Amnesty: Kreikassa siirtolaisten pakottamisesta takaisin rajan toiselle puolelle on tullut vakiintunut käytäntö

Keskiviikkona julkaistun raportin mukaan Kreikan rajavalvonta on syyllistynyt väkivaltaisiin ja laittomiin siirtolaisten kiinniottoihin. Kiinniotetut on palautettu Turkkiin.

Kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö Amnesty International sanoo tuoreessa raportissaan, että Kreikan viranomaiset harjoittavat laitonta niin sanottua pushback-toimintaa rajoillaan. Pushback-operaatioissa Euroopan unionin alueelle yrittäviä siirtolaisia pakotetaan takaisin Turkin rajan puolelle eikä heille anneta mahdollisuutta hakea turvapaikkaa.

Järjestö näkee, että toiminnasta on tullut vakiintunut käytäntö Kreikan rajalla.

Keskiviikkona julkaistun raportin mukaan Kreikan rajavalvonta on syyllistynyt väkivaltaisiin ja laittomiin siirtolaisten kiinniottoihin. Kiinniotetut on palautettu Turkkiin. Toiminta on järjestön mukaan Kreikan ihmisoikeusvelvoitteiden, EU-lakien ja kansainvälisen oikeuden vastaista.

Tuoreessa raportissa esillä olevat tapaukset ovat viime vuoden kesä–joulukuulta. Raporttia varten on haastateltu 16 ihmistä, jotka ovat kertoneet 21 pushback-tapauksesta. Järjestö arvioi palautusten vaikuttaneen noin tuhanteen ihmiseen.

Kreikka on toistuvasti kiistänyt aiemmat vastaavat syytökset.