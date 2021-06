Kirja väittää, että Trump toivoi koronaviruksen ”tuhoavan” avustaja John Boltonin ja ehdotti tartunnan saaneiden yhdysvaltalaisten siirtoa Guantanamoon.

Ensi viikolla julkaistava, sanomalehti Washington Postin toimittajien kirjoittama kirja kertoo uutta tietoa Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin toimista koronaviruspandemian aikana.

Kirja kertoo myös Trumpin omasta koronatartunnasta.

Teos Nightmare Scenario: Inside the Trump Administration’s Response to the Pandemic That Changed History (”Painajaisskenaario: Trumpin hallinnon reaktio pandemiaan, joka muutti historiaa”) julkaistaan ensi tiistaina. Mediat ovat julkaisseet siitä ennakkotietoja viime päivinä.

Washington Postin artikkelissa kerrotaan esimerkiksi Trumpin ehdottaneen korona­virus­pandemian alussa, että tartunnan saaneita vietäisiin Guantánamon vankilasaarelle.

Presidentiltä kysyttiin helmikuussa 2020, tuotaisiinko ulkomailla olevia taudin saaneita yhdysvaltalaisia kotiin hoitoon. Kirjan mukaan Trump vastasi seuraavalla ehdotuksella:

”Eikös meillä ole se saari, jonka omistamme? Mites Guantánamo?”

Uutismedia Axios sekä The Guardian kirjoittavat myös kirjan kohdasta, jossa Trumpin väitetään toivoneen tartuntaa entiselle avustajalleen John Boltonille.

Presidenttiä ulkoisessa turvallisuudessa neuvonut Bolton oli juuri kirjoittanut kirjan ajastaan Valkoisessa talossa.

”John Bolton... Toivottavasti korona tuhoaa Johnin”, Trumpin väitetään sanoneen tapaamisessa virkamiesten kanssa.

Donald Trump riisui maskin palattuaan Valkoiseen taloon sairaalahoidosta lokakuussa 2020.

Toinen Washington Postin kirjaan pohjaava artikkeli kertoo Trumpin sairastumisesta koronavirukseen.

Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA:n päällikkö Stephen Hahn sai lokakuussa 2020 puhelun Valkoisesta talosta. Hahnilta tiedusteltiin, saisiko hän FDA:n allekirjoittamaan luvan monoklonaalisten vasta-aineiden erityisluvalliseen käyttöön saman tien.

Hahn vastasi kieltävästi, koska ei saanut tietoa siitä, kenelle lääke tulisi. Saadessaan myöhemmin tietää, että kyseessä oli presidentti, hän oli tyrmistynyt.

FDA myönsi luvan lopulta 24 tunnin kuluessa, kuten muissakin erityisluvallisen käytön tapauksissa.

Vähän liikkuva, 74-vuotias ja lääke­tieteellisesti liikalihava presidentti oli vakavan koronavirustaudin riskiryhmää, jonka kanssa tulisi ottaa käyttöön kaikki mahdolliset varokeinot.

Trump oli kuitenkin jatkuvasti liikkunut huolettomasti ilman maskia ja pyytänyt alaisiaan riisumaan omansa. Valkoisen talon koronavirus­koordinaattorin ja asian­tuntijoiden varoitukset menivät kuuroille korville.

Sairastumiseen johtanut viikko oli täynnä mittavia tapaamisia.

Lokakuisena viikonloppuna presidentin tila huononi niin paljon, että henkilöstö­päällikkö Mark Meadows ja monet muut pelkäsivät presidentin kuolevan.

Sairastuttuaan Trump sai monoklonaalisten vasta-aineiden ohella muitakin vaikeasti saatavilla olevia lääkkeitä, valtaosan kerralla. Ne auttoivat.

Lauantaina Trump soitteli jo aktiivisesti selvittääkseen, miten hänen sairaala­hoitoonsa on reagoitu. Hän kehui monoklonaalisia vasta-aineiden toimineen ”kuin ihme”.

Yhdysvaltain tautikeskus CDC:n johtaja Robert Redfield sekä monet muut lääketieteen ammattilaiset rukoilivat, että sairastuminen saisi presidentin suhtautumaan tautiin ja epidemianhoitoon vakavammin.

Trump kuitenkin palasi yhä voiton­riemuisempana ja uhmakkaampana.

Hän sanoi ihmisille, että virusta ei tarvitse pelätä eikä sen pidä antaa hallita elämä – sivuuttaen siis saamansa täysin poikkeuksellisen ja kansalaisille ulottumattomissa olevan hoidon.