Monet tavaroista ovat uusia ja hyväkuntoisia. Yhtiön Britannian-maajohtaja kertoi ennen tietoa paljastuksista, että hävitettävien tuotteiden määrä on ”erittäin pieni”.

Verkkokauppajätti Amazon on joutunut jälleen kohun keskelle sen jälkeen, kun Britannian uutiskanava ITV paljasti Amazonin hävittävän yli 100 000 tuotetta viikossa vain yhdellä varastolla.

Vuodessa määrä vastaa miljoonia pois­heitettyjä tuotteita.

Monet tavaroista ovat uusia ja hyväkuntoisia. Niitä ei ole myyty koskaan tai ne on palautettu.

”Perjantaista perjantaihin tavoitteenamme oli hävittää 130 000 tuotetta viikossa”, kertoi Skotlannissa sijaitsevan Dunfermlinen varaston entinen työntekijä ITV:lle.

”Olin järkyttynyt. Siinä ei ollut mitään järkeä, mitä kaikkea päätyi tuhottavaksi: Dysonin tuulettimia, pölynimureita, satunnaisesti Macbookeja ja Ipadejä. Yhtenä päivänä [hävitimme] 20 000 kasvomaskia, jotka olivat vielä pakkauksissaan.”

Entisen työntekijän mukaan noin puolet tuotteista ovat avaamattomia ja puolet ovat tulleet palautuksina, mutta ne ovat yhä hyväkuntoisia.

Toisen työntekijän vuotamat dokumentit vahvistavat entisen työntekijän kertomat määrät.

Yhtenä huhtikuun viikkona tuhottavaksi oli merkitty 124 000 tuotetta, kun taas lahjoitettavaksi oli merkitty 28 000 tuotetta.

Työntekijä kertoi, että joinain viikkoina jopa 200 000 tuotetta merkitään hävitettäväksi.

ITV on kuvannut varastolta salaa kuvamateriaalia, joissa näkyy hävitettäväksi menevää tavaraa.

Tuotteet kuskataan työntekijöiden mukaan joko kaatopaikoille tai kierrätyskeskuksiin.

Tietojen tultua julkisuuteen myös toisen Amazonin varaston työntekijä on kertonut, että hävitykseen on mennyt muun muassa upouusia Iphoneja ja Playstationeja.

Britanniassa kansanedustajat ovat vaatineet saada keskustella ITV:n paljastamista tiedoista Amazonin edustajien kanssa, kertoo The Washington Post.

Pääministeri Boris Johnson kuvaili paljastuksia ”uskomattomiksi” ja on luvannut selvittää asiaa. Maan elinkeinoministeri Kwasi Kwarteng on keskustellut tilanteesta Amazonin edustajien kanssa.

Pääministerin edustajan mukaan hallitus aikoo selvittää sääntelyä ja mahdollisuuksia lisätä tavaroiden uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.

Myös ilmastoaktivisti Greta Thunberg kommentoi asiaa Twitterissä.

”Tämä on vain YKSI varasto. Jos on olemassa järjestelmä, jossa tämä on mahdollista – ja jopa kannattavaa – se on selvä merkki, että jokin on perustavan­laatuisesti pielessä”, Thunberg kirjoitti.

ITV:n mukaan syy tuotteiden hävitykselle on Amazonin bisnesmalli.

Monet tavarantoimittajat valitsevat varastoida tavaransa Amazonin tiloissa. Mitä kauemmin tuotteet ovat myymättä, sitä enemmän yritykseltä peritään niiden varastoimisesta.

Tuotteiden hävittäminen voi siis olla yrityksille halvempaa kuin jatkaa niiden säilyttämistä Amazonin varastossa.

ITV haastatteli Amazonin maajohtajaa ennen kuin he kertoivat selvittämistään tiedoista. Tuolloin Britannian-maajohtaja John Boumphrey kertoi, että yhtiön tuhoamien tuotteiden määrä on ”erittäin pieni”.

Paljastusten tultua julki Amazon vakuutti tekevänsä töitä saavuttaakseen nolla­toleranssin tuotteiden hävittämiselle. Ensisijaisesti tuotteet pyritään myymään eteenpäin, lahjoittamaan hyväntekeväisyyteen tai kierrättämään.

”Emme lähetä tuotteita kaatopaikoille Britanniassa. Viimeisenä keinona tuotteet lähetetään muutettavaksi energiaksi, mutta työskentelemme kovasti saadaksemme ne kerrat, kun näin tapahtuu, nollaan”, lausunnossa sanotaan.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Amazonin – tai muidenkaan verkko­kauppa­jättien – käyttö­kelpoisten tuotteiden hävittäminen on esillä.

Pari vuotta sitten ranskalainen Le Monde -sanomalehti paljasti Amazonin tuhonneen Ranskan-varastoistaan noin 3,2 miljoonaa myymätöntä tuotetta vuonna 2018.

Amazonilla on 24 varastoa Britanniassa. Yhteensä varastoja on maailmanlaajuisesti 175, joista suurin osa sijaitsee Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.