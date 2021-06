HS:n haastattelemat tukholmalaiset ovat muun muassa huolissaan siitä, että hallituskriisi vie huomiota tärkeämmistä asioista pandemian aikana.

Tukholma

Ruotsin hallitus kaatui maanantaina historiallisella tavalla, kun vasemmisto- ja oikeisto­puolueet äänestivät yhteistuumin pääministeri Stefan Löfvenin epä­luottamuksen puolesta.

Seuraavaksi alkavat joko uudet hallitus­tunnustelut tai myöhemmin pidettävien uusien vaalien valmistelut. Seuraavista askelista päättää Löfven, jolla on viikko aikaa ilmoittaa jatkosta.

Epäluottamus­äänestyksen takana on kiista Ruotsin vuokra­markkinoiden sääntelystä. Löfvenin hallituksen ohjelmaan on kirjattu markkinaehtoisten vuokrien vapauttaminen uudiskohteissa, ja hallituksen selvitys aiheesta ilmestyi hiljattain.

Vasemmistopuolue vastusti vuokrasääntelyn vapauttamista, ja oikeisto­puolueet liittyivät mukaan toiveenaan kaataa hallitus.

HS tapasi ruotsalaisia Tukholman kaduilla tiistaina ja kysyi, mitä he ajattelevat Ruotsin politiikan poikkeuksellisista tapahtumista.

Mattias Stålbom

”Tavallaan se osoittaa demokratiassa, että järjestelmä toimii, mutta ajoitus on huono. Meillä on pandemian takia muitakin ongelmia, joihin on tartuttava, kuten taloustilanne. Meidän on keskityttävä rakentamiseen eikä hajottamiseen.”

– Mattias Stålbom

Eva Andersson

”En todellakaan halua markkinahintaisia vuokria, siinä tapauksessa minun on muutettava pusikkoon. Toivon, että Löfven korjaa tilanteen. Hänellä on kyllä ässä jokaisessa hihassa.”

– Eva Andersson

Hayoti Saleh

”Kukaan tiedä, miten nämä muutokset vaikuttavat. Markkinahintaiset vuokrat voivat aiheuttaa sen, että on houkuttelevampaa asua Tukholman ulkopuolella, koska siellä on tasokkaita asuntoja. Kaikki haluavat asua halvalla, mutta jos täytyy maksaa paljon, haluaa vastineeksi laatua.”

– Hayoti Saleh

Lisa Pankevych

”Maksan 10 000 kruunua vuokra-asunnosta Tukholman ulkopuolella. Tukholmassa vuokra-asuminen on erittäin kallista ja asuntoa on vaikea löytää.”

– Lisa Pankevych

Marcus ja Agnes

”Tämä on ongelma, jota olisi pitänyt ennakoida jo paljon aikaisemmin. Se [hallituksen kaataminen] on todella vastuutonta pandemian keskellä. Pitäisi satsata tärkeämpiin asioihin kuten terveyden­huoltoon.”

– Marcus

”Olen samaa mieltä Marcuksen kanssa. Meillä on jo kriisi, joten toista kriisiä ei tarvita.”

– Agnes

Ruotsista suomeksi kääntänyt Sonja Parkkinen HS.