Yksityinen yhdysvaltalainen sotilasalan yritys antoi Saudi-Arabian tiedustelun murharyhmälle koulutusta ainakin ampumataidossa.

Saudi-Arabian hallintoa vastustaneen toisinajattelija-toimittaja Jamal Khashoggin Turkissa lähetystöön murhanneet miehet olivat saaneet koulutusta yksityiseltä yhdysvaltalaiselta sotilasalan yritykseltä.

Asiasta kertovat The New York Times ja uutistoimisto AFP.

Khashoggi tapettiin lokakuussa 2018 Istanbulissa Turkissa, kun hän vieraili Saudi-Arabian konsulaatissa. Tiikeriryhmänä tunnetut tappajat tappoivat avioerotodistusta hakemassa olleen Khashoggin myrkkyruiskeella, paloittelivat ruumiin ja hävittivät sen ilmeisesti polttamalla.

Tiikeriryhmä on Saudi-Arabian asevoimien ja tiedustelun alainen erikoisyksikkö, ja ainakin Khashoggin murhan suhteen sen arvioidaan toimineen Saudi-Arabian kruununprinssi Mohamed bin Salmanin (MBS) määräyksestä.

The New York Timesin mukaan Tiikeriryhmän neljä jäsentä sai koulutusta yhdysvaltalaiselta sotilasalan yritykseltä nimeltä Tier 1 Group (T1G). T1G:n omistajayhtiön edustaja vahvisti lehden tiedot.

T1G:lla on ollut koulutuksen edellyttämä Yhdysvaltain ulkoministeriön myöntämä koulutuslisenssi vuodesta 2014 alkaen. Tiikeriryhmän jäseniä koulutettiin kahteen otteeseen: yhdellä kurssilla lokakuusta 2014 tammikuuhun 2015 sekä vuonna 2017.

Jamal Khashoggi puhui Lontoossa syyskuussa 2018.

Yhdysvalloissa toimiva Saudi-Arabian suurlähetystö ei halunnut kommentoida asiaa. Myöskään Yhdysvaltain ulkoministeriö ei halunnut kommentoida miten tapaus vaikuttaa T1G:n koulutuslisenssiin.

Ensimmäiset viitteet tapauksesta tulivat tosin julki ensi kerran jo vuonna 2019.

T1G kertoo sivuillaan kouluttavansa erilaisia sotilastaitoja kuten aseenkäsittelyä, itse tehtyjen räjähteiden tunnistamista ja torjuntaa, lääkintätaitoja, tilojen haltuunottoa ja henkilösuojausta.

Tiikeriryhmän jäsenet saivat koulutusta ainakin ampumataidossa ja hyökkäysten torjunnassa. Ryhmän saama koulutus on ollut T1G:n omistavan pääomasijoitusyhtiö Cerberus Capitalin tiedossa.

Cerberus Capitalin johtaja Louis Bremer oli vuonna 2019 ehdolla edeltävän presidentti Donald Trumpin hallinnossa puolustusministeriön eli Pentagonin matalan intensiteetin konflikteista vastaavaksi apulaispuolustusministeriksi.

Bremer on entinen merijalkaväen erikoisjoukkojen Navy Sealsin sotilas, joka on sotilasuransa jälkeen toiminut investointipankkiirina. The New York Timesin mukaan Tiikeriryhmän jäsenten kouluttaminen herätti hallinnossa kysymyksiä, kun Bremeriä oltiin nimittämässä tehtävään, eikä nimitystä lopulta koskaan tapahtunut.

Bremerin mukaan Tiikeriryhmän jäsenten T1G:lta saama koulutus ei ole liittynyt Khashoggin murhassa käytettyyn osaamiseen, vaan se on ollut luonteeltaan suojaavaa. The New York Timesille Bremer tuomitsi tiukasti Khashoggin murhaamisen.

”T1G:n johto, hallinto ja minä tuemme ehdoitta Yhdysvaltain hallitusta, amerikkalaisia ihmisiä ja kansainvälistä yhteisöä joka tuomitsee Jamal Khashoggin hirvittävän murhan”, Bremer sanoi.