Bryssel

EU-maiden johtajat pohtivat kaksipäiväisen kokouksensa aluksi Brysselissä torstaina, miten unioni voisi edetä suhteessaan Venäjän kanssa. EU:ssa välien kiristymistä Venäjään on luonnehdittu negatiiviseksi spiraaliksi, jota yritetään nyt katkaista.

Kokouksen aattona Saksa ja Ranska nostivat esiin ajatuksen yhteisestä huippukokouksesta Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden tapasi Putinin kesäkuun puolivälissä Sveitsissä. Tapaamisessa suurvallat lämmittelivät hyytyneitä välejään ja päättivät muun muassa palauttaa suurlähettiläänsä toistensa pääkaupunkeihin.

Samanlaista puheyhteyden rakentamista myös EU tavoittelee.

EU-maat ovat Venäjä-suhteessaan erimielisiä. Esimerkiksi Suomi kannattaa yhteyksien ja kommunikaatiokanavien säilyttämistä Venäjään ainakin asioissa, joissa molemmilla on yhteisiä intressejä. Näitä ovat esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunta, arktinen alue, energia ja Lähi-idän vakaus.

Kokoukseen saapunut pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi odottavansa Venäjä-keskustelusta mielenkiintoista ja monipolvista.

”Meille on tärkeää, että meillä on yhtenäiset kannat ja linjat EU-alueena ja tasapainoinen lähestymistapa”, Marin sanoi ennen kokousta.

”Sinänsä on hyvä, että pyritään konkretiaan, mutta keskusteluyhteyden syventäminen varmasti herättää keskustelua”, Marin sanoi Saksan ja Ranskan aloitteesta huippukokoukseksi Venäjän kanssa.

Marinin mukaan EU voi syventää suhteita Venäjän kanssa joillakin yhteistyöalueilla, esimerkiksi ympäristö- ja ilmastoasioissa.

”Meillä on tiettyjä aloja, joilla tarvitaan syvempää yhteistyötä, ja sen lisäksi tarvitsemme tietenkin toimivan keskusteluyhteyden, koska Venäjä on EU:n naapurivaltio. Samalla pitää tietenkin pitää huolta, että Venäjä noudattaa niitä toimia jotka olemme yhdessä asettaneet, esimerkiksi viiden periaatteen toteutuminen Ukrainan osalta. Emme me tästä voi missään nimessä luopua tai lipsua”, Marin sanoi.

Marinin mukaan Saksan ja Ranskan aloite ei tullut Suomelle yllätyksenä. Hänen mukaansa aloite on jatkoa edellisessä EU:n huippukokouksessa käydylle Venäjä-keskustelulle.

Marinin mukaan mailla voi olla erilaisia käsityksiä siitä, miten konkreettisiin toimiin Venäjän suhteen voidaan mennä.

”On kuitenkin nähtävä, että Venäjä ja Yhdysvallat käyvät omaa keskusteluaan, eikä EU:lla ole varaa jättäytyä sen ulkopuolelle. Samalla kyllä korostan, että Venäjän toimien suhteen tulee olla tiukkana mitä tulee vaikkapa Ukrainan tai Aleksei Navalnyin tilanteeseen. Emme me näistä periaatteista lipsu.”

Saksa ja Ranska ovat puolustaneet aloitettaan ennen kokousta.

”Euroopan unionin pitää olla suoraan yhteydessä Venäjään ja Venäjän presidenttiin. Ei riitä, että Yhdysvaltojen presidentti puhuu hänelle”, Saksan liittokansleri Angela Merkel sanoi Saksan parlamentissa.

Esimerkiksi Unkari torjui Ranskan ja Saksan aloitteen ennen kokousta.

”Aloite EU-kokousten elvyttämisestä Venäjän kanssa ilman että näemme mitään edistystä Venäjän kanssa, heikentää EU:n pakotepolitiikkaa vaarallisella tavalla”, Unkarin ulkoministeri Dmytro Kuleba sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Venäjän presidentti Putin suhtautuu myötämielisesti yhteydenpidon tiivistämiseen, kertoi Kremlin lehdistöpäällikkö Dmitri Peskov sanoi torstaina.

”Suhtaudumme aloitteeseen positiivisesti. Putin tukee sitä, että loisimme dialogille ja kontakteille mekanismin”, Peskov sanoi

Toukokuun lopun edellisessä huippukokouksessa EU-johtajat kävivät pitkän strategisen keskustelun Venäjästä. Tuolloin EU-komissio ja unionin ulkosuhdejohto saivat toimeksiannon laatia raportin, jonka pohjalta unioni voisi viitoittaa eteenpäin suhdettaan Venäjään.

Ulkoasioiden ja turvallisuus­politiikan korkea edustaja Josep Borrell esitteli raportin kesäkuun puolivälissä.

EU:n toiminta perustuu edelleen viiteen, vuonna 2016 sovittuun periaatteeseen.

Kanssakäymistä on rajattu: diplomaattisia suhteita ylläpidetään vain niissä asioissa, jotka ovat EU:n omissa intresseissä. EU:n ja Venäjän vakituisia, kahdenvälisiä tapaamisia ei järjestetä. EU jatkaa pidättäytymistään, kunnes Ukrainaa koskevaa Minskin sopimusta noudatetaan. Taistelut Itä-Ukrainassa eivät ole kuitenkaan koskaan loppuneet.

Venäjän ja Euroopan unionin välit ovat huonontuneet siitä lähtien, kun Venäjä liitti itseensä Ukrainan Krimin niemimaan vuonna 2014. Borrell on luonnehtinut välien olevan nyt huonoimmat sitten kylmän sodan.

EU on ollut huolissaan Venäjän yrityksistä sekaantua vaaleihin, disinformaatiosta sekä salamurhista. EU on myös tuominnut oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin kohtelun.

EU on määrännyt Venäjälle useita pakotekierroksia, joista Venäjä on langettanut vastapakotteita ja -toimia.