Tuomioistuimen mukaan Giulianin väitteet olivat harhaanjohtavia ja uhkaavat yleistä etua.

New Yorkissa tuomioistuin on päättänyt pidättää Rudy Giulianin luvan toimia asianajajana, kertoo uutistoimisto AFP. Giuliani ei saa siis väliaikaisesti työskennellä asianajajana New Yorkin osavaltiossa.

Giuliani toimi entisen presidentin Donald Trumpin asianajajana ja auttoi Trumpin kampanjaa nostamaan useita syytteitä vaalivilpistä ympäri maata.

Tuomioistuimen päätöksessä sanotaan, että Giuliani teki ”todistettavasti vääriä ja harhaanjohtavia lausuntoja” Trumpin asianajajana.

”Nämä väärät lausunnot tehtiin sopimattomasti tukemaan vastaajan narratiivia siitä, että laajan vaalivilpin takia voitto vuoden 2020 Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa varastettiin hänen asiakkaaltaan.”

Tuomioistuimen mukaan Giulianin menettely ”uhkaa välittömästi yleistä etua ja edellyttää väliaikaista kieltoa oikeustoimien harjoittamisessa”.

Useat asianajajat tekivät tuomioistuimelle vaatimuksen Giulianin pidättämiseksi juristin tehtävistä.

Giuliani voi valittaa päätöksestä, mutta tuomioistuimen lausunnossa todetaan, että seurauksena olisi todennäköisesti ”huomattavia ja pysyviä sanktioita”.

Luvan vieminen on poikkeuksellista, koska Giuliani on toiminut aiemmin liittovaltion syyttäjänä New Yorkin eteläisessä piirissä, mikä on yksi merkittävimmistä syyttäjänviroista Yhdysvalloissa.

Giuliani oli myös New Yorkin kaupungin pormestari kahdeksan vuoden ajan muun muassa syyskuun 11. päivän terrori-iskujen aikaan vuonna 2001.

Tällä hetkellä syyttäjät tutkivat lisäksi Giulianin toimia Ukrainassa.

Trump joutui virkarikossyytteeseen joulukuussa 2019, koska hänen epäiltiin pyrkineen mustamaalaamaan poliittisia vastustajiaan Ukrainan avustuksella.

Trump vapautettiin syytteistä, mutta tutkintaraportin mukaan Trump oli pyytänyt apua Ukrainalta parantaakseen omia mahdollisuuksiaan tulevissa vaaleissa.

Liittovaltion rikospoliisi FBI teki kotietsinnän Giulianin kotiin ja toimistoille huhtikuun lopulla. Giuliani on syyttänyt operaation olevan poliittisesti motivoitu.

