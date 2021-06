Maailman ensimmäisen tietoturva­yrityksen perustaja John McAfee kuoli keskiviikkona espanjalaisessa vankilassa. Hänen elämäänsä mahtui 83 miljoonaa euroa, aseita, huumejuttuja ja dinosauruksen pääkallo.

Hunter S. Thompson oli eriskummallinen toimittaja, jonka lehtiartikkeliin perustuu huuruinen elokuva Pelkoa ja inhoa Las Vegasissa. Tarinassa Thompson sekoilee holtittomasti ystävänsä tohtori Gonzon kanssa, käyttää hevoskuurin huumeita ja suoriutuu töistään riman alittaen.

Thompson tuli 1970-luvun alussa ilmestyneellä sekoiluartikkelillaan luoneeksi uuden reportaasijournalismin lajin, jota kutsutaan gonzojournalismiksi.

Maailman ensimmäisen tietoturvayhtiön perustanut John McAfee oli tietoturva-alan tohtori Gonzo.

Vertaus journalismiin on pakko tehdä – niin paljon McAfteen elämä muistutti kulttiklassikoksi noussutta psykedeelistä elokuvaa.

John McAfee löytyi kuolleena espanjalaisesta sellistä keskiviikkona. Hän oli kuollessaan 75-vuotias.

John McAfee syntyi vuonna 1945 Britanniassa Cinderfordin sotilastukikohdassa, jossa hänen yhdysvaltalainen isänsä työskenteli. McAfeen äiti oli britti.

Hän kertoi pitävänsä itseään yhtä paljon brittinä kuin amerikkalaisena. Väkivaltainen alkoholisti-isä teki itsemurhan Johnin ollessa 15-vuotias. Se jätti jälkensä.

Yhdysvaltojen Virginiassa kasvanut McAfee oli lahjakas. Hän hankki collegetutkinnon matematiikasta ja valmistui hippiaikoina vuonna 1967. Väitös­kirja­opinnot keskeytyivät kun kävi ilmi, että McAfeella oli suhde opiskelijaan, jota hän mentoroi. Opiskelijasta tuli McAfeen ensimmäinen vaimo.

Työura kulki avaruushallinto Nasan, konsulttiyhtiö Booz Allen Hamiltonin ja aseyhtiö Lockheedin kautta oman yrityksen perustamiseen vuonna 1987.

Työskennellessään Lockheedilla salaisen äänen­tunnistus­ohjelman kehittäjänä McAfeelle lähetettiin muinainen tietokonevirus nimeltä Brain.

”Kukaan ei ollut nähnyt mitään tällaista aiemmin. Se kiehtoi minua”, McAfee sanoi BBC:lle vuonna 2013.

Näin syntyi maailman ensimmäinen tietoturvayhtiö McAfee Associates.

McAfee listautui pörssiin vuonna 1992, mutta vuoteen 1994 mennessä perustaja John McAfee oli jo kyllästynyt. Hän myi osuutensa yhtiöstä noin 83 miljoonalla dollarilla. Kuulostaa paljolta, mutta McAfeen liiketoiminta kasvoi ja kukoisti niin, että kun teknologiajätti Intel osti yhtiön vuonna 2010, oli kauppahinta reilut seitsemän miljardia dollaria.

”Olen ikuisesti kiitollinen että Intel vapauttaa minut tästä yhteydestä maailman surkeimpaan ohjelmistoon”, McAfee kommentoi kauppaa BBC:n mukaan.

Vuosien 1995 ja kuolemansa välillä John McAfee perusti useita uusia yrityksiä, joiden nimiä harva enää muistaa. Kerran McAfee oli aina McAfee.

"Olen ollut mukana 200 oikeusjutussa vain sen takia, että nimeni on John McAfee”, hän sanoi ABC-kanavalle vuonna 2017.

Ristiriitainen suhde omaa nimeä kantavaan ohjelmistoon ilmeni suurelle yleisölle viimeistään kun McAfee julkaisi Youtubessa videon aiheesta vuonna 2013. Kylpysuolaa kierrepillillä nenäänsä imevää tietoturvapioneeria ympäröivät vähäpukeiset naiset, eikä kukaan keksi miten McAfee-tietoturvaohjelmiston asennuksesta pääsee eroon. Hupivideo, joka on tietenkin lavastettu, päättyy siihen, että John McAfee on ampuvinaan kannettavaa tietokonetta käsiaseella ja poistuu toista asetta kantavan naisen kanssa kuvasta. Taustalla soi Oodi ilolle.

John McAfee oli jo tuolloin kokeillut lainsuojattoman elämää ja viljeli itseensä liitettyjä kliseitä innokkaasti.

Vuoteen 2009 mennessä rikas teknologiapioneeri oli rakennuttanut Yhdysvaltoihin yhdeksän taloa ja maatilaa ja täyttänyt ne mielenkiintonsa kohteilla. ABC News -kanavan mukaan kokoelmissa oli lentokoneita, antiikkiautoja, taidetta ja esimerkiksi dinosauruksen pääkallo.

Meditoinnista ja alkuperäiskansoista kiinnostunut eksentrikko möi kaiken ja muutti Belizeen Keski-Amerikkaan. Siellä hänen uusin yrityksensä pyrki kehittämään kasvipohjaista antibioottia.

Belizen poliisi tosin epäili laboratoriossa valmistettavan metamfetamiinia, mutta ei tekemässään ratsiassa löytänyt huumeita.

