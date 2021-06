Maan tiedustelupalvelu ei usko vieraiden olioiden olevan havaintojen takana, mutta raportin uskotaan silti ruokkivan spekulaatiota.

Yhdysvallat julkaisi perjantaina odotetun raportin tunnistamattomista lentävistä esineistä eli ufoista (eng. unidentified flying object). Asiakirjasta on uutisoivat esimerkiksi New York Times, The Guardian sekä uutistoimisto AFP.

Raportissa, joka viittaa ilmiöön UAP-lyhenteellä (eng. unidentified aerial phenomena, tunnistamattomat ilmailmiöt), todetaan että ilman tarkempaa dataa ja lisähavaintoja ilmiöstä voida päätellä mitään kovin varmaa.

Aiemmin uutisoitujen ennakkotietojen mukaisesti raportti ei tarjonnut ulkoavaruuden olentojen aluksia selitykseksi. Se ei ota tähän mahdollisuuteen kantaa lainkaan. Selittämättä jää kuitenkin niin monia tapauksia, että asiakirjan odotetaan lietsovan maapallon ulkopuoliseen selitykseen uskovien intoa.

Yhdysvaltain tiedustelupalvelu kävi läpi 144 tunnistamattomista esineistä Yhdysvaltain hallinnon piirissä tehtyä ilmoitusta vuosilta 2004–2021. Valtaosa tiedoista oli peräisin maan laivastolta.

Näistä osan raportti näkee osoittavan ”edistynyttä teknologiaa”. Yhteensä 18 tapauksessa, joita kuvattiin 21 eri ilmoituksessa, ufojen liikeradat tai lento olivat poikkeuksellisia. Tunnistamaton kappale esimerkiksi kulki tuulta vastaan, liikehti äkkinäisesti tai liikkui nopeasti, eikä niitä luokiteltu esimerkiksi Yhdysvaltojen Kiinan tai Venäjän toiminnan aiheuttamaksi.

Tiedustelupalvelu toteaa kuitenkin, että näistä sekä ylipäätään UAP-tapauksista tarvitaan tarkempia selvityksiä.

Selityksinä tunnistamattomille ilmailmiölle tarjotaan viittä eri kategoriaa: ilmahälinää, luonnollisia ilmakehän ilmiöitä, Yhdysvaltain hallinnon tai teollisuuden toimia, ulkovaltojen, kuten Kiinan tai Venäjän toimia sekä näihin sopimattomat ”muut”.

Kaksi ensimmäistä kategoriaa tarjoavat arkisia selityksiä, kuten lintuja, ilmapalloja ja muovipusseja sekä kosteuden ja lämpötilan vaihteluita, jotka joskus tallentuvat infrapuna- ja tutkajärjestelmiin.

Yksikään 144 läpi käydystä ilmoituksesta ei selittynyt Yhdysvaltain omalla toiminnalla. Raportti siis vahvistaa, että kyse ei ole esimerkiksi maan sotilaallisista operaatioista.

Kuvakaappaus huhtikuussa 2020 julkaistulta videolta, jonka on kuvannut Yhdysvaltain laivasto. Laajasti kiertänyttä videota pidetään esimerkkinä tunnistamattomasta ilmailmiöstä.

Asiakirja toteaa tunnistamattomien ilmailmiöiden olevan uhka ilmailuturvallisuudelle sekä mahdollisesti kansalliselle turvallisuudelle.

Senaatin tiedustelukomitean puheenjohtaja Mark Warner sanoi, että ufo-raporttien yleisyys näyttää kasvaneen vuodesta 2018.

”Tämän päivän melko tulokseton raportti on vasta alkua pyrkimyksissä, joissa näitä riskejä ilmailulle ympäri maata ja maailmaa pyritään valottamaan ja ymmärtämään”, Warner totesi lausunnossaan AFP:n mukaan.

Yhdysvaltain puolustusministeriön hallintorakennus Pentagonissa varapuolustusministeri Kathleen Hicks antoi muistion, jossa määrätään sotilaskoulutuksessa ja armeijan kokeissa havaittavia UAP-tapauksia kirjattavaksi järjestelmällisemmin.