Demokratiamyönteisen sanomalehden julkaisija vahvisti lopettamisen keskiviikkona.

Apple Daily -lehteä julkaisee Next Digital -mediayhtiö.

Hongkongissa toimiva demokratiamyönteinen sanomalehti Apple Daily lopettaa toimintansa. Lehteä julkaiseva yhtiö Next Daily tiedotti lopettamispäätöksestä keskiviikkona, kertoo uutistoimisto Reuters.

Reutersin mukaan huomenna torstaina ilmestyvä lehti tulee olemaan sen historian viimeinen. Apple Daily kertoi lopettavansa verkkosivujensa päivittämisen keskiviikon ja torstain välisenä yönä.

Hongkongin poliisi pidätti keskiviikkona lehden kolumnistin, koska epäilee tätä juonittelusta vieraan vallan tai ulkoisten tahojen kanssa. Poliisi on aikaisemmin pidättänyt viisi julkaisijan johtohahmoa ja jäädyttänyt lehteä kustantavan yhtiön varoja.

Honkongin viranomaiset ovat kertoneet useiden lehden kirjoitusten olevan uusien turvallisuuslakien vastaisia. Hallintojohtaja Carrie Lam on puolustanut lehden johtohahmojen pidätyksiä.

Next Digital kertoo tiedotteessaan, että Apple Daily on työllistänyt noin 600 toimittajaa. Lehteä on julkaistu 26 vuoden ajan.

