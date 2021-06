Kiina vie valvontayhteiskuntansa mallia myös ulkomaille, sanoo raportin tehnyt tutkija. Analyysin perusteella ainakin 28 maata on jossain vaiheessa osallistunut uiguurien sortoon.

Kiina käyttää taloudellista vaikutusvaltaansa laajasti Aasiassa kontrolloidakseen myös Kiinan rajojen ulkopuolella asuviin uiguureja, kertoo uusi raportti. Selvityksestä uutisoivat muun muassa The Guardian ja The Diplomat.

Uiguureja häiritään, valvotaan, pidätetään ja luovutetaan Kiinaan, kirjoittavat raportin laatineet Keski-Aasiaan erikoistuneiden tutkijoiden järjestö Oxus Society ja uiguurien tilannetta seuraava järjestö Uyghur Human Rights Project.

Uiguurit ovat Kiinan vähemmistökansa, joista suurin osa on muslimeja. Heitä on noin 11 miljoonaa, ja he asuvat enimmäkseen Xinjiangissa Kiinan luoteis­osissa.

Ihmisoikeusjärjestön mukaan Kiinan hallinto on asteittain poistanut uiguurivähemmistön uskonnolliset ja muut vapaudet. Tämä on muuttunut totalitaariseksi järjestelmäksi, jossa uiguureja valvotaan, pidätetään, aivopestään ja jopa pakko­steriloidaan.

Tuoreen raportin mukaan sorto ei keskity vain Kiinaan.

Raportissa käytiin läpi yli 1 500 pidätys- ja karkotustapausta vuodesta 1997 alkaen. Analyysin perusteella ainakin 28 maata on jossain vaiheessa osallistunut uiguurien sortoon.

Tapaukset ovat lisääntyneet dramaattisesti vuodesta 2017 lähtien. Suurin osa sortoon osallistuneista maista sijaitsee Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa tai Etelä-Aasiassa.

”Olemme keskittyneet siihen, mitä tapahtuu Xinjiangissa, jossa rakennetaan kehittyneen teknologian valvonta­yhteiskuntaa. Samaan aikaan tätä yhteis­kuntaa myös viedään ympäri maailmaa”, Oxus Societyn tutkimusjohtaja Bradley Jardine totesi The Guardianille.

Raportti No Space Left to Run (Ei paikkaa minne paeta) vaatii länsi­maita ottamaan vastaan enemmän uiguuri­pakolaisia. Raportti myös penää tiukempaa sääntelyä valvontateknologian vientiin.

World Uyghur Congress -järjestön arvion mukaan noin 1–1,6 miljoonaa uiguuria elää Kiinan ulkopuolella. Suurimmat yhteisöt sijaitsevat Keski-Aasiassa ja Turkissa.

Uuden raportin mukaan vuodesta 2017 lähtien ainakin 695 uiguuria on vangittu tai karkotettu Kiinaan 15 eri maasta.

Tutkijoiden mukaan Kiinan taloudellinen mahti on antanut sille mahdollisuuksia painostaa maita höllentämään ihmis­oikeuksista huolehtimista rahallisen hyödyn toivossa.

Kymmenestä maasta neljässä, joissa raportin mukaan Kiinan uiguuri­sortoa tapahtui, Kiina oli suurin luoton­antaja. Nämä maat olivat Pakistan, Kirgisia, Kambodža ja Myanmar.

”Muissa maissa, joissa uiguurien sorto on nousussa, kuten Turkissa ja Lähi-idässä, Kiina on noussut tärkeäksi taloudelliseksi kumppaniksi Belt and road -hankkeeseen liittyvien projektien ja infrastruktuurin kautta”, tutkijat toteavat The Guardianin mukaan.