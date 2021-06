Noin 130 000 vuotta vanhoissa jäänteissä on sekä neandertalin­ihmisen että varhaisen nykyihmisen piirteitä.

Israelissa on löydetty muinaisesta vajoamasta fossilisoituneet luut, jotka saattavat kuulua aiemmin tuntemattomalle, sukupuuttoon kuolleelle ihmislajille. Asiasta uutisoivat esimerkiksi brittilehti The Guardian sekä Britannian yleisradio­yhtiö BBC.

Luiden kantajan uskotaan eläneen Levantin eli Välimeren itäpään Lähi-idän alueella noin 120 000–140 000 vuotta sitten.

Tutkijat kaivoivat luut esiin yhdessä kivityökalujen sekä hevosten, kuusipeuran ja villihärän jäänteiden kanssa. Kaivaukset tehtiin Nesher Ramlan alueella lähellä Ramlan kaupunkia Keski-Israelissa.

Luita kuvataan merkittäväksi löydöksi. Niissä yhdistyy erityisellä tavalla neandertalin ja varhaisen ihmisen piirteitä, jotka erottavat sen samaan aikaan samalla alueella eläneestä Homo sapiensista.

Tutkijat pidättäytyvät uuden lajin julistamisesta, mutta uskovat että Nesher Ramlan yksilöillä on voinut olla merkittävä rooli ihmislajin historiassa.

Vanhimmat neandertalilaislöydöt on tehty Euroopassa, minkä vuoksi monet tutkijat ovat uskoneet mantereen olevan niiden ainut syntypaikka.

Viimeaikaiset tutkimukset ovat kuitenkin haastaneet oletuksen ja nostaneet esille tähän asti tuntemattoman ihmisryhmän, joka muovasi neandertalilaisten evoluutiota.

Nesher Ramlasta löydettyjen luiden anatomia on alkukantaisempi kuin samaan aikaan Euraasiassa eläneiden neandertalilaisten ja Levantissa eläneiden Homo sapiens -lajin edustajien. Sen myötä tutkijat uskovat, että Nesher Ramla Homoksi nimetty ryhmä voisi olla puuttuva ryhmä, joka vaikutti neandertilaisten evoluutioon.

”Yhdessä muiden tutkimusten kanssa tämä löydös murtaa yksinkertaisen kuvion, jossa nykyihmiset tulivat Afrikasta ja neandertalilaiset asuivat Euroopassa. Kuvio on paljon monimutkaisempi”, kommentoi tohtori Yossi Zaidner Jerusalemin heprealaisesta yliopistosta The Guardianin mukaan.

Analyysi perustuu osaan kallosta, leukaluuhun ja hampaaseen. Löytö on saanut tutkijat pohtimaan, voivatko muut seudulta löydetyt varhaisten ihmisten luut kuulua samalle ryhmälle. Esimerkiksi Israelissa on tehty monia luulöytöjä, joiden identiteetti on vielä epävarma.

Tutkimus julkaistiin Science-tiedelehdessä.