aiemmin myös Saksan liittokansleri Angela Merkelin, Venäjän presidentti Vladimir Putinin sekä Yhdysvaltain varapresidentti Kamala Harrisin kanssa.

”On kiinnostavaa, että asiasta keskustellaan myös Kiinan kanssa, koska se ei ole ollut mukana Etyjin euroatlanttiseen alueen yhteistyössä tai sitä edeltävässä Etykissä”, Pesu sanoo.

Eri valtion johtajien reaktiot voivat Pesun mukaan tarjota ulkopoliittiselle johdolle vinkkejä siitä, miten Etykin tulevan juhlistamisen ja Helsingin hengen edistämisen kanssa kannattaisi edetä.

Olennaiseksi Pesu nostaa sen, että Niinistö haluaa nostaa Helsingin hengen ”globaalille tasolle”, eli alkuperäistä Etyk-kokousta laajemmaksi.

”On iso kysymysmerkki, miten se resonoi Euroopan ulkopuolella.”

Pesu arvelee Kiinan kyllä tuntevan Etyk-kokouksen ja sen perinnön. Suhtautumiseen voi vaikuttaa se, että maan intressi on ollut kommunismin ja sosialismin menestyminen.

”Etyk-prosessin voidaan nähdä pitkällä aikavälillä nakertaneen sosialismin asemaa Euroopassa.”

Voitaisiinko Helsingin henkeä tavoittaa 2020-luvulla? Ainakin nyt asetelmat ovat hankalat, Pesu arvioi.

”Maailmanpoliittinen tilanne on sellainen, että tehtävä on varsin vaikea. On hyvä yrittää ja katsoa, mitkä edellytykset ovat, mutta itse pidän mahdollisuuksia saada mitään mittavaa aikaan kapeana.”

Suomella ei naapurimaiden, kuten Ruotsin, tavoin ole ollut näkyviä kahdenvälisiä kiistoja Kiinan kanssa. Laajemmat länsimaiden Kiina-suhteet kuitenkin vaikuttavat myös Suomi-Kiina-suhteeseen.

Vuoden 1975 Etykillä oli osansa kylmän sodan päättymisessä. Syntyneessä Helsingin päätösasiakirjassa käsiteltiin esimerkiksi turvallisuus- ja talousasioita sekä yhteistyötä humanitaarisilla aloilla.

Nykyaikana henkeen kuuluisi presidentin kanslian tiedotteen mukaan rauhan säilyttämisen, ilmastonmuutoksen ja pandemioiden torjumisen ja ihmisoikeuksien toteutumisen kaltaiset velvollisuudet.

Niinistön ja Jinpingin puhelussa molempien kerrottiin korostavan aidon dialogin tarvetta. Pesu arvioi, että sen syntymistä saatetaan joutua odottamaan.

”Jos jotain dialogia saadaan aikaan, se lähtee aina suurvaltojen tarpeista. Suhteet ovat koko ajan olleet kiristymään päin. Jossain kohtaa ehkä koittaa rakentavampi aika, mutta ei tiedetä milloin.”