Belizessä John McAfee tutustui paikallisen tyttöbaarin työntekijöihin ja majoitti heistä useampia. Wired-lehden pitkässä henkilöjutussa kuvaillaan, miten 16-vuotias teinityttö oli tappaa McAfeen, jonka jälkeen McAfee hankki hänelle oman asunnon naapurikylästä. Kun naapurikylä osoittautui huumekeskukseksi, McAfee rakennutti sinne vankilan.

Kukaan ei voi tietää, miten suuri osa kerrotusta on totta. Naapurinkin kanssa oli riitaa, sillä naapuria ärsyttivät McAfeen koirat.

Myöhemmin McAfeen naapuri löytyi päähän ammuttuna. McAfee kiisti kaiken osallisuutensa naapurin kuolemaan johdonmukaisesti, mutta kujanjuoksu oli jo alkanut. Mies pakeni Belizen poliisin kysymyksiä Guatemalaan. Jäädessään sieltä kiinni hän teeskenteli sydänkohtausta.

Guatemala karkotti McAfeen kotimaahansa Yhdysvaltoihin.

Kun Wired haastatteli McAfeeta 2012, hän pelotteli toimittajaa pelaamalla tämän edessä venäläistä rulettia. Tämä tarkoittaa että revolverin pesään asetetaan yksi panos, pyöritetään aseen pesää, ja kokeillaan osuuko lataus kohdalle samalla kun osoitetaan aseella omaa päätä.

John McAfeen vainoharhaisuus alkoi hiipiä esiin.

Kaksi kuukautta juttukeikan jälkeen Wiredin toimittaja sai öisen puhelun, jossa McAfee väitti Belizen poliisin jengirikollisuutta torjuvan yksikön piirittävän häntä. Välillä poliisit olivat puskissa, välillä nousivat merestä, eivätkä koskaan sanoneet mitään.

Kolme vuotta myöhemmin, muutettuaan takaisin Yhdysvaltoihin, McAfee kertoi Men’s Journalille että hänen maatilaansa Tennesseessä vainosi meksikolainen huumekartelli. Kartellin väen tunnisti kuulemma siitä, että he söivät pelkkää tuorejuustoa ja heittivät juustopakkauksia maahan.

Useat julkaisut arvuuttelivat, mitä päihteitä McAfee oikein käytti. NY Mag päätyi erääseen muuntohuumeeseen, Wired kertoi McAfeen kirjoitelleen itse verkkoon toisesta muuntohuumeesta. McAfee itse väitti nettikirjoitteluaan vitsiksi, kuten useita muitakin tekemään asioita.

John McAfee esitteli tatuointiaan ollessaan ostoksilla Floridan Miamissa sen jälkeen, kun hänet oli karkotettu Guatemalasta.

Viime vuosina McAfee innostui kryptovaluutoista. Maaliskuussa Yhdysvaltain oikeusministeriö nosti häntä ja hänen henkivartijaansa vastaan syytteet rahanpesusta, sillä sen mukaan McAfeen kahdessa kryptovaluuttahankkeessa valuuttojen arvoa oli pyritty ”pumppaamaan” eli nostamaan keinotekoisesti.

Tuolloin McAfee oli jo vangittuna Espanjassa. Hänet saatiin kiinni lokakuussa 2020 hänen ollessaan nousemassa lennolle Turkkiin. Tieto veronkiertoepäilyistä levisi: syyttäjän mukaan McAfee ei ollut kertonut tuloistaan, joita hän oli saanut muun muassa kryptovaluuttojen markkinoinnista, konsultoinnista ja puhepalkkioista.

Hänen väitettiin piilottaneen omaisuuttaan muiden henkilöiden nimissä hankittuun kiinteistöön, ajoneuvoon, jahtiin sekä pankkitileille ja kryptovaluuttoihin.

McAfee itse oli uskonut jo vuosien ajan, että liittovaltion poliisi FBI oli hänen kannoillaan. Syyt tosin vaihtelivat ”liikaa tietämisestä” korruptoituneeseen Belizen hallitukseen.

Vankeus sopi riehakkaaseen vapauteen tottuneelle McAfeelle ilmeisen kehnosti. Kahdeksan vankeuskuukauden aikana miehen sosiaalisen median päivityksiin ilmestyi synkkiä ja masentuneita sävyjä.

Omaisuus oli huvennut, joku vanki kysyi ehdotuksia itsemurhan toteuttamiseen, yksi sai neljäntoista vuoden rangaistuksen eikä McAfee aina uskonut, että hänen miljoona Twitter-seuraajansa lukevat hänen twiittejään.

Tietoturvan gonzokuninkaan elämä päättyi keskiviikkona Centre Penitenciari Brians 2 -vankilassa Barcelonan lähellä sen jälkeen, kun espanjalainen oikeusistuin oli päättänyt hänen luovuttamisestaan Yhdysvaltoihin.

McAfeen kuolemaa pidetään Espanjan viranomaisten mukaan alustavasti itsemurhana.

McAfeen isä ampui itsensä hänen ollessaan teini-ikäinen. Isän katkera muisto kulki McAfeen mukana ainakin vielä vuonna 2012.

”Joka päivä herään hänen kanssaan”, McAfee sanoi silloin Wired-lehdelle.

”Jokaisessa ihmissuhteessa jota minulla on, hän on vierelläni. Jokaisessa kohdassa kun luottamusta puuttuu, hän on sen epäluottamuksen välikappaleena.”

Toisaalta John McAfee kuuluisa räväkästä huumorintajustaan, ja hän nautti saamastaan huomiosta. Niinpä internet muistaakin nyt McAfeen kirjoittaneen Twitteriin vuonna 2019, että jos hänelle tapahtuu jotain ja viranomaiset kertoisivat itsemurhasta, olisi varmaa, että hänet on murhattu.

