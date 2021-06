Henkilökunnan mukaan sadat lapset ovat sairastuneet koronavirustautiin Texasissa sijaitsevassa pidätys­keskuksessa, jossa asuu noin 2 000 teini-ikäistä.

Yhdysvalloissa Texasin El Pasossa sijaitsevassa siirtolaislasten pidätyskeskuksessa on vakavia ongelmia, selviää Britannian yleisradioyhtiö BBC:n tekemässä selvityksessä.

BBC:n tietojen mukaan lapsilla on muun muassa havaittu koronaviruksen aiheuttamaa tautia ja täitä, lapset eivät ole saaneet puhtaita vaatteita, nälästä kärsiville lapsille on tarjottu raa’aksi jäänyttä lihaa ja ainakin yksi lapsi on joutunut odottamaan useita tunteja saadakseen lääkärin apua.

Lisäksi Fort Blissin keskuksessa epäillään tapahtuvan lasten seksuaalista hyväksikäyttöä.

BBC on haastatellut keskuksen työntekijöitä ja lapsia sekä saanut heiltä todistusaineistoa, kuten kuvia ja videoita. He esiintyvät jutussa nimettöminä, koska muun muassa henkilökuntaa on kielletty puhumasta keskuksesta.

Pidätyskeskuksessa majoitetaan yksin Meksikon rajan yli tulleita teini-ikäisiä lapsia. Kyseisessä keskuksessa on tällä hetkellä yli 2 000 lasta, jotka odottavat pääsyä Yhdysvalloissa asuvien sukulaisten luokse.

Viime kuukausina Yhdysvaltoihin on saapunut huomattavasti tavallista enemmän siirtolaisia ja turvapaikanhakijoita Väli-Amerikan maista.

Asiantuntijoiden mukaan syynä ovat väkivalta, luonnonkatastrofit, pandemian heikentämä taloudellinen tilanne sekä Joe Bidenin nousu presidentiksi ja toive siitä, että Bidenin hallinnon aikana maahanmuuttoon suhtauduttaisiin suopeammin.

BBC kertoo, että lapset viettävät suurimman osan ajasta teltoissa, joissa majoitetaan yhtä aikaa satoja lapsia. Heidät päästetään joko tunniksi tai kahdeksi ulkoilemaan tai ulos jonottamaan ruokaa.

Henkilökunnan mukaan ruoka on suurimmaksi osaksi syömäkelpoista.

”Joskus kana oli veristä tai liha oli hyvin punaista. Emme kestäneet nälkäämme, joten söimme sitä, mutta tulimme sairaaksi”, kertoo kuitenkin 15-vuotias pidätyskeskuksesta pois päästetty lapsi.

Henkilökunnan jäsenen mukaan sadat lapset ovat saaneet positiivisen koronatestituloksen. Useita telttoja on pystytetty pelkästään sairaita lapsia varten.

Lapset kutsuvat aluetta ”koronakaupungiksi”.

Yksi teltta, jossa asui 800 tyttöä, eristettiin täiden takia muista viime kuussa. Keskuksessa on todettu myös flunssa- ja nielutulehdusepidemioita.

Sairastapauksissa lapset eivät ole aina saaneet kunnollista hoitoa.

BBC:n kuuleman, salassa henkilökunnan kokouksessa tehdyn nauhoituksen mukaan yksi henkilökunnan jäsen oli haukkunut lasta, joka oli yskinyt verta ja olisi tarvinnut pikaista hoitoa. Odotusaika hoitoon oli kuitenkin kolme ja puoli tuntia.

BBC:n haastattelema pidätyskeskuksesta vapautettu 15-vuotias oli viettänyt keskuksessa 38 päivää. Pian saavuttuaan keskukseen hän sairastui koronavirustautiin ja sai vaikeita oireita. Parannuttuaan hänet palautettiin ahtaasti asuttuun telttaan, jossa hän sairastui uudelleen.

”Kun pyysimme lääkkeitä, he mulkoilivat meitä, ja he aina nauroivat keskenään”, 15-vuotias sanoi.

Keskuksessa on puutetta puhtaista vaatteista, kuten alusvaatteista ja kengistä.

”Kun lapsi on ollut täällä muutaman päivän, he alkavat sanoa, että ’sinun täytyy saada minut pois täältä mahdollisimman pian, en kestä enää’. He tuntevat olevansa kuin vankilassa,” kertoi eräs henkilökunnan jäsen.

Monet masentuvat keskuksessa, ja henkilökunnan mukaan keskuksessa on ollut lukuisia tapauksia, joissa lapset ovat vahingoittaneet itseään.

Samaa kertoi BBC:n haastattelema 15-vuotias.

”Joskus öisin itkimme. Pahimpina aikoina olin lähellä tappaa itseni.”

Vakavimmat syytökset liittyvät lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Keskuksen koulutustapahtumassa nauhoitetussa äänitallenteessa kuullaan BBC:n mukaan, kuinka henkilökunnan jäsenet kertovat hyväksikäytöstä.

”Olemme jo saaneet rysän päältä kiinni henkilökuntaa, jotka ovat olleet alaikäisten kanssa asiattomasti”, henkilökunnan jäsen sanoo.

Toisen työntekijän mukaan Yhdysvaltojen kansallinen turvallisuusvirasto (DHS) on kertonut keskuksessa tapahtuneesta raiskauksesta.

”DHS mainitsi, että on tapahtunut raiskaus ja he antavat tytöille raskaustestejä. Kuulin myös yhtenä yönä, että yksi alihankkijan kautta tullut työntekijä oli jäänyt kiinni poikien teltasta, jos ymmärrät, tekemästä asioita pojalle.”

BBC ei saanut lupaa vierailla Fort Blissin keskuksessa, mutta toiminnasta vastaavan sosiaali- ja terveysministeriön mukaan lapset saavat tarpeellisen huolenpidon. Virasto ei suostunut kommentoimaan tarkempia ongelmia.

Muissa pidätyskeskuksissa asuu noin 12 000 lasta. The New York Times kertoi toukokuussa, että useissa keskuksissa on havaittu olevan epähygieeniset ja turvattomat olosuhteet.

Presidentti Biden on luvannut korjata entisen presidentin Donald Trumpin maahanmuuttopolitiikan seurauksia ja parantaa rajalla olevien siirtolaisten oloja. Bidenin hallintoa on kuitenkin arvosteltu vähäisistä toimista.

Suuri osa aikuisista siirtolaisista karkotetaan voimassaolevan kansanterveyslain nojalla. Trump otti lain käyttöön viime vuoden alussa koronaviruspandemian takia.

Trumpin mukaan tarkoituksena oli estää koronaviruksen leviäminen maahan, mutta asiantuntijat arvostelivat toimia, joiden perimmäinen syy vaikutti olevan halu saada rajat kiinni, kertoi CNN.

Biden ei ole kumonnut lakia, mutta on antanut suurimman osan lapsista jäädä maahan. Heistä 80 prosentilla on BBC:n mukaan sukulaisia Yhdysvalloissa, mutta maahanmuuttojärjestelmä takkuaa ja perheiden yhdistäminen viivästyy.

Tällä hetkellä lapset viettävät pidätyskeskuksessa keskimäärin 31 päivää. Bidenin kauden alussa tammikuussa keskiarvo oli 40 päivää.

