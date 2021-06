Enimmäisrangaistus Chauvinin vakavimmasta rikoksesta, toisen asteen murhasta, on 40 vuotta vankeutta.

George Floydin surmasta tuomitun entisen poliisin Derek Chauvinin tuomiota odotetaan tänään noin kello 21.30 Suomen aikaa.

Valamiehistö totesi Chauvinin jo huhtikuussa syylliseksi kaikkiin rikoksiin, josta häntä silloin syytettiin. Tuomiot toisen ja kolmannen asteen murhasta sekä toisen asteen taposta vastaavat jotakuinkin Suomen lain tappoa ja kuolemantuottamusta. Tuomion pituus kuitenkin julistetaan vasta tänään.

Chauvinia myös odottaa mahdollinen tuomio Floydin kansalaisoikeuksien rikkomisesta, josta hän sai syytteet toukokuussa. Yhdysvalloissa vapaus ”poliisin käyttämästä kohtuuttomasta voimasta” on perustuslaillinen oikeus. Lisäksi hän on saanut syytteen erillisestä tapauksesta, jossa hän syytteen mukaan käytti kohtuutonta voimaa 14-vuotiaaseen vuonna 2017.

Tummaihoinen Floyd kuoli Minneapolisissa, Minnesotan osavaltiossa, toukokuussa 2020, kun poliisina työskennellyt valkoihoinen Chauvin painoi polvellaan Floydin niskaa yli yhdeksän minuutin ajan.

Surman seurauksena Black Lives Matter-mielenosoituksia järjestettiin ympäri maailmaa. Niissä osoitettiin mieltä erityisesti valkoisten poliisien mustiin kohdistamasta poliisiväkivallasta.

Chauvinin tuomio on historiallinen, sillä poliisin tuomitseminen virantoimituksessa tehdystä henkirikoksesta on Yhdysvalloissa harvinaista.

Ihmisiä kerääntyi kunnioittamaan George Floydin surman vuosipäivää New Yorkin Foley Squarelle 25. toukokuuta. Paikalla sijaitsee esimerkiksi New Yorkin oikeustalo.

Tuomion pituus on aiheuttanut Yhdysvalloissa paljon spekulaatiota. Syyttäjät vaativat Chauvinille ainakin 30 vuoden mittaista vankeustuomiota, kertoo The New York Times tänään.

Lehden mukaan tavanomainen tuomio Minnesotassa olisi 12,5 vuotta vakavimmasta rikoksesta eli toisen asteen murhasta. Jutun tuomari Peter Cahill on kuitenkin jo aiemmin sanonut, että jutussa on raskauttavia asianhaaroja, jotka saattavat pidentää tuomiota.

Tuomio toisen asteen murhasta voisi olla jopa 40 vuotta. NBC:n mukaan kaikista rikoksista, joista hänet on tuomittu, tuomio voisi olla yhteensä 75 vuotta. Tosin koska Chauvinia ei ole tuomittu aiemmin rikoksista, voi tuomio olla lyhempi.

Pidätystilanteessa mukana olleiden kolmen muun entisen poliisin Tou Thaon, Thomas Lanen ja J. Alexander Kuengin oikeudenkäyntien on määrä alkaa elokuussa.