Suomen pääministeri Sanna Marin (sd) puhui kokouksessa sateenkaari­perheistä ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksista.

Bryssel

Juhannuksen huippukokouksessa Brysselissä nähtiin kaksi harvinaisen jakavaa keskustelua. EU-johtajat keskustelivat pitkään Unkarista ja Venäjästä, eikä ristiriitoja oltu saatu tasoiteltua ennen kokousta.

Unkarin ei pitänyt alun perin olla kokousaiheena, mutta maan toimet muuttuivat ajankohtaisiksi Unkarin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä sortavan lain takia. EU-maista 17 allekirjoitti ennen kokousta lain tuomitsevan kirjeen.

Suomen pääministeri Sanna Marin (sd) kuvasi torstai-illan keskustelua tunteikkaaksi.

”Keskustelu oli hyvin vaikea, mutta kuitenkin tarpeellinen. Kyllä, olen samaa mieltä siitä, että tässä on menty tietyllä tavalla rajan yli. Kyse on yhteisistä arvoista ja periaatteista”, Marin sanoi Brysselissä kokouksen jälkeen.

Luxemburgin pääministeri Xavier Bettel on ollut yksi lain äänekkäimmistä vastustajista. Bettelin mukaan kokouksessa Unkarin rinnalle jäivät vain Slovenia ja Puola.

Salissa Bettel puhui omista kokemuksistaan, kertoi sanomalehti Politico kokouslähteitä siteeraten.

”Minusta ei tullut homoseksuaalia, vaan se olen. Se ei ole valinta”, Bettel oli sanonut.

Sanna Marin on itse kasvanut kahden äidin kanssa sateenkaari­perheessä. Marin ei kuitenkaan Bettelin tavoin nostanut omia kokemuksiaan esiin kokouksessa. Hän puolusti puheenvuorossaan lasten ja nuorten oikeuksia.

Unkarin laki käytännössä kieltää esimerkiksi homo­seksuaalisuudesta kertomisen lapsille ja nuorille.

”Nostin esille sen, että perheet ja ihmiset ovat moninaisia ja tätä moninaisuutta pitää kunnioittaa. Se, että pyritään siivoamaan tällainen keskustelu pois kouluista tai eri paikoista, on hyvin vahingollista niiden nuorten ja lasten osalta, jotka esimerkiksi kasvavat sateenkaariperheissä", sanoi Marin.

EU-johtajat kokoontuivat torstaina 24. kesäkuuta huippukokoukseen Belgian Brysseliin.

Hollannin pääministeri Mark Rutte oli kysynyt keskustelussa Unkarin pääministeriltä Viktor Orbánilta syytä, miksi maa on edelleen Euroopan unionissa. Rutte on puhunut aiheesta myös aiemmin. Hänen mukaansa EU-maiden yhteistä arvopohjaa on kunnioitettava.

Saksan liittokansleri Angela Merkel painotti keskustelun jälkeen, että johtajat olivat tehneet selväksi sen, ”mitä perusarvoja kunnioitamme”.

”Se oli ristiriitainen, mutta erittäin rehellinen keskustelu”, Merkel sanoi.

Ranskan presidentin Emmanuel Macronin mukaan EU:ssa on havaittavissa idän ja lännen välinen ero.

Macronin mukaan joidenkin Euroopan maiden kanssa on tarpeen käydä ”kulttuuri­sotaa” seksuaali­vähemmistöjen vastaisen lainsäädännön takia.

”Meidän täytyy selvittää, miten maat voivat päätyä tällaisen tilanteeseen. Meidän täytyy käydä kulttuurisotaa, taistelua sivilisaatioiden välillä”, Macron sanoi tiedotus­tilaisuudessa kokouksen jälkeen uutistoimisto Reutersin mukaan.

Macronin mukaan Unkari voi pysyä EU:n jäsenenä.

”En kannata artikla 50:n aktivointia”, Macron sanoi. Kyseisessä perussopimuksen artiklassa on mahdollista aloittaa menettely, joka johtaa jäsenmaan erottamiseen.

Toinen EU-maita jakava keskustelu käytiin Venäjästä. Kokouksen alla Ranska ja Saksa toivat pöytään aloitteen EU-maiden ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin huippukokouksesta.

Ainakin Puola ja Baltian maat tyrmäsivät aloitteen tällä erää. Saksan Merkel oli pettynyt, että toivottua askelta suhteiden tiivistymiseen ei tässä kokouksessa otettu.

Eurooppa joutuu seuraamaan sivusta esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Venäjän keskusteluita. Ranskan ja Saksan aloite yhteisestä huippukokouksesta tuli sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden tapasi presidentti Putinin kesäkuussa Sveitsissä.

EU linjasi vuonna 2016 viisi perusperiaatetta Venäjä-suhteelleen. Periaatteissa kanssa­käymistä Venäjän kanssa rajataan, kunnes Venäjä esimerkiksi alkaa noudattaa Ukrainaa koskevaa Minskin sopimusta. Taistelut Itä-Ukrainassa ovat kuitenkin jatkuneet.

”Onko Venäjä muuttanut toimintaansa [Euroopan aiempien toimien] perusteella? Ei ole. Keinot siitä näkökulmasta eivät ole olleet riittävän tehokkaita”, Marin sanoo.

Marin ennustaa, että Ranskan ja Saksan ehdotukseen palataan vielä.

”Olemme korostaneet dialogin merkitystä, että voimme keskustella Venäjän kanssa kasvokkain hyvin vaikeistakin asioista.”

Marinin mukaan Venäjä-keskustelu ei ollut jäsenmaita jakava, ja yhteisiin loppu­tuloksiin päästiin. Päätöslauselman mukaan EU-johtajat odottavat ”Venäjän johdon osoittavan rakentavampaa otetta ja poliittista sitoutumista sekä lopettavan EU:ta ja sen jäsenmaita vastaan kohdistetut toimet”.