Kolumbiassa 40 prosenttia koronavirukseen kuolleista on kuollut covid-19-tautiin maaliskuussa alkaneen kolmannen aallon aikana.

Vaikka Euroopassa on päästy jo huokaisemaan helpotuksesta koronaviruksen tartuntakäyrien osoittaessa alaspäin, on Kolumbiassa tilanne päinvastainen.

Maanantaina maassa rikottiin 100 000 kuolleen rajapyykki. Samana päivänä päivittäisten kuolonuhrien määrässä tehtiin surullinen ennätys, lähes 650 kuollutta päivässä.

Tartuntoja on todettu yhteensä lähes neljä miljoonaa, ja lisää todetaan päivittäin yli 25 000.

Kolumbiassa on meneillään kolmas aalto, joka on kestänyt pitkään ja vaatinut huomattavan paljon kuolonuhreja.

Kolumbiassa alkoivat huhtikuussa laajat mielenosoitukset. Muistotilaisuus protesteissa kuolleen miehen muistolle Calissa 18. kesäkuuta.

Maaliskuussa alkaneen kolmannen aallon aikana on kuollut noin 40 000 ihmistä, mikä on 40 prosenttia koko koronavirus­pandemian aikana covid-19-tautiin kuolleista Kolumbiassa.

Syitä tilanteeseen summaa kansanterveys­tieteen professori Román Vega Bogotán Javerianan yliopistosta:

”Ensinnäkin meillä on tartuntojen kasvava aalto. Toisekseen meillä on alhainen rokotuskattavuus. Kolmanneksi, meillä on meneillään kansannousu. Neljänneksi, hallitus on päättänyt kaikesta huolimatta avata yhteiskunnan ja talouden. Viidenneksi, meillä on terveydenhuolto, joka on kykenemätön vastaamaan tilanteeseen. Tämä on katastrofi”, Vega totesi brittilehti The Guardianin haastattelussa.

Kolumbiassa alkoivat huhtikuussa laajat mielenosoitukset, joihin on osallistunut tuhansia ihmisiä. Heidät sai kaduille hallituksen suunnittelema verojen korotus, joka kuitenkin peruttiin.

Se ei silti ole hillinnyt protesteja, joihin poliisi on vastannut kovin ottein. Uutistoimisto AFP:n mukaan ainakin 63 ihmistä on kuollut.

Veronkorotusten sijaan kolumbialaiset ovat lähteneet kaduille vastustamaan hallitusta ja erityisesti taloudellista epätasa-arvoa, joka on pahentunut entisestään pandemian aikana.

Mielenosoittajat ottivat yhteen poliisin kanssa hallinnon vastaisessa protestissa Calissa 30. huhtikuuta.

Vasta 20 prosenttia Kolumbian väestöstä on saanut yhden annoksen koronarokotetta. Vanhin väestö on rokotettu, mutta nuoremmat ovat yhä ilman rokotussuojaa. He ovat myös niitä, jotka osallistuvat suurten joukkojen mukana mielenosoituksiin.

Hallitus on syyttänyt protestoijia kolmannen aallon pitkittämisestä.

”Yli 10 000 kuolemaa olisi voitu estää, jos näitä kokoontumisia ei olisi ollut kuuden tai seitsemän viikon ajan”, presidentti Ivan Duque väitti lausunnossaan AFP:n mukaan.

Viime viikolla mielenosoitusten johtajat ilmoittivat väliaikaisesta tauosta protestoinnissa koronavirus­tilanteen takia.

Mellakkapoliisi ampui vettä mielenosoittajia päin Bogotássa 17. kesäkuuta.

Kolumbian hallitus on yrittänyt tasapainotella pandemian vuoksi romahtaneen talouden, mielenosoittajien vaatimusten ja pahenevan tautitilanteen välissä.

Esimerkiksi kuntosalit, ravintolat ja yökerhot ovat saaneet olla auki viime vuoden lopulta lähtien. Suurin osa jäljellä olevista rajoituksista purettiin 8. kesäkuuta.

Kolumbialaiset ovat myös kyllästyneet rajoituksiin. Maskien käytöstä ja turvaväleistä on lipsuttu.

”Yhteiskunnan avaaminen antoi ihmisille virheellisen turvallisuuden tunteen, minkä takia he lopettivat itsensä suojaamisen mielenosoituksissa ja muualla”, kertoi tehohoidosta vastaava lääkäri Jhon Parra El Tunalin sairaalassa Bogotássa The Guardianille.

Kolmen suurimman kaupungin, Bogotán, Medellínin ja Calin, sairaaloiden tehohoidon kapasiteetista jo 97 prosenttia on käytössä.

Konserttivieraita 19. kesäkuuta Bogotássa.

Työntekijä valmisteli covid-19-tautiin kuolleen arkkua tuhkausta varten Zipaquirássa 15. kesäkuuta.

Latinalaisessa Amerikassa pandemiavuosi 2021 on ollut tuhoisampi kuin edellinen vuosi.

Korkein ilmaantuvuusluku suhteutettuna väkilukuun on Uruguayssa, jossa määrät ovat kuitenkin kääntyneet laskuun.

Uruguayn tautitilanteen paheneminen liittyy asiantuntijoiden mukaan Brasilian virusmuunnokseen. The New York Timesin mukaan Uruguay sulki rajansa tehokkaasti pandemian alussa, mutta maan Brasilian-vastaisella rajalla on kyliä, joissa eletään tiiviisti yhteydessä Brasiliaan – samaan tapaan kuin Suomen ja Ruotsin rajakaupungeissa.

Tilanne heikkenee jälleen myös Brasiliassa, joka on ollut yksi maailman pahimpia epidemiakeskuksia. Lauantaina maa ohitti puolen miljoonan kuolleen rajan, jonka aiemmin oli ohittanut vain Yhdysvallat.

Uutistoimisto AFP:n mukaan elämä Brasilian isoissa kaupungeissa näyttää varsin normaalilta: kaupat, ravintolat ja baarit ovat kaikki, ja moni kulkee ilman maskia.

”Kolmas aalto on tulossa, tartunnoissa ja kuolinluvuissa on jo havaittavissa muutosta”, sanoi epidemiologi Ethel Maciel Espirito Santon yliopistosta.

Samaan aikaan Brasilia isännöi Etelä-Amerikan jalkapallon mestaruuskisoja, Copa Américaa, tosin ilman yleisöä